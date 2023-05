05b300af09

Ex Presidente Ricardo Lagos: “Hay momentos de mayor beligerancia, pero a la larga en Chile la sensatez se impone” El ex mandatario comentó la importancia de que la nueva constitución "pase el test de salida de diciembre" y reflexionó que sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado "las credenciales democráticas de Allende no estaban en cuestión". Diario UChile Domingo 28 de mayo 2023 10:12 hrs.

En medio de los diversos desafíos que enfrenta el país en términos políticos y sociales, el ex presidente Ricardo Lagos se refirió al desarrollo del proceso constituyente y a varias materias de la contingencia. Consultado por El Mercurio sobre si la discusión constitucional es un tema que debiera unir a la población, el ex mandatario sostuvo que “el proceso actual es un punto de partida aprendido del fracaso anterior. Y por eso establecimos ciertas coordenadas. Es un avance tomar resguardos como ese hizo”. Además, planteó que respecto de lo que le gustaría ver en la propuesta de la nueva constitución “lo importante es que un Estado moderno debe tener los instrumentos. No hay que hacer esas declaraciones a priori, me parece muy absurdo. Yo simplemente soy partidario de un Estado que sea eficiente al servicio de los ciudadanos”. “A veces tenemos demasiada discusión teórica entre los conceptos de Estado activo o subsidiario. Pero son los hechos los que constituyen la respuesta”, señaló al medio, agregando que sobre la consagración del Estado social y democrático de derecho en el anteproyecto constitucional es un tema que ya se resolvió por unanimidad y que será un elemento inspirador en el nuevo texto. Lagos también cuestionó el tono que ido tomando el debate político actual, mencionando que “creo que hemos ido lentamente justificando un tipo de comportamiento. Un tipo de discusión en el que se impone la frase: “Yo tengo la verdad y Ud. no”. “Hay que tener cuidado con aquello. Mi verdad termina cuando comienza la suya. En consecuencia, si la quiero imponer por la fuerza, quiere decir que no estoy procediendo adecuadamente ¿En qué momento usa la fuerza, la inconducta? Eso no puede ser, debe haber un límite. El que yo quiera imponer mi verdad a como dé lugar no es correcto”, advirtió. En cuanto a si en este gobierno el Presidente Gabriel Boric ha marcado bien ese límite, respondió que “ha sido cuidadoso cuando ha definido, por ejemplo, que algunos regímenes son dictatoriales. Como el de Venezuela. Esa es una actitud valiosa por parte de él, aunque queda mucho camino por avanzar”. Sobre la posibilidad de que el país caiga en populismos o en posiciones políticas extremas, apuntó que “hay momentos de mayor beligerancia, pero a la larga en Chile la sensatez se impone. Ahora tenemos que asegurarnos de que vamos a hacer una nueva constitución de tales características que pase el test de salida de diciembre. No podemos volver a fallar. La responsabilidad está en todos nosotros”. Por otra parte, respecto de la influencia que pueda tener el PPD en el abordaje de la contingencia del país, el ex presidente expresó que “no he querido entrar en ese debate. Lo veo tan chato. Es obvio que tiene que haber una convergencia hacia el Socialismo Democrático y que se están pagando los pecados de cosas que no se hicieron en su momento, como fue no hacer un solo partido socialdemócrata. Estamos dilapidando un capital histórico del cual debemos estar orgullosos. En su momento no hicimos las cosas y ahora las tenemos que hacer”. “Pero todo esto es muy anticuado. Si me pregunta cómo se hace un socialismo democrático en este continente, la verdad es que no me siento con ganas de pontificar. Hace mucho tiempo que dejé de hacerlo. Hoy lo importante es tratar de explicar la evolución del país. Ha sido muy grande y no nos damos cuenta. Es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pero hay que entender por qué Chile llegó a tener una posición de liderazgo claro y definido en materia de relaciones internacionales. Entendiendo podemos superar los problemas de hoy”, manifestó. En tanto, sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, afirmó que la forma de encarar este evento es “mirar al futuro”. “Creo que una de las lecciones que se puede sacar es que los extremos son siempre negativos. Pero, como reflexión, quiero decir una cosa: el Presidente Allende murió en La Moneda porque era un demócrata. En su gobierno había democracia. Seguramente había gente que hacía locuras, pero el Estado de Chile funcionaba. Y por eso, para mí, las credenciales democráticas de Allende no estaban en cuestión”, dijo.

