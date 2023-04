a68045d2b2

Nacional Política Proceso Constituyente Alexis Cortés: Hay que buscar una Constitución “que sea habilitante de los cambios, más que la expresión misma de los cambios” A juicio del representante del Partido Comunista en la Comisión Experta se deben hacer "todos los esfuerzos posibles para que esta constitución sea el pacto político y social e intergeneracional que el país necesita". Diario UChile Lunes 10 de abril 2023 13:28 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Alexis Cortés, representante del Partido Comunista en la Comisión Experta, abordó el trabajo que hasta el momento ha desarrollado este organismo. Recordemos que durante la semana pasada, la comisionados y comisionadas aprobaron una serie de normas que según Cortés son una base que luego será enriquecida en el proceso de enmiendas. “Todo esto es una base sobre la cual nosotros vamos a poder trabajar en esta nueva fase que es la de enmiendas. ¿Por qué era importante tener un texto? Porque el riesgo que nosotros tratamos de evitar es que hubiera un texto vacío, que cada sector presentara sus propias propuestas y estas no obtuvieran los 14 votos mínimos que se requieren para la aprobación”, señaló. En estas normas más generales, aseguró Cortés, “ciertamente hay aspectos que no están a la altura de lo que la sociedad espera, pero en esta fase creo que es muy temprano para evaluar ese resultado. En lo que tendríamos que poner ojo es en cómo se da la discusión en esta fase de enmiendas, y en qué medida somos capaces de dotar de carne y fortalecer la principal conquista de este proceso, que es el estado social y democrático de derecho”, manifestó. Por otra parte, el comisionado se refirió a la importancia de las elecciones de consejeros constitucionales, ya que, a su juicio, es la única manera de destrabar el debate. “El papel que nosotros jugamos es el de preparación para la deliberación posterior de los consejeros. Nosotros somos meros facilitadores de ese proceso, no tenemos mandato popular, y la composición de la Comisión Experta refleja las fuerzas del Congreso Nacional, donde en la práctica lo que se produce es un empate entre dos grandes sensibilidades políticas, la oposición de derecha y por otro lado los sectores progresistas”, explicó. “En ese contexto, es muy difícil poder avanzar en redacciones que no sean mínimas, que no sean normas abiertas, que no sean redacciones que permitan a todos los sectores verse reflejados. La única manera de romper ese empate es con el resultado de la elección de consejeros constituyentes, eso va a darle otro tono a la discusión”, afirmó. En cuanto a sus expectativas del texto constitucional, Cortés aseguró que espera una propuesta que más que producir cambios, no los impida. “Yo creo que hay que pensar este nuevo proceso constitucional, tal vez no como uno que nos lleve a que nuestras expectativas de cambio se plasmen estrictamente en la redacción, pero lo que sí hay que buscar es que esas expectativas sean posibles con la nueva redacción, o sea, buscar una redacción más abierta y una constitución que sea habilitante de los cambios, más que la expresión misma de los cambios”, indicó. En esa misma línea, el consejero cree que no se debe mirar en menos la actitud de actores políticos y sociales que han hecho un llamado a no votar en las elecciones de consejeros constituyentes: “No diría que están equivocados, porque la única forma de evaluarlo es con el resultado. Si esta constitución o este anteproyecto de constitución no sirve para avanzar en transformaciones, y no es capaz de hablarle a los distintos sectores de la sociedad, probablemente tengan razón”. “Ahora, me parece apresurado definir hoy que el resultado que tendremos no será satisfactorio. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que esta constitución sea este pacto político y social e intergeneracional que el país necesita. Cincuenta años después del golpe de Estado, las fuerzas transformadoras tenemos la responsabilidad de dotar al país de una constitución democrática”, aseveró. Por último, Cortés destacó la labor que cumplirán la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y otros planteles regionales en el proceso de participación ciudadana, “no solo porque va a permitir desmitificar algunas cosas del proceso, sino sobre todo porque cuando el anteproyecto esté entregado al Consejo Constitucional, se va a iniciar una fase también de enmiendas constitucionales, donde la sociedad va a poder presentar propuestas de corrección a lo que nosotros hagamos”, explicó. “Es muy importante que la sociedad se implique, que se vaya sintiendo parte de este proceso y que logre identificarse con el resultado”, concluyó.

