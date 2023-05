f8d37e8914

Derechos Humanos Entrevista Nacional Política “En materia de reparación el Estado de Chile sigue al debe”: El diagnóstico de organismos de DD.HH a tres años y medio del estallido social El investigador del NIDH y el director de Amnistía Internacional instaron al Gobierno a impulsar medidas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y manifestaron su preocupación por el discurso negacionista de sectores políticos. Diario UChile Miércoles 31 de mayo 2023 11:01 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el investigador del Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos (NIDH), Pietro Sferraza, y el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se refirieron al informe “Reparación integral de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social”, el cual se presentará esta jornada en la Casa del Maestro. Sferraza comentó sobre la importancia del documento, puesto que “no ha existido un diagnóstico claro acerca de la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social y también porque la reparación es un derecho fundamental, cuyos titulares son las víctimas y el principal sujeto obligado a satisfacer ese derecho es el Estado”. “Entonces, pensamos desde nuestro núcleo de investigación y en conjunto con Amnistía Internacional que era importante diagnosticar lo poco que se ha venido haciendo en materia de reparación por esos hechos lamentables e intentar aportar con algunas recomendaciones”, explicó. Consultado por la politización que se ha levantado por ciertos sectores en torno a los hechos ocurridos durante este período, el también profesor de derecho internacional sostuvo que “lo que intentamos hacer en el informe es objetivar lo más posible la discusión y nos basamos para ello en los estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la reparación integral”. En esa línea, detalló que “la reparación integral es un derecho que no solamente está desarrollado en instrumentos internacionales del Sistema Interamericano. Por cierto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la reparación, pero también en Naciones Unidas. Entonces, lo que nosotros consideramos es que si una persona sufre una afectación a sus derechos fundamentales, el Estado debe tender a satisfacer su derecho a la reparación”. Por su parte, Rodrigo Bustos director en Chile de Amnistía Internacional, se refirió al lanzamiento del informe en la antesala de la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric. “Nuestra visión es que claramente en materia de reparación el Estado de Chile sigue estando al debe”, precisó. Bustos agregó que “las vidas, los proyectos de vida de muchas de las personas que resultaron lesionadas en sus ojos, que fueron golpeadas, que fueron víctimas de violencia sexual, se vieron completamente truncados. Sin embargo, el Estado sigue estando al debe en relación a que tengan reparación, a que, por ejemplo, tengan prestaciones físicas, psicológicas, de salud mental por esas afectaciones a sus derechos”. “Mañana esperaríamos que pudiera haber anuncios más claros, más concretos respecto a cómo se va a avanzar de manera más consistente con esas obligaciones internacionales”, emplazó al Ejecutivo. Asimismo, Bustos recordó que en período del estallido “hubo cuatro informes internacionales, uno fue el de Amnistía Internacional y señalamos que había graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que se habían cometido por agentes del Estado, también hubo otros tres informes de organizaciones internacionales. Se señaló, y en general en eso no había discusión, de que eran las violaciones de derechos humanos más graves desde el fin de la dictadura y es muy preocupante que a tres años y medio del estallido social haya esta suerte de visión, de planteamiento de gran parte de la clase política que busca dejar atrás lo ocurrido como si nunca hubiese sucedido”. Sobre esto último, el director de Amnistía hizo mención, por ejemplo, de los dichos de la diputada RN María Luisa Cordero cuando relativizó sobre la ceguera de la senadora independiente Fabiola Campillai, quien en noviembre de 2019 perdió tres de sus sentidos (gusto, olfato y visión) tras el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, efectuada por un excapitán de Carabineros. “Cuando la sociedad no reconoce la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, el hecho de que ocurrieron, no toman medidas para que no vuelvan a suceder, el ‘nunca más’ del que se ha hablado mucho, estamos en el año en que se conmemoran 50 años del Golpe, finalmente no se hace efectivo”, advirtió. Revisa la entrevista aquí:

