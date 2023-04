69e674dfe3

Derechos Humanos Migración Nacional Política Ximena Póo y debate migratorio: “Esto es mucho más complejo que estar avanzando en un Estado policial” La coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile cuestionó que el proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular vulnera los derechos humanos de los migrantes, por lo que sugirió otro tipo de estrategias. Fernanda Araneda Miércoles 19 de abril 2023 18:10 hrs.

La tarde de este miércoles la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en general el proyecto de ley que transforma en delito el ingreso irregular a nuestro país. En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, Ximena Póo, quien señaló que ese tipo de iniciativas “colisionan con el derecho internacional y también con el resguardo de los derechos humanos de las personas que migran”. Según expresó la académica “creo que es fundamental separar aguas respecto de la criminalidad trasnacional de lo que es la migración. La migración sobre todo entendida como un proceso que se está produciendo en Chile desde hace ya algunos años, pero que no ha sido regulada, ni ordenada, ni segura”. En esa misma línea, Póo sugirió otro tipo de estrategias para enfrentarse esta problemática. “Habría que pensar en una política que permita agilizar los trámites migratorios. Las personas que no tienen Rut en Chile, en gran medida no lo tienen porque el Estado ha tardado muchísimo en entregarle sus papeles. Hay quienes no se han podido regularizar en uno o dos años, que están a la espera de su visado de trabajo temporal o su visado de trabajo permanente. Entonces, esto es mucho más complejo que estar avanzando en un estado policial”. Además, aseguró que con este tipo de medidas lo que se pretende es “generar una relación entre migración y Estado policial que nos llevará a mayor trata de personas, a mayor tráfico de personas y no va a parar el proceso”. Por otra parte, la académica cuestionó el “Criterio Valencia”, calificándolo de arbitrario y vulneratorio de derechos. “El ‘Criterio Valencia’ lo que dice es que si una persona migrante es detenida en el contexto de un delito flagrante, esa persona pasa de inmediato a prisión preventiva si es que no tiene Rut. Eso es una arbitrariedad, una vulneración a sus derechos como persona, pero, al mismo tiempo, no creo que exista el criterio de detención sólo en delito flagrante, se les va a pedir, como ya se les está pidiendo, el carnet de identidad en las esquinas de las calles, por ir caminando, etcétera”, apuntó. A juicio de Póo el “Criterio Valencia” no hace más que acrecentar una sensación de temor que, incluso, se está dando entre quienes tienen su situación migratoria regularizada. “Estamos en un momento muy fragilizado, de racismo y de xenofobia institucional y cotidiana, social y creo que, en ese sentido, las autoridades en Chile deben tener mucha precaución al hablar de migración”, indicó. Consultada sobre la manera en que el Ejecutivo ha manejado la situación migratoria, Poó manifestó que el Gobierno “ha sido bastante errático” y criticó el lento avance de la política migratoria. “El Servicio Nacional de Migraciones hizo consultas a organizaciones sociales, a universidades y a municipalidades durante varios meses y quienes participamos de esas consultas todavía no conocemos el texto final que se quiere promover”, acusó. Por último, la académica aseguró que el principal problema del Ejecutivo que le ha impedido avanzar en políticas que tengan en cuenta los derechos humanos, es la existencia de las llamadas dos almas. En ese sentido, planteó que “este Gobierno ha tenido la presión de una derecha muy férrea, pero creo que tiene caminos de apertura hacia la construcción de un estado de bienestar, que no está tomando justamente por tener dos almas dentro del propio Gobierno”. “Hay quienes desde el Socialismo Democrático insisten en que la agenda debe ser policial en términos migratorios y hay quienes desde Apruebo Dignidad que dicen que tiene que ser mucho más amplia la mirada. Ahí creo que las personas, sobre todo las que han sido más vulneradas, ven mucha incertidumbre. No se sabe muy bien cuál es la línea editorial de este Gobierno, más allá del relato, ni cómo se materializa en políticas acordes con el Estado de bienestar que Chile se merece”, concluyó.

