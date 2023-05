29533532e2

Nacional Política Proceso Constituyente Renunció consejero Aldo Sanhueza, imputado por ofensas al pudor El exmilitante del Partido Republicano no podrá ser reemplazado, por lo que el Consejo Constitucional quedará conformado por 50 personas. En una declaración pública, Sanhueza acuso a la "izquierda radical" de utilizarlo para desligitmar el proceso. Diario UChile Sábado 27 de mayo 2023 9:59 hrs.

El consejero electo Aldo Sanhueza renunció al cargo que ganó en la Región del Biobío como candidato del Partido Republicano y que debía asumir el próximo 7 de junio en el Consejo Constituyente. En un comunicado difundido esta noche en redes sociales, Sanhueza, quien ya había renunciado al Partido Republicano, expresó que “he tomado la decisión de no asumir en el cargo de consejero constitucional. No ha sido una decisión fácil”. “Mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga su curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo”, añadió. “Agradezco la confianza de las más de 100 mil personas que me eligieron y a quienes me habría gustado representar defendiendo las ideas de la libertad y el progreso de Chile”, agregó. Luego, acusó a la “izquierda radical” de utilizarlo como una excusa para “deslegitimar el proceso, y no se detendrá hasta obstaculizar su desarrollo, buscando funarme y cancelándome desde el primer día de sesiones”. Sanhueza aseguró que “no tengo ninguna inhabilidad legal ni judicial que me impidan haber sido elegido y asumir el cargo ya que las acusaciones son infundadas, por lo que solo buscan dañarme como persona y utilizarme para entorpecer el proceso”. Finalmente, dijo que esta decisión la tomó pensando en quienes “tienen la esperanza de poner fin a este proceso constitucional y así empezar a trabajar con más fuerza para superar la grave crisis económica, social y de inseguridad que estamos viviendo”. La próxima semana el Tribunal Calificador de Elecciones deberá evaluar la solicitud de Sanhueza y según el Artículo 149 de la actual Constitución, no podrá ser reemplazado. En consecuencia, el Consejo Constitucional quedará constituido por 50 consejeros y consejeras y la derecha perderá los 2/3 que le permitían vetar las observaciones de la Comisión Experta.

