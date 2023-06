5c4a80f000

Isapres Justicia Nacional Ángela Vivanco renunció a la vocería de la Corte Suprema: “Jamás me retracto de aquello que he dicho con convicción” La magistrada presentó su dimisión argumentando el revuelo que causaron sus dichos en una entrevista respecto del fallo sobre las isapres. “No me retracto de nada y sigo manteniendo las mismas opiniones y visiones que tengo”, indicó. Diario UChile Miércoles 7 de junio 2023 10:29 hrs.

Más de un año alcanzó a ocupar la vocería de la Corte Suprema la ministra del máximo tribunal Ángela Vivanco, periodo que concluyó esta mañana cuando presentó su renuncia con aplicación inmediata al presidente del Poder Judicial, Juan Eduardo Fuentes. Esto a raíz de las repercusiones que tuvieron sus dichos en la entrevista que dio a La Tercera y que fue publicada el fin de semana, donde señaló que el fallo de la propia Corte Suprema que obliga a las isapres a restituir los cobros en exceso hechos a sus afiliados se harán efectivos sólo si los usuarios demandan a las aseguradoras. “He presentado mi renuncia al cargo, fundamentalmente porque el periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía que no di en calidad de vocera, sino que la di desde el punto de vista de mi visión y experiencia, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al pleno”, precisó Vivanco a la salida de la oficina de Fuentes en el Palacio de Tribunales. El planteamiento de Vivanco a dicho medio generó revuelo en el mundo político, especialmente en el Gobierno desde donde ingresaron un recurso para aclarar el alcance del fallo y la forma de implementarse. Lo anterior porque luego de la decisión judicial se generó un intercambio entre el Ejecutivo, la oposición y las propias isapres. Desde La Moneda llaman a que se aplique la medida y se restituya a la brevedad los recursos cobrados demás a los afiliados, mientras que desde la Asociación de Isapres señalan que el pago de los cerca de mil 400 millones de dólares calculados significaría la desaparición del sistema privado de salud. Esto último es el principal argumento esgrimido también en Chile Vamos y Republicanos. Por eso Vivanco una vez hecha efectiva su renuncia, planteó que “cuando uno da una entrevista como juez no está dando una opinión jurisdiccional, está dando una visión que uno tiene desde el punto de vista de su experiencia”. Además, sostuvo que “yo no me arrepiento absolutamente de nada. He sido siempre una persona que ha vivido de cara al país, nunca escondida. Jamás me retracto de aquello que he dicho con convicción”. De todas formas, indicó que “lo único que puedo decir es que siento que se ha generado un problema para el presidente o para el peno por una entrevista que yo no di como vocera. Pero no me retracto de nada y sigo manteniendo las mismas opiniones y visiones que tengo”. Vivanco también negó cualquier crítica de sus pares del pleno de la Corte Suprema a su trabajo. “Nunca yo tuve una opinión en contrario sobre lo que hice. Desde ese punto de vista, yo cumplí mi cometido a cabalidad. Si había opiniones en contra o había alguien que disintiera de eso, en su pleno derecho está, pero nunca se me hizo presente”, comentó. Por último, la magistrada subrayó que ante los emplazamientos a que se inhabilite de ver los temas que involucren a las isapres, es la Tercera Sala de la Suprema -que ella preside- la que debe determinar si es o no prudente. “Cualquier tema que tenga que ver con conocimiento de causa, inhabilidades u otros, es un tema de la sala”, sentenció.

