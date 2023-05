e7ad523932

Internacional Petro denuncia que se planifica un golpe de Estado en Colombia “¿Por qué conspiran para un golpe de Estado, por qué les aterroriza que acabemos con la impunidad? La verdad los acobarda tanto que los desespera”, dijo el presidente colombiano, luego de una protesta de cientos de militares en retiro en su contra. Luis Hernán Schwaner Viernes 12 de mayo 2023 16:45 hrs.

De esa manera respondió el primer mandatario a las polémicas declaraciones del coronel en retiro John Marulanda, un entusiasta partidario del ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe, el factótum de la política colombiana. Marulanda es, además, ex presidente de Acore (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) y en una entrevista radial esta semana no tuvo reparos en amenazar directamente con “defenestrar” al presidente Gustavo Petro. “Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú -expresó Marulanda- y creo que en el Perú las reservas fueron exitosas porque allá lograron defenestrar a un presidente corrupto; aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, y no hablo como ex presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva, que en sus funciones cumple con sus tareas”, señaló el coronel en retiro a la emisora W Radio. Declaraciones que siguieron a la protesta de los integrantes de la Fuerza Pública retirados, en protesta por la política de seguridad nacional del Gobierno del presidente Petro, quienes, en uniforme, se tomaron este miércoles 10 de mayo la Plaza de Bolívar en Bogotá para mostrar su disconformidad con el Ejecutivo. Sin distinción de grados, los ex policías y militares se unieron para rechazar el cese al fuego que decretó el Gobierno nacional con las estructuras criminales y que han dejado prácticamente -afirman- con las manos atadas a las tropas. También criticaron, de manera directa y sin tapujos, los bajos resultados que ha tenido la política de seguridad del Gobierno actual, donde las incautaciones de cocaína, marihuana y heroína muestran resultados negativos en comparación con el año pasado. Además, manifestaron su rechazo a la falta de apoyo que recibieron los policías en la localidad de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, en donde un subintendente fue asesinado y más de 70 miembros de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional secuestrados. Por su parte, el presidente Petro señaló que la manera de defenderse de un intento de golpe de Estado es con grandes movilizaciones del pueblo en defensa del voto constitucional que lo llevó a dirigir al país. “La causa es la paz, ¿o vamos a vivir otros 72 años más hacia adelante para que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos se maten en guerras fratricidas en estos campos?”, se preguntó. Y agregó, en un evento que se desarrolló este jueves en la ciudad de Sucre, que “la causa es la democracia, no pensar que porque alguien ganó por la voluntad del pueblo y porque piensa diferente, entonces hay que -¡qué palabra tan triste!- defenestrarlo, darle un golpe de Estado”, manifestó. “Que se queden con sus nostalgias del pasado, que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche”, insistió. “Incentivar un golpe de Estado es una burla a las 11 millones de personas que fueron a las urnas y votaron por el Pacto Histórico” (su coalición), reiteró el mandatario. Pero la descarga del mandatario de izquierda fue más allá, al señalar: “Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el Estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”, señaló. “Ya lo sabe todo el pueblo progresista que eligió al presidente: los amigos de la impunidad, aterrorizados por la verdad, no están pensando en elecciones, sino en una ruptura institucional”, remató Gustavo Petro.

