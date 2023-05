2a4252bbca

4e8cbb8871

Derechos Humanos Migración Nacional Política Eduardo Cardoza sobre el fin de la crisis humanitaria en el norte: “No conozco en qué términos se resolvió” El dirigente del Movimiento de Acción Migrante aseguró que la superación efectiva del problema, depende de los acuerdos a los que hayan llegado Chile y Perú. Esto último, en miras de que no se repita lo ocurrido en la frontera de los dos países. Fernanda Araneda Martes 23 de mayo 2023 16:56 hrs.

Compartir en

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el dirigente del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, se refirió al fin de la crisis humanitaria en el norte de nuestro país, anunciada la tarde del lunes por los gobiernos de Perú y Chile. Pese a que reconoció que la situación en la frontera cambió, Cardoza aseguró que la superación efectiva de la crisis, depende de “qué es lo que hayan acordado ambos gobiernos, para futuro, en relación a temas migratorios”. “Hay una necesidad de coordinación regional en este asunto, de que sea una política conjunta. El que eso haya sido abordado, yo no lo sé, no conozco en qué términos se resolvió esto, si se estableció algún tipo de política o si solo fue de una situación coyuntural”, expresó. Asimismo, el dirigente planteó la necesidad de que exista una migración regular tanto en la entrada como en la salida, para que las personas no se expongan a situaciones de precariedad en ninguno de los dos momentos. “El fenómeno migratorio no es solo recibir. El flujo migratorio es un flujo de entrada y de salida. Cuando la gente no encuentra trabajo, no encuentra perspectiva, o se siente, como en este caso, rechazada o violentada en sus derechos, quiere irse y lo peor que puede ocurrir es que esos flujos se obstaculicen”, dijo. “Los estados tienen el compromiso de generar condiciones para que no haya migración irregular y eso quiere decir que no solo se decrete que no debe haber migración irregular, sino que se generen condiciones reales para que eso no ocurra”, agregó. Consultado respecto a la manera en que Chile y Perú manejaron la crisis, Cardoza señaló que “la respuesta fue muy a destiempo y que la primera reacción fue reforzar fronteras”. Siguiendo esa misma línea, el dirigente del Movimiento de Acción Migrante cuestionó la manera en que Chile actuó hacia el final, cuando evacuó a las últimas personas que quedaban en el paso fronterizo de Chacalluta. “Se les dijo a las personas que tenía que ir a registrarse a PDI y se les indicó que dejaran todos sus enseres. Entonces, la gente se fue a registrar a PDI, eso se alargó, terminó a la una de la mañana y quedó un grupo de 30 personas donde habían tres o cuatro niños, que tuvieron que desplazarse, porque ya no tenían nada. Ya no estaba su carpa y tenían que llegar a algún lugar donde pudieran pasar la noche, por lo que tuvieron que caminar tres o cuatro horas hasta llegar a Arica. Eso fue terrible”, afirmó. Por otra parte, Cardoza se refirió a las políticas públicas que asocian el fenómeno migratorio con la delincuencia, a propósito de la propuesta de Renovación Nacional de integrar medidas en contra de la migración irregular en el Plan Calles sin violencia. “Toda esa serie de medidas de combate a la migración, suponen que toda la migración es delincuencia, lo que además de ser un error enorme, siembra en la población una odiosidad que dificulta a los migrantes insertarse de buena manera y genera a la sociedad una situación de falta de cohesión”. Esto último, señaló Cardoza, tiene su expresión más extrema en hechos como los registrado en Iquique: “Es lo que hemos visto en el norte con cuatro militares que matan a una persona que es migrante y que la reacción que hay con respecto a eso, es plantearse que capaz esa persona, con esas condiciones físicas, era un delincuente que podía amenazar a cuatro jóvenes con preparación militar”. “Uno va viendo que esta cosificación, esta criminalización, estos discursos racistas o de odio, matan. No matan por las palabras que dicen, sino que matan por lo que incitan a hacer”, concluyó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el dirigente del Movimiento de Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, se refirió al fin de la crisis humanitaria en el norte de nuestro país, anunciada la tarde del lunes por los gobiernos de Perú y Chile. Pese a que reconoció que la situación en la frontera cambió, Cardoza aseguró que la superación efectiva de la crisis, depende de “qué es lo que hayan acordado ambos gobiernos, para futuro, en relación a temas migratorios”. “Hay una necesidad de coordinación regional en este asunto, de que sea una política conjunta. El que eso haya sido abordado, yo no lo sé, no conozco en qué términos se resolvió esto, si se estableció algún tipo de política o si solo fue de una situación coyuntural”, expresó. Asimismo, el dirigente planteó la necesidad de que exista una migración regular tanto en la entrada como en la salida, para que las personas no se expongan a situaciones de precariedad en ninguno de los dos momentos. “El fenómeno migratorio no es solo recibir. El flujo migratorio es un flujo de entrada y de salida. Cuando la gente no encuentra trabajo, no encuentra perspectiva, o se siente, como en este caso, rechazada o violentada en sus derechos, quiere irse y lo peor que puede ocurrir es que esos flujos se obstaculicen”, dijo. “Los estados tienen el compromiso de generar condiciones para que no haya migración irregular y eso quiere decir que no solo se decrete que no debe haber migración irregular, sino que se generen condiciones reales para que eso no ocurra”, agregó. Consultado respecto a la manera en que Chile y Perú manejaron la crisis, Cardoza señaló que “la respuesta fue muy a destiempo y que la primera reacción fue reforzar fronteras”. Siguiendo esa misma línea, el dirigente del Movimiento de Acción Migrante cuestionó la manera en que Chile actuó hacia el final, cuando evacuó a las últimas personas que quedaban en el paso fronterizo de Chacalluta. “Se les dijo a las personas que tenía que ir a registrarse a PDI y se les indicó que dejaran todos sus enseres. Entonces, la gente se fue a registrar a PDI, eso se alargó, terminó a la una de la mañana y quedó un grupo de 30 personas donde habían tres o cuatro niños, que tuvieron que desplazarse, porque ya no tenían nada. Ya no estaba su carpa y tenían que llegar a algún lugar donde pudieran pasar la noche, por lo que tuvieron que caminar tres o cuatro horas hasta llegar a Arica. Eso fue terrible”, afirmó. Por otra parte, Cardoza se refirió a las políticas públicas que asocian el fenómeno migratorio con la delincuencia, a propósito de la propuesta de Renovación Nacional de integrar medidas en contra de la migración irregular en el Plan Calles sin violencia. “Toda esa serie de medidas de combate a la migración, suponen que toda la migración es delincuencia, lo que además de ser un error enorme, siembra en la población una odiosidad que dificulta a los migrantes insertarse de buena manera y genera a la sociedad una situación de falta de cohesión”. Esto último, señaló Cardoza, tiene su expresión más extrema en hechos como los registrado en Iquique: “Es lo que hemos visto en el norte con cuatro militares que matan a una persona que es migrante y que la reacción que hay con respecto a eso, es plantearse que capaz esa persona, con esas condiciones físicas, era un delincuente que podía amenazar a cuatro jóvenes con preparación militar”. “Uno va viendo que esta cosificación, esta criminalización, estos discursos racistas o de odio, matan. No matan por las palabras que dicen, sino que matan por lo que incitan a hacer”, concluyó.