Nacional Política Senador Huenchumilla afirmó que la Democracia Cristiana no debería descartar el ingreso al Gobierno En un mensaje a los militantes, el legislador afirmó que “tal como están así las cosas, lo más probable es que nos quedemos solos” y por ello, afirmó que la colectividad debería discutir el ingreso al Gobierno si hay un ofrecimiento formal. Osciel Moya Plaza Lunes 8 de mayo 2023 18:20 hrs.

El Senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, afirmó que la colectividad no debería descartar su ingreso al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, si hay un “ofrecimiento formal, una conversación seria”. En un mensaje difundido a los militantes de la colectividad, el legislador hizo un análisis del proceso electoral de este domingo 7 de mayo, donde la Falange apenas superó el tres por ciento de los votos y se registró un contundente triunfo de la ultraderecha. Huenchumilla afirmó que con los resultados de la elección “el país indirectamente ha cuestionado la tarea que está haciendo el Gobierno en materias tan importantes como es la seguridad y el péndulo se fue hacia allá (a la derecha). A mí me parece que es fundamental la gestión política para sacar adelante y que no habiendo mayoría en el parlamento, la gestión es clave para el Gobierno, para ver, conversar y buscar los acuerdos con todos los sectores como se hizo con el salario mínimo y el proyecto de 40 horas”. El senador afirmó que como se trata de sumar y no restar y luego de estos resultados “hemos escuchado a algunos dirigentes de la coalición de gobierno señalar que sería conveniente que pudiera incorporarse al gobierno y creo que hay que considerar muchos aspectos para tomar una correcta decisión, pero la primera decisión es clave y corre por nuestra cuenta en el sentido de qué queremos como partido, cuál es el objetivo en el mediano y largo plazo, pero sobre todo de aquí al año 2025”. “Tal como están así las cosas, lo más probable es que nos quedemos solos, que no volvamos a repetir esta pequeña coalición que le fue mal de la manera tan contundente como lo dicen las cifras y podemos pensar en tener un poco más de un tres por ciento en seguir el camino propio, sin que siquiera tenemos un proyecto para enfrentar la realidad”, indicó el vicepresidente del Senado. El legislador se preguntó quiénes serían sus aliados, “los Amarillos y Demócratas que fracasaron completamente en su diseño porque tuvieron que ser vagón de cola de la derecha y apoyando a los candidatos de la derecha (…) me parece impensable que podamos estar en alianza con la derecha si todavía ni siquiera superamos la Constitución de Pinochet”. Por ello, el senador afirmó que la posibilidad de ingresar al Gobierno “tiene que ser meditada, profundamente porque tenemos una historia en los últimos 80 años junto al Partido Socialista, al Partido Radical, como actores en la sociedad chilena”. Huenchumilla afirmó que hay muchos puntos que son compartidos con las colectividades del oficialismo, en particular con el Partido Comunista que ha mostrado “ser disciplinado, ordenado, bien formado y tiene grandes rendimientos políticos y nosotros no los tenemos”. Por eso, agregó que “las diferencias se han achicado, no existen los tiempos de (Eduardo) Frei Montalva, de la Unidad Popular, de los tiempos en que estaba el control del mundo disputado por EE.UU y la Unión Soviética, eso terminó. Por tanto, la alternativa es la socialdemocracia, el Estado social y democrático que todos compartimos”. Afirmó que dado el escenario donde cuestionó cómo la DC se va a presentar en las próximas elecciones municipales y si va a superar la barrera del cinco por ciento, precisó que la colectividad “no debería cerrar la puerta a un debate de esta naturaleza. Por supuesto que no tenemos que andar tocando las puertas del Gobierno, no sería digno eso por muy mal que estemos, pero si el Gobierno quiere, tiene que hacer un ofrecimiento formal, una conversación seria, de qué se trata la invitación y el partido debería discutirla”.

