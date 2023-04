Karol Cariola y llegada de Elizalde al gabinete: “Espero que el valor y el sentido fundamental de la paridad no se pierda a lo largo del tiempo”

85b8c69030

En conversación con Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió a la aprobación y despacho a ley del proyecto que genera una reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias. Una moción que presentó la parlamentaria junto a organizaciones de la sociedad civil para fortalecer los mecanismos de atención, protección y amparo de las y los afectados del crimen, ya sea que este se haya concretado, haya sido frustrado o se exprese como una posibilidad. Sobre ello, Cariola indicó que la ley amplía el marco de acción del Estado frente a los hechos de violencia que afectan a las mujeres. “Cuando una mujer es asesinada producto de la violencia machista, lo que queda son muchas otras consecuencias. Particularmente las familias de esas mujeres son hijos e hijas en abandono, en una situación de orfandad porque muchas veces son niños que quedan con una madre muerta y un padre encarcelado. Son madres, hermanas, tías, padres también, hermanos, que quedan buscando justicia y siguen adelante con los juicios que duran a veces muchos años”, sostuvo. Y añadió que “durante este proceso pasan muchas cosas. El imputado hereda los bienes de su esposa cuando era cónyuge pese a que estaba imputado, eso también lo pusimos. Si bien esta ley no quedó incorporado como indicación el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, hicimos conversar algunas de las normas de este proyecto de ley con iniciativas que quedaron en la ley integral y otras que logramos mantener en el proyecto”. A modo de ejemplo, mencionó “el acceso preferencial a derechos sociales del Estado, educación, salud, vivienda. Hay una protección integral, sobre todo cuando se trata de víctimas de femicidios frustrados, que también este proyecto de ley se hace cargo de esa situación”. “Por otro lado, existe un acceso a un fuero laboral cuando estas personas, tanto las víctimas de femicidio frustrado, como familiares de víctimas de femicidio y suicidio femicida, tengan que llevar adelante proceso judiciales y, por lo tanto, enfrentar todo lo que significa la persecución de justicia, que tengan permisos laborales para poder acceder a los juicios y en casos de las víctimas de homicidio frustrado, fuero laboral”, detalló. Asimismo, destacó la incorporación de una “reparación económica, sobre todo pensando en los hijos e hijas. Esos niños menores de 18 años que quedan sin padre, sin madre, quedan en la orfandad en el abandono, en situaciones de mucha precariedad y el apoyo que le puedan dar sus familias siempre es significativo, pero si el Estado no le entrega una herramienta mínima para poder sostenerse, es muy difícil tener que sobrellevar la muerte de su madre y a veces en las manos de sus propios padres, y a veces esos niños son parte del proceso. Lo ven, lo viven”. Ante ese escenario, especificó que “se determinó fue una pensión de manutención de reparación para esos niños y niñas que es de 160 mil pesos. Jóvenes adolescentes, menores de 18 años que hayan sido familiares de víctima de femicidio”. Con todo, Cariola sostuvo que la ley “tiene que ver con una reparación que hace el Estado de Chile frente a no haber llegado a tiempo frente a los femicidios. Los femicidios son el producto de una acción sistemática de violencia machista que se ejerce contra las mujeres producto de ser mujeres, es un crimen de odio y está definido en la ley incluso”. Llegada de Álvaro Elizalde al gabinete En otras materias, la legisladora abordó el desembarco de Álvaro Elizalde al gabinete del Presidente Gabriel Boric como nuevo ministro SEGPRES, relevando la experiencia del ex senador y advirtiendo las dificultades que se presentan en términos de llegar a acuerdos en el Congreso. “Lo que esperamos es que le vaya bien, que pueda hacer un buen trabajo. Necesitamos de mucha habilidad política para el proceso que estamos viviendo considerando la dispersión política que hay en el Congreso Nacional de tantas fuerzas que existen, de parlamentarios que han ido variando también su posición al interior del Congreso, que militan en una fuerza, que luego se cambian a otra, que ha habido cambio de posiciones de los grupos que se han quebrado, las bancadas que llegaron siendo una ahora son dos o tres. O sea, es un Parlamento complejo donde además el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria”. En cuanto al fin de la paridad en el gabinete, la legisladora dijo esperar que “la paridad como idea, como concepto, no se pierda del quehacer de la configuración más general del gabinete, que en el fondo por ahora no ha cambiado mayormente, porque no hay un desequilibrio que nos permita decir que han crecido mucho más los ministros hombres y han disminuido considerablemente las mujeres”. En ese sentido, precisó que “han habido cambios más generales que han permitido mantener en un equilibrio. Evidentemente la circunstancia y la coyuntura nos hizo cambiar esto de que eran más mujeres que hombres, pero son parte de las circunstancias. Yo espero que el valor y el sentido fundamental de la paridad -que es un elemento que inspiró el primer gabinete- no se pierda a lo largo del tiempo”. Revisa la entrevista completa aquí: Imagen: Agencia ATON.

