8d7e992231

8ddc0cd37f

Nacional Política Gabriel Boric y prohibición de acercamiento de iquiqueños al desfile del 21 de mayo: “Le pido disculpas al pueblo de Iquique” Con molestia reaccionó el mandatario al conocer la decisión de impedir el paso de la gente al desfile conmemorativo del Combate Naval donde murió Arturo Prat. “Esto no fue mi instrucción y menos mi voluntad”, precisó desde la ciudad de Copiapó. Diario UChile Lunes 22 de mayo 2023 12:15 hrs.

Compartir en

El Presidente Gabriel Boric reconoció haber sentido molestia luego de conocer que se había impedido el paso de la gente que se había acercado al sector donde se realizaba la ceremonia y desfile en conmemoración del Combate Naval de Iquique la jornada de este domingo en esa ciudad del norte grande. En conversación con Radio Nostalgia de Copiapó, el mandatario dijo que “esto no fue mi instrucción y menos mi voluntad. No es el tipo de señal que queremos dar”. Por eso puntualizó que “yo comparto plenamente la molestia de los iquiqueños. Me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participa permanentemente en un acto que es de encuentro cívico como la celebración del 21 de mayo (…) se les niegue la participación en el desfile”. El jefe de Estado agregó que “pedí a mi equipo con mucha molestia, entender cómo se toma esa decisión, quién toma esa decisión, quién es el responsable. Y le aseguro que respecto de esa decisión tiene que haber consecuencias”. A su juicio, “la idea del Presidente de la República en regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente. Me parece derechamente que es un absurdo las medidas de seguridad”. Además, precisó que “yo confío en el pueblo chileno y no tengo ningún problema y lo he mostrado permanentemente, cuando haya manifestaciones de protesta en la medida que sean en el marco del respeto, que éstas se realicen”. El Presidente Boric sostuvo que “si esto es responsabilidad de los equipos de avanzada, si es responsabilidad del despliegue de seguridad lo vamos a evaluar. Pero le aseguro que esto no va a volver a ocurrir. Le pido disculpas al pueblo de Iquique”. Salud y royalty minero Durante la jornada, el Presidente Gabriel Boric inaugurará mejoras en un hospital de la Región de Atacama, algo que dijo va de la mano con la preocupación de la gente por la falta de médicos especialistas. “Sabemos que en particular en regiones los temas de salud son prioritarios y hay una sensación de abandono muy extendida respecto a la atención de especialidades. Llegando acá me decían que en Copiapó hace cerca de 12 años que no hay un geriatra en la región”, precisó el mandatario. Al respecto comentó que “los especialistas no se inventan de la noche a la mañana, se tienen que formar. Y estamos tratando de entregar los mejores incentivos para tener una mejor distribución de especialistas”. A lo anterior agregó que “muchas veces la competencia con el sector privado en la salud hace que sea imposible y uno no puede estar en competencia por precios. Y ahí también entra la vocación pública y la formación que hay en las universidades. Necesitamos formar más especialistas”. Por eso destacó la aprobación del royalty minero que va a permitir llegar con más recursos a todas las comunas del país. “Los recursos, los 450 millones de dólares que vamos a recaudar con este nuevo impuesto a la gran minería, van a ir principalmente a las regiones y eso también va a aumentar nuestra capacidad para, por ejemplo, para tener mejores profesionales especialistas”, subrayó. Consultado por las diferencias que hay entre comunas no mineras con aquellas en donde se desarrolla la actividad, el jefe de Estado enfatizó que “si se divide la cantidad de gente por la cantidad de ingresos que hay, la gente de Tierra Amarilla está recibiendo mucho más que la gente de Puente Alto. Acá hay una consideración especial a las regiones mineras”. El Presidente subrayó que “una de las cosas que le he señalado de manera muy explícita a la industria minera es que no puede ser que en los lugares donde se realiza la minería, la faena minera, tengamos tasas de pobreza que son superiores incluso al promedio nacional como es el caso de Tierra Amarilla”. Por eso precisó que “tenemos que pensar en un nuevo modelo de desarrollo, un modelo que no sacrifique a las comunidades. Por eso cuando lanzamos la Estrategia Nacional del Litio lo hicimos pensando en esto, que no vuelva a suceder lo mismo y que lo que se ha naturalizado de generar zonas de sacrificio como Huasco o Tierra Amarilla, no siga pasando en nuestro país”. Imagen de portada: Radio Nostálgica

El Presidente Gabriel Boric reconoció haber sentido molestia luego de conocer que se había impedido el paso de la gente que se había acercado al sector donde se realizaba la ceremonia y desfile en conmemoración del Combate Naval de Iquique la jornada de este domingo en esa ciudad del norte grande. En conversación con Radio Nostalgia de Copiapó, el mandatario dijo que “esto no fue mi instrucción y menos mi voluntad. No es el tipo de señal que queremos dar”. Por eso puntualizó que “yo comparto plenamente la molestia de los iquiqueños. Me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participa permanentemente en un acto que es de encuentro cívico como la celebración del 21 de mayo (…) se les niegue la participación en el desfile”. El jefe de Estado agregó que “pedí a mi equipo con mucha molestia, entender cómo se toma esa decisión, quién toma esa decisión, quién es el responsable. Y le aseguro que respecto de esa decisión tiene que haber consecuencias”. A su juicio, “la idea del Presidente de la República en regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente. Me parece derechamente que es un absurdo las medidas de seguridad”. Además, precisó que “yo confío en el pueblo chileno y no tengo ningún problema y lo he mostrado permanentemente, cuando haya manifestaciones de protesta en la medida que sean en el marco del respeto, que éstas se realicen”. El Presidente Boric sostuvo que “si esto es responsabilidad de los equipos de avanzada, si es responsabilidad del despliegue de seguridad lo vamos a evaluar. Pero le aseguro que esto no va a volver a ocurrir. Le pido disculpas al pueblo de Iquique”. Salud y royalty minero Durante la jornada, el Presidente Gabriel Boric inaugurará mejoras en un hospital de la Región de Atacama, algo que dijo va de la mano con la preocupación de la gente por la falta de médicos especialistas. “Sabemos que en particular en regiones los temas de salud son prioritarios y hay una sensación de abandono muy extendida respecto a la atención de especialidades. Llegando acá me decían que en Copiapó hace cerca de 12 años que no hay un geriatra en la región”, precisó el mandatario. Al respecto comentó que “los especialistas no se inventan de la noche a la mañana, se tienen que formar. Y estamos tratando de entregar los mejores incentivos para tener una mejor distribución de especialistas”. A lo anterior agregó que “muchas veces la competencia con el sector privado en la salud hace que sea imposible y uno no puede estar en competencia por precios. Y ahí también entra la vocación pública y la formación que hay en las universidades. Necesitamos formar más especialistas”. Por eso destacó la aprobación del royalty minero que va a permitir llegar con más recursos a todas las comunas del país. “Los recursos, los 450 millones de dólares que vamos a recaudar con este nuevo impuesto a la gran minería, van a ir principalmente a las regiones y eso también va a aumentar nuestra capacidad para, por ejemplo, para tener mejores profesionales especialistas”, subrayó. Consultado por las diferencias que hay entre comunas no mineras con aquellas en donde se desarrolla la actividad, el jefe de Estado enfatizó que “si se divide la cantidad de gente por la cantidad de ingresos que hay, la gente de Tierra Amarilla está recibiendo mucho más que la gente de Puente Alto. Acá hay una consideración especial a las regiones mineras”. El Presidente subrayó que “una de las cosas que le he señalado de manera muy explícita a la industria minera es que no puede ser que en los lugares donde se realiza la minería, la faena minera, tengamos tasas de pobreza que son superiores incluso al promedio nacional como es el caso de Tierra Amarilla”. Por eso precisó que “tenemos que pensar en un nuevo modelo de desarrollo, un modelo que no sacrifique a las comunidades. Por eso cuando lanzamos la Estrategia Nacional del Litio lo hicimos pensando en esto, que no vuelva a suceder lo mismo y que lo que se ha naturalizado de generar zonas de sacrificio como Huasco o Tierra Amarilla, no siga pasando en nuestro país”. Imagen de portada: Radio Nostálgica