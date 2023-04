9b107be1c6

Carabineros Derechos Humanos Nacional Política María Paz Grandjean: “Somos la constatación de una policía no profesional” La actriz, una de las primeras personas que sufrió el impacto de un proyectil en su rostro durante el estallido social, se refirió a los efectos de la Ley Nain Retamal y cómo en la discusión, no se consideró la voz de las víctimas de la represión. Diario UChile Martes 18 de abril 2023 14:26 hrs.

La Ley Nain Retamal se discutió en un “una plataforma de harta ignorancia, se está tratando de combatir la delincuencia a través de delincuentes y hay algo que no está operando correctamente”, señaló la actriz María Paz Grandjean, quien analizó los efectos de la normativa y cómo se ha dado la discusión sobre el rol que deben tener los carabineros en el contexto de inseguridad que vive el país, pero donde no está presente la voz de las víctimas de la violencia policial. Grandjean fue una de las primeras personas que sufrió la represión el 18 de octubre de 2019, cuando a las 20 horas de ese día recibió el impacto de un proyectil denominado bean bags en su rostro mientras salía del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). De acuerdo a los antecedentes en el proceso, el responsable del disparo fue el capitán Tomás Rodríguez Soriano. En declaraciones al programa Semáforo de Radio y Diario Universidad de Chile, la actriz aclaró que cuando dice que “algo no está operando correctamente” se refiere a que “cuando hay una institución (Carabineros) que ha robado más plata de la que se le entrega para ejercer (su labor), estamos hablando de ladrones y por tanto, tendría cuidado a quién le paso la plata y las armas”. Agregó que en su caso, la existencia de un video evidencia que “un capitán no sabe usar un arma, que el armamento que se usó, primero está prohibido ya que sólo debe ser empleado por Gendarmería en caso de motines y segundo, porque se debe emplear a más de 30 metros y al suelo, pero me lo disparó a menos de 15 metros y a la cara”. “Soy la constatación que es mentira que solo dispararon a los saqueos y a los robos. Soy la constatación que se les dispara a cualquiera. En mi caso, había cuatro personas y una sola mujer, que era yo, a quien dispararon. Estábamos en un paradero, lejos de cualquier protesta o de cualquier manifestación porque estaba resfriada y me quería cuidar para la función que se supone tenía al otro día”, expresó Grandjean. Por ello, indicó que quienes sufrieron la represión “somos la constatación de una policía no profesional y cuando se les atribuye más posibilidades de manejo de armas a quien no sabe usarlas, empezando por sus autoridades, están poniendo en peligro a tus propios hijos, porque si a un carabinero le molesta que tu hijo use un polerón le va a disparar”. La actriz indicó que a partir de estos hechos, surge la pregunta de por qué “los delincuentes tienen esas armas. Es como el chiste del Gorgory: me dispararon con el arma que yo mismo vendí. Se vuelve un poco tarado. Entonces la discusión se ha remitido a los matinales y por tanto, plagada de harta imbecilidad y mucha ignorancia sobre los hechos reales”. Por otro lado, en relación al proceso judicial que la involucra, la actriz indicó que el caso aún está en la etapa de investigación y recordó que antes de la aparición del video, la institución policial negó la presencia de funcionarios en el lugar, como lo revelaron los informes firmados por el exgeneral Enrique Bassaletti y el oficial Enrique Monrás. “Hay una obstrucción a la justicia gravísima. El video surge de manera fortuita, por un accidente vehicular, un atropello y por tanto, aparece porque una aseguradora nombra que tiene los videos de ese día y no porque Carabineros haya entregado colaboración y mucho menos, prestaron ayuda una vez que me disparó”, relató la actriz, que además precisó que debido a esta información se pudo formalizar al responsable del disparo y ampliar la querella a los generales que, subrayó, mienten. No obstante, indicó que el juicio aún no comienza y mientras tanto, el responsable del disparo podría quedar en libertad porque ha ido abonando tiempo con el arresto domiciliario. Grandjean puntualizó además, que para las víctimas de la violencia policial estos procesos han implicado un gran esfuerzo personal y profesional para poder visibilizar los cientos de casos y eso también es un costo, dada la situación a la que están expuestos. Revisa la entrevista completa aquí:

