Economía Nacional Política Falta de información sobre la Política Nacional del Litio genera molestia entre diputados de oposición La ausencia de los ministros de Minería y Economía en la sesión de hoy provocó el rechazo de los parlamentarios. Mientras, el senador Esteban Velásquez pidió al Gobierno avanzar con una política que asegure al Estado el control de este recurso. Osciel Moya Plaza Lunes 3 de abril 2023 15:29 hrs.

En los próximos días el Gobierno daría a conocer la Política Nacional del Litio, tema que fue analizado este lunes en la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero no contó con la presencia de representantes del Ejecutivo que habían sido citados, lo que generó malestar en la oposición. No obstante, desde el oficialismo restaron importancia al hecho. El presidente de la instancia, Miguel Mellado (RN), propuso enviar una carta las autoridades gubernamentales en la que lamentan las sucesivas ausencias en la comisión para conocer sobre los lineamientos de la Política Nacional del Litio que La Moneda comprometió para el mes de marzo. La comisión citó el encuentro para tratar la situación actual del litio, conocer las medidas y acciones que el Gobierno está tomando para la explotación y desarrollo del recurso y en particular para el desarrollo la Política Nacional del Litio. A la sesión estaban invitados la ministra de Minería, Marcela Hernando; el ministro de Economía, Nicolás Grau y el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, José Miguel Benavente, quienes se excusaron de participar. Sólo asistieron el presidente de la empresa SOQUIMICH, Gonzalo Guerrero, y el gerente de la empresa ALBEMARLE, Ignacio Mehech, quienes expusieron sobre los procesos de exploración, extracción y producción del litio. Mellado (RN), lamentó la ausencia, por segunda vez, de los representantes del Ejecutivo y pidió enviar un oficio “lamentando que se no quieran expresar sobre un tema tan importante en este momento en que nos estamos quedando debajo de la Política Nacional del Litio”. “Lamento que el Gobierno como el avestruz quiera esconder la cabeza, lamento que por segunda vez en este Congreso no haya aceptado la invitación. Dijeron que en marzo harían la Política Nacional del Litio, pasó marzo y cada día que pasa perdemos una posibilidad real en el tema del litio”, indicó Mellado, Sin embargo, el diputado liberal, Alejandro Bernales, restó dramatismo a esta situación y precisó que lo importante es que el Gobierno ha sido claro en esta materia que se va a tratar con la urgencia que se requiere y que “dará a conocer en las instancias necesarias”. Desde la Región de Antofagasta, en tanto, el senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, pidió al Ejecutivo que socialice más con autoridades y las comunas donde se encuentra el salar de Atacama, para que sepa qué está pensando la comunidad sobre la iniciativa. Agregó que esta política también debe contar con las compensaciones a las comunas donde se encuentra el salar y que “en la Política Nacional del Litio, que tiene que ver con la Empresa Nacional del Litio y con el Instituto del Litio, sea el Estado el que ponga las condiciones y no termine de rodillas frente a los privados como ha ocurrido con la industria del cobre” En ese sentido, afirmó que la creación de la Empresa Nacional del Litio es una política viable, a pesar de las afirmaciones de la ministra de Minería, Marcela Hernando, que señaló que no están todas las competencias. “Yo tengo mis dudas, aunque me imagino que han hecho los estudios acabados al respecto, pero eso no significa que aquí se tenga que legislar y gobernar pensando en que las empresas privadas son el pilar más robusto de esta política. Por el contrario, no hay país moderno, incluso en los que son liberales en términos económicos, en que el Estado no deje de poner las condiciones y eso le ha faltado a Chile. Muchas veces se queda capturado por las empresas privadas”, precisó Sobre la posibilidad de una nacionalización del litio, como lo han planteado otros países de la región que tienen el recurso, el senador Velásquez afirmó que por “actitud, decisión y coraje, estamos un poco lejos. Espero ver al Presidente Boric y a su equipo transformador, emprendedor, soñador pensando verdaderamente en los intereses del país. No quiero un Presidente Boric con un Gobierno que lo capturen los privados y le vendan las mismas fórmulas que se han manejado en los últimos 40 años”.

