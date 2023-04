309fc9b9b8

Nacional Política Nicole Cardoch: “Las labores de cuidado se deben entender no sólo como una responsabilidad individual, sino de la sociedad” La subsecretaria General de Gobierno dio a conocer los principales lineamientos de los diálogos ciudadanos para avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados e hizo un llamado a sumarse a la iniciativa. Diario UChile Miércoles 19 de abril 2023 10:28 hrs.

La subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, afirmó que la participación ciudadana para el Gobierno representa el corazón de cómo se tienen que conformar las políticas públicas y por eso, hizo un llamado a sumarse a los diálogos ciudadanos para avanzar hacia la elaboración de un Sistema Nacional de Cuidados. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Cardoch entregó los principales lineamientos de este proceso de participación que incluye diálogos regionales, locales y autoconvocados. La autoridad afirmó que el 32 por ciento de las mujeres en el año 2020 no presentaba ocupabilidad laboral porque se dedicaba a labores de crianza y cuidado y por ello, planteó que es importante “profesionalizar la labor de cuidados y hacer un reconocimiento a quienes dedican su vida a cuidar personas”. La autoridad precisó que este proceso participativo comenzó en todo el país para recoger opiniones, experiencias e información y contribuir a elaborar una política pública en materia del Sistema de Cuidados y añadió que estos diálogos son implementados por las SEREMI de Gobierno, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y de Desarrollo Social, además de contar con la asistencia técnica de ONU Mujeres. Cardoch puntualizó que el Sistema Nacional de Cuidados tiene cuatro ejes principales, que refieren a la elaboración de un registro de personas cuidadoras que estará en el Registro Social de Hogares; el fortalecimiento de los programas de cuidados domiciliarios; el fomento de la capacitación y el empleo formal para quienes ejercen en esta labor de manera informal; y el avance progresivo hacia la universalidad. Sobre el desarrollo de las instancias de participación, la autoridad indicó que en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío se realizarán cuatro convocatorias, mientras que en el resto de las regiones se efectuarán dos instancias que estarán acompañadas de jornadas comunales y diálogos autoconvocados. Toda esta información se puede encontrar en la web hablemosdecuidados.gob.cl Además, la subsecretaria indicó que para el Gobierno es muy importante la participación ciudadana y “es el corazón de cómo se tienen que conformar las políticas públicas. Por eso, hemos tenido procesos de participación ciudadana en una agenda gigante de temas y en particular del Sistema Nacional de Cuidados y estamos convocando a nivel regional, a todas las organizaciones que existen”. Precisó que esto también implica una alianza con las y los alcaldes y las y los parlamentarios que “están preocupados de la precarización que se produce a través de estas actividades que no se ven y que ejercen principalmente las mujeres”. Por otro lado, la autoridad resaltó la relación con las universidades públicas, que jugarán un papel importante en el desarrollo de los diálogos participativos, cuya sistematización de la información estará a cargo de ONU Mujeres. Cardoch aseguró que toda las opiniones de la sociedad civil serán “incluidas en la ley marco, pero también las urgencias con las que vamos a ir avanzando a mediano y largo plazo que serán sistematizadas por las SEREMI y ONU Mujeres”. Respecto del diagnóstico que existe sobre esta problemática, la subsecretaria indicó que “existe una invisibilidad de este trabajo y una frustración muy grande a propósito de que se carga a las mujeres con las labores de cuidados y crianza (…) A todos nos ha tocado y nos va a tocar ejercer las labores de cuidado y eso se debe entender no sólo como una responsabilidad individual de las familias, sino que se entienda como una responsabilidad de la sociedad”. Por ello, afirmó que es importante que no sólo se abra un espacio de participación ciudadana, “sino que las personas le encuentren la utilidad, que sean capaces de reconocer una oportunidad, no solamente de dar su opinión individual, sino de ver lo que pasa a su alrededor. Estamos hablando de que las labores de cuidado no solamente impactan a quienes las ejercen, sino a la sociedad completa”. Consultada sobre si el diseño de la política pública implica que las y los cuidadores reciban una remuneración por la labor que desempeñan, la autoridad afirmó que es “es algo que está en la discusión abierta y por eso es que queremos escuchar a las personas”. En esa línea manifestó que aún está en desarrollo un Registro Nacional de Personas Cuidadoras que contará con una serie de beneficios como, por ejemplo, acceder de manera más expedita a los trámites bancarios. También podrán acceder a los programas de cuidados domiciliarios y capacitación de empleo formal, contemplados en los principales ejes del Sistema Nacional de Cuidados. Revise la entrevista completa acá:

