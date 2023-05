61e1f4a4b6

Nacional Política Proceso Constituyente Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso: “Mucha gente vino a votar sin ver una alternativa real” El edil señaló que la clase política no ha sido capaz "de ponerse de acuerdo para resolver lo que en definitiva planteó el movimiento social y los movimientos populares hace cuatro años atrás en octubre del 2019". Diario UChile Domingo 7 de mayo 2023 17:40 hrs.

Luego de ejercer su voto en el Liceo Eduardo de la Barra el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, entregó un balance de la jornada electoral y dio cuenta de su opinión respecto al actual proceso constituyente. En primer lugar, el edil de la localidad porteña informó que la jornada electoral en Valparaíso ha sido tranquila y sin mayores inconvenientes. Además, opinó que “esta es una de las elecciones más intrascendentes en los últimos años“. “Tiendo a pensar que mucha gente vino a votar sin ver en ninguna de las listas que presentan candidatos una alternativa real en el marco de esta elección. Más que un proceso constituyente este es un proceso de ajuste constitucional”, declaró. En esa misma línea, señaló que aquello que “logró despertar a Chile en el 2019, ese clamor por poner fin a la desigualdad sigue estando ahí, veremos si este proceso tiene la capacidad de procesar todo ese malestar que hoy día existe en la sociedad chilena”. “A cuatro años del estallido aun no hay ninguna de las demandas que en ese momento se instalaron, educación, vivienda, salud, pensiones, seguridad misma, que haya sido resuelta. Por eso percibimos que el país no está mejor, no por culpa del estallido social, sino que por culpa de la incapacidad que ha tenido la clase política de ponerse de acuerdo para resolver lo que en definitiva planteó el movimiento social y los movimientos populares hace cuatro años atrás en octubre del 2019″, manifestó. Así, indicó que su opción de voto se inspiro en “tener desde el 8 de mayo una alternativa para que todas esas demandas que los territorios y comunidades tienen y siguen soñando, puedan tener un espacio en el sistema político. Esa es la opción del movimiento que soy parte, que es transformar Chile”. Respecto a la idea de plebiscitar al Gobierno con esta votación, la autoridad reprochó el “oportunismo” del senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, “en una elección que ha sido bastante plana y fome, que no tiene nada que ver con la evaluación que pueda tener el Gobierno”.

