Nacional Política Ximena Ossandón: “Para Renovación Nacional las elecciones del domingo fueron un tsunami” La diputada de RN reconoció que la colectividad se encuentra “a la deriva” y debe recomponerse. Además, indicó que los republicanos son los responsables del proceso constitucional y de eso depende la candidatura de José Antonio Kast. Diario UChile Viernes 12 de mayo 2023 10:10 hrs.

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, afirmó que los resultados del domingo pasado “no se pueden mirar a la ligera y tomarlos como que no ha pasado nada” y para “nosotros fue un tsunami”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la legisladora hizo un análisis del reciente proceso electoral, del avance de la ultraderecha y del escenario en que queda Chile Vamos donde “sería una estupidez negar” que hoy el líder de los republicanos José Antonio Kast corre con las mejores posibilidades de ser el representante de todo el sector para las elecciones presidenciales. Ossandón afirmó que, en los resultados del domingo, “Chile le pasó la cuenta en los temas que son más importantes que son la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico y le pasan la cuenta al Gobierno por no manejar bien esas materias y se van (los votos) al partido que ha sido más duro en el Congreso y en sus declaraciones”. Asimismo, afirmó que después de lo que se vio del encuentro de los republicanos en Casablanca, “ellos quieren que Kast sea presidente y tiene un rol bastante distinto de lo que es Consejo Constitucional, y son responsables de que esto resulte bien y tengo la esperanza de que van a respetar los marcos referenciales (…) saben que esto se tiene que aprobar, se tiene que aprobar bien, y tiene que representar a toda la gente, porque sino esta nueva Constitución va a ser ilegítima”. “Ellos saben que de esto va a depender la candidatura de José Antonio Kast a Presidente. Entonces son responsables que este proceso resulte bien y un fracaso es un fracaso y confío en eso”, indicó Ossandón. Frente al escenario que se presenta para Chile Vamos, la diputada RN indicó que la conclusión es que “no hay que asustarse, no hay que perder la identidad y si uno está convencido de la política de los consensos y la democracia, que es la que nosotros hemos mantenido y tenemos que seguir manteniendo, porque ellos pueden pecar de nuevo de lo que uno tanto le ha cobrado al gobierno de que tenían la respuesta para todo, pero cuando están con guitarra las cosas no funcionan y el día de mañana al Partido Republicano le puede pasar también”. En esa línea, reconoció que RN ha sido dialogante, pero intransigente en ciertos temas, como la reforma de pensiones donde aún están en conversaciones con el Ejecutivo porque no comparten la iniciativa. “Consensuar en lo que es posible, ceder en algunas cosas, pero como base nosotros necesitamos que se nos respete y el gobierno lo tiene claro”, precisó la diputada. Respecto de la delantera que tiene la ultraderecha sobre las presidenciales donde el mejor posicionado es Kast, Ossandón afirmó que “sería una estupidez negar eso, claramente hoy sí. Esto fue un golpe duro para los presidenciables que estaban corriendo en ese minuto. Pero reconozcamos que todavía falta y en política un día, una semana, pasan las cosas más impresionantes”, como sucedió con Sebastián Sichel o Joaquín Lavín. Por otro lado, sobre el escenario que enfrenta RN, la diputada afirmó que la colectividad tiene que recomponerse, ya que muchos militantes votaron por los republicanos y no hubo apoyo de las bases “y eso te indica que hay fractura en nuestro partido y vamos a tener que buscar una nueva presidencia y tenemos votaciones en agosto de alguien que pueda unir a la tropa”. Consultada sobre si la colectividad se siente a la deriva, Ossandón afirmó que “siento que estamos en este minuto bastante a la deriva, lo digo con harta pena pero estas cosas se recomponen. Efectivamente lo que pasó el domingo no se puede mirar a la ligera y tomarlo como que aquí no ha pasado nada, claramente pasa algo y para nosotros fue un tsunami y vemos al interior del partido, mucha división, mucha guerrilla interna”. En ese sentido, indicó que el Congreso Programático que sostendrá la colectividad permitirá saber “dónde estamos parados y hacia dónde vamos y la gente que decida. Pero uno no puede estar tirando la carreta para la derecha y otros para el otro lado”. Revisa la entrevista completa aquí:

