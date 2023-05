f7a7d0a683

86de0240dc

Economía Nacional Política Andras Uthoff y reforma de pensiones: “Se ajusta a los estándares internacionales que hace volver a un sistema de seguridad social” El economista analizó el debate sobre la reforma previsional y las dificultades para llegar a un acuerdo con la oposición. "Lamentablemente estamos en una suerte de bloqueo”, expresó. Diario UChile Miércoles 3 de mayo 2023 13:36 hrs.

Compartir en

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista e integrante del Consejo Consultivo Previsional, Andras Uthoff, dio cuenta del estado en el que se encuentra la discusión previsional en el marco del llamado del Presidente Boric a conseguir un acuerdo en la materia y las críticas de la oposición a la iniciativa del Ejecutivo. Al respecto, el experto enfatizó que Chile Vamos nunca se unió a la mesa técnica, donde hubo discusiones y avances interesantes, pero “es difícil llegar a acuerdos cuando una parte significativa de los representantes de la ciudadanía no están presentes”. El economista afirmó que dado este escenario, existiría un nuevo bloqueo de una reforma primordial para alcanzar buenas pensiones que requiere de un refuerzo de los “elementos de solidaridad dentro del sistema y que además de la PGU, se destina un 6 por ciento adicional para elevar la tasa de cotización, pero no para cuentas individuales, sino a una cuenta solidaria en la que una parte va al trabajador, que puede ser más o menos del 6 por ciento según el criterio de distribución para solidaridad” y que es uno los puntos de discusión. Además, Uthoff destacó que otro de los aspectos de esta reforma es la reorganización industrial que le quita la recaudación, administración de cuentas y el pago de pensiones a las AFP y que estaría a cargo de un ente autónomo, con lo que el sector privado se limitaría a gestionar los fondos previsionales, lo que constituyen “cambios significativos que van al corazón del sistema de pensiones, pero lamentablemente estamos en una suerte de bloqueo”. El economista agregó que si bien con los sectores que se sumaron a la mesa técnica hubo acuerdos respecto de que el 6 por ciento tenga un componente de solidaridad, “a la derecha le cuesta aceptar, ellos quieren que todo vaya a cuentas individuales y se invierta en mercado de capitales, que lleva 40 años inmovilizado para uso de pensiones, sino para invertir y claramente es volver con el sistema más atrás de lo que fueron las propuestas de los gobiernos de derecha últimos (…) y claramente es un retroceso, porque antes se hablaba de entregar parte de solidaridad de lo que aportaría el empleador, pero ellos quieren que todo vaya a cuentas individuales”. “Claramente estamos ante un debate ideológico, en un debate lamentablemente que desde que se metió el mercado en la seguridad social, nos aleja de la seguridad social y el esfuerzo del Gobierno es tratar de recuperar los conceptos de seguridad social y por eso que han hecho estas declaraciones, que se desvirtúa mucho si se acepta lo que propone la derecha”. Asimismo, Uthoff afirmó que la elaboración de un sistema de seguridad social es un “contrato social para que los trabajadores puedan adquirir derechos, en este caso derecho a una pensión en caso de invalidez, viudez, vejez y muerte y eso se puede hacer con derechos contributivos y no contributivos y nosotros en la parte no contributiva estamos exclusivamente financiando un pilar solidario. La parte contributiva no son contratos individuales, sino contrato social donde se hacen subsidios cruzados”. Por ello, precisó que “ese tipo de solidaridad es la que está en discusión” y que con el “concepto de que el ahorro es mío no me lo vayan a tocar, se pierde totalmente. Es decir, si exijo que el ahorro es mío, la AFP me hace un contrato individual y eso significa que todo lo que aporto es para mí y no puedo recibir ni más ni menos y consecuencia, los subsidios cruzados están eliminados y es lo que está tratado de hacer el Gobierno, con una lógica de seguro social que se implementa en todo el mundo y que está siendo cuestionado por la derecha”. Por otro lado, en relación a un posible cambio escenario político a partir de las elecciones del próximo domingo y de qué manera puede influir en la discusión por la Reforma Previsional, el economista afirmó que aunque haya un mayor avance de los sectores de extrema derecha, “la solución de Chile está en una cosa intermedia y hay que tratar de contenerlo y esta reforma es una propuesta muy importante en el sentido que se ajusta a los estándares internacionales que hace volver el sistema a un sistema de seguridad social y no al mercado y hay que defenderla, que es la coyuntura en la que estamos”. “El péndulo debiera quedarse al medio, en mi caso un poquito más a la izquierda, pero este país no está para extremos”, puntualizó Andras Uthoff. Revisa la entrevista completa aquí:

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el economista e integrante del Consejo Consultivo Previsional, Andras Uthoff, dio cuenta del estado en el que se encuentra la discusión previsional en el marco del llamado del Presidente Boric a conseguir un acuerdo en la materia y las críticas de la oposición a la iniciativa del Ejecutivo. Al respecto, el experto enfatizó que Chile Vamos nunca se unió a la mesa técnica, donde hubo discusiones y avances interesantes, pero “es difícil llegar a acuerdos cuando una parte significativa de los representantes de la ciudadanía no están presentes”. El economista afirmó que dado este escenario, existiría un nuevo bloqueo de una reforma primordial para alcanzar buenas pensiones que requiere de un refuerzo de los “elementos de solidaridad dentro del sistema y que además de la PGU, se destina un 6 por ciento adicional para elevar la tasa de cotización, pero no para cuentas individuales, sino a una cuenta solidaria en la que una parte va al trabajador, que puede ser más o menos del 6 por ciento según el criterio de distribución para solidaridad” y que es uno los puntos de discusión. Además, Uthoff destacó que otro de los aspectos de esta reforma es la reorganización industrial que le quita la recaudación, administración de cuentas y el pago de pensiones a las AFP y que estaría a cargo de un ente autónomo, con lo que el sector privado se limitaría a gestionar los fondos previsionales, lo que constituyen “cambios significativos que van al corazón del sistema de pensiones, pero lamentablemente estamos en una suerte de bloqueo”. El economista agregó que si bien con los sectores que se sumaron a la mesa técnica hubo acuerdos respecto de que el 6 por ciento tenga un componente de solidaridad, “a la derecha le cuesta aceptar, ellos quieren que todo vaya a cuentas individuales y se invierta en mercado de capitales, que lleva 40 años inmovilizado para uso de pensiones, sino para invertir y claramente es volver con el sistema más atrás de lo que fueron las propuestas de los gobiernos de derecha últimos (…) y claramente es un retroceso, porque antes se hablaba de entregar parte de solidaridad de lo que aportaría el empleador, pero ellos quieren que todo vaya a cuentas individuales”. “Claramente estamos ante un debate ideológico, en un debate lamentablemente que desde que se metió el mercado en la seguridad social, nos aleja de la seguridad social y el esfuerzo del Gobierno es tratar de recuperar los conceptos de seguridad social y por eso que han hecho estas declaraciones, que se desvirtúa mucho si se acepta lo que propone la derecha”. Asimismo, Uthoff afirmó que la elaboración de un sistema de seguridad social es un “contrato social para que los trabajadores puedan adquirir derechos, en este caso derecho a una pensión en caso de invalidez, viudez, vejez y muerte y eso se puede hacer con derechos contributivos y no contributivos y nosotros en la parte no contributiva estamos exclusivamente financiando un pilar solidario. La parte contributiva no son contratos individuales, sino contrato social donde se hacen subsidios cruzados”. Por ello, precisó que “ese tipo de solidaridad es la que está en discusión” y que con el “concepto de que el ahorro es mío no me lo vayan a tocar, se pierde totalmente. Es decir, si exijo que el ahorro es mío, la AFP me hace un contrato individual y eso significa que todo lo que aporto es para mí y no puedo recibir ni más ni menos y consecuencia, los subsidios cruzados están eliminados y es lo que está tratado de hacer el Gobierno, con una lógica de seguro social que se implementa en todo el mundo y que está siendo cuestionado por la derecha”. Por otro lado, en relación a un posible cambio escenario político a partir de las elecciones del próximo domingo y de qué manera puede influir en la discusión por la Reforma Previsional, el economista afirmó que aunque haya un mayor avance de los sectores de extrema derecha, “la solución de Chile está en una cosa intermedia y hay que tratar de contenerlo y esta reforma es una propuesta muy importante en el sentido que se ajusta a los estándares internacionales que hace volver el sistema a un sistema de seguridad social y no al mercado y hay que defenderla, que es la coyuntura en la que estamos”. “El péndulo debiera quedarse al medio, en mi caso un poquito más a la izquierda, pero este país no está para extremos”, puntualizó Andras Uthoff. Revisa la entrevista completa aquí: