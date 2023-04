561901cab3

cec969395d

Economía Política Mario Marcel: “El gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones” El jefe de la cartera fiscal dio una entrevista a Pulso, de La Tercera, al cerrar ayer su paso por Washington DC, en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. Diario UChile Sábado 15 de abril 2023 10:50 hrs.

Compartir en

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó en Washington que “el gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones“, y que “está dispuesto a flexibilizar y buscar alternativas”. El jefe de la cartera fiscal dio una entrevista a Pulso, de La Tercera, al cerrar ayer su paso por Washington DC, en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, donde tuvo la oportunidad de juntarse con inversionistas a conversar sobre la evolución económica del país. Consultado por el tema de pensiones y por la advertencia de parlamentarios de que no habría mayoría para cuentas nocionales ni para que el 6% completo vaya a solidaridad, respondió que “nosotros hemos sido muy enfáticos desde un comienzo que el gobierno no tiene líneas rojas respecto de la reforma previsional. Lo que tiene son argumentos, tiene datos, tiene una propuesta que la considera consistente, pero eso no significa que esté cerrado a discutir alternativas” “Lo que estamos viendo es justamente la discusión de alternativas y el hecho de que el gobierno muestre disposición a esa discusión, muestra que efectivamente el gobierno está dispuesto a flexibilizar su proyecto. El gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones, su propósito no es aprobar una reforma exactamente igual a la que se presentó”, enfatizó. “Ahora lo que sí se necesita para este diálogo es que los distintos actores estén dispuestos a entrar a una conversación para buscar acuerdos, porque la reforma previsional no es un concurso de belleza, no es la elección entre dos alternativas. La votación de una reforma previsional no va a ser ‘tantos votos para la alternativa A del gobierno, y tantos votos para la alternativa B de la oposición’. Lo que se requiere es que la oposición y el gobierno conversen, y encuentren las mejores soluciones para lo que necesita la gente”, agregó Requerido si todos los sectores tienen que ceder para tener una reforma previsional, contestó que “esa disposición la tenemos. El gobierno está dispuesto a flexibilizar y buscar alternativas, y lo está demostrando a diario en el trabajo de la Comisión Técnica”. En cuanto a la visión de los inversionistas sobre Chile, Marcel dijo que “se nota un cambio de actitud. Si en reuniones anteriores habíamos visto un mayor interés frente a lo que estaba ocurriendo internamente, ahora podemos ver que se va consolidando una visión bastante más favorable de Chile. No solamente en términos de nuestro propio desarrollo, sino que comparado a los desarrollos que se han ido dando en otros países” “Vemos interés en invertir en inversiones de portafolio, compra de activos generados en Chile, por el sector público y el sector privado, etcétera, y también mucho interés en oportunidades de inversiones extranjeras, sobre todo en estas áreas que son más dinámicas ligadas a la economía verde, como el caso del litio, el hidrógeno verde. La frase que más se repetía era que Chile está de vuelta”, indicó. Sin embargo, advirtió que “donde hubo más preguntas fue respecto a la evolución de las reformas que ha propuesto el Gobierno. Hay preocupación ante el rechazo del proyecto de reforma tributaria, por la demora en resolver el tema tributario, porque la reforma es vista como una muestra de responsabilidad en el manejo fiscal ante gastos que son necesarios y urgentes”. Foto: Agencia Aton.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó en Washington que “el gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones“, y que “está dispuesto a flexibilizar y buscar alternativas”. El jefe de la cartera fiscal dio una entrevista a Pulso, de La Tercera, al cerrar ayer su paso por Washington DC, en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, donde tuvo la oportunidad de juntarse con inversionistas a conversar sobre la evolución económica del país. Consultado por el tema de pensiones y por la advertencia de parlamentarios de que no habría mayoría para cuentas nocionales ni para que el 6% completo vaya a solidaridad, respondió que “nosotros hemos sido muy enfáticos desde un comienzo que el gobierno no tiene líneas rojas respecto de la reforma previsional. Lo que tiene son argumentos, tiene datos, tiene una propuesta que la considera consistente, pero eso no significa que esté cerrado a discutir alternativas” “Lo que estamos viendo es justamente la discusión de alternativas y el hecho de que el gobierno muestre disposición a esa discusión, muestra que efectivamente el gobierno está dispuesto a flexibilizar su proyecto. El gobierno no está enamorado de su proyecto de pensiones, su propósito no es aprobar una reforma exactamente igual a la que se presentó”, enfatizó. “Ahora lo que sí se necesita para este diálogo es que los distintos actores estén dispuestos a entrar a una conversación para buscar acuerdos, porque la reforma previsional no es un concurso de belleza, no es la elección entre dos alternativas. La votación de una reforma previsional no va a ser ‘tantos votos para la alternativa A del gobierno, y tantos votos para la alternativa B de la oposición’. Lo que se requiere es que la oposición y el gobierno conversen, y encuentren las mejores soluciones para lo que necesita la gente”, agregó Requerido si todos los sectores tienen que ceder para tener una reforma previsional, contestó que “esa disposición la tenemos. El gobierno está dispuesto a flexibilizar y buscar alternativas, y lo está demostrando a diario en el trabajo de la Comisión Técnica”. En cuanto a la visión de los inversionistas sobre Chile, Marcel dijo que “se nota un cambio de actitud. Si en reuniones anteriores habíamos visto un mayor interés frente a lo que estaba ocurriendo internamente, ahora podemos ver que se va consolidando una visión bastante más favorable de Chile. No solamente en términos de nuestro propio desarrollo, sino que comparado a los desarrollos que se han ido dando en otros países” “Vemos interés en invertir en inversiones de portafolio, compra de activos generados en Chile, por el sector público y el sector privado, etcétera, y también mucho interés en oportunidades de inversiones extranjeras, sobre todo en estas áreas que son más dinámicas ligadas a la economía verde, como el caso del litio, el hidrógeno verde. La frase que más se repetía era que Chile está de vuelta”, indicó. Sin embargo, advirtió que “donde hubo más preguntas fue respecto a la evolución de las reformas que ha propuesto el Gobierno. Hay preocupación ante el rechazo del proyecto de reforma tributaria, por la demora en resolver el tema tributario, porque la reforma es vista como una muestra de responsabilidad en el manejo fiscal ante gastos que son necesarios y urgentes”. Foto: Agencia Aton.