Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Consejera Karen Araya (PC): “No podemos ir a defender a ultranza el anteproyecto” La representante por la RM calificó como una "mala señal" política la decisión de dejar en manos de la derecha la presidencia de las cuatro subcomisiones del Consejo y desestimó los dichos del Presidente Boric de aprobar el texto de los expertos. Natalia Palma Sábado 10 de junio 2023 15:10 hrs.

Ya con la instalación del Consejo Constitucional, los 50 integrantes del órgano electo deberán encarar la etapa final de la elaboración de la propuesta de nueva constitución sobre la cual se pronunciará la ciudadanía en el plebiscito fijado para el próximo 17 de diciembre. Considerando que, a diferencia del proceso constituyente anterior, la entidad encargada de esta labor está mayoritariamente compuesta por fuerzas de derecha –con 22 escaños para el Partido Republicano y 11 para Chile Vamos- la consejera del Partido Comunista, Karen Araya, en conversación con Radio Universidad de Chile dijo tener altas expectativas sobre la posibilidad de construir un texto constitucional de amplios acuerdos que logre representar a la sociedad chilena. Sin embargo, la representante de la Región Metropolitana fue crítica sobre la designación de las presidencias de las cuatro subcomisiones del Consejo, las cuales se repartirán en la oposición, con dos de las instancias lideradas por republicanos, una por RN y otra por la UDI. A juicio de Araya “es una mala señal de parte de la derecha y la ultraderecha, luego de las declaraciones que hizo la presidenta del Consejo Constitucional con respecto a la unidad, a la apertura al diálogo en favor de Chile, que hoy no hayan cedido una de las presidencias de las comisiones a los partidos del oficialismo, a los partidos progresistas, a quienes queremos cambiar la constitución”. De todos modos, afirmó que, pese a esta situación, “creemos que esto no debe ser la tónica del Consejo Constitucional. Más allá de la minoría que nosotros representamos, creo que somos una gran parte de la ciudadanía que debe estar presente y debe poder poner sus demandas en la mesa. Creo que es importante que todos los sectores, y no sólo quienes tienen la mayoría, puedan recoger, levantar e incorporar las demandas en un nuevo texto constitucional”. En cuanto al contenido del anteproyecto que entregó la Comisión Experta, la consejera del PC afirmó que “nos parece un buen piso en muchas materias, pero creemos que aún es insuficiente en otras. Creo que aquí es importante que logremos levantar las demandas de la ciudadanía a través de los procesos de participación ciudadana”. En esa línea, sobre la postura de la oposición de reponer normas que en su oportunidad rechazaron los expertos, tales como la protección del derecho a la vida del que está por nacer o la libertad de elección en salud, sostuvo que “personalmente me parece un retroceso que se quiera de alguna manera constitucionalizar las isapres o penalizar el aborto. Nuestro país ha avanzado hacia el aborto en tres causales, es una discusión que ya se dio hace años y retrotraer esa discusión me parece un retroceso”. Además, fue enfática en señalar que “las y los chilenos tienen urgencias que debemos dar respuesta a través de un texto constitucional, que son muy importantes, como el derecho a la vivienda. Tenemos muchas familias que hoy día no pueden acceder a la vivienda, a la casa propia. Tenemos problemas con la salud, con un sector importante de nuestro país, de jóvenes que hoy no pueden estudiar porque no tienen acceso a la gratuidad universal. Hay temas que debemos debatir e instalar en este nuevo proceso constitucional, el reconocimiento a los cuidados es uno de ello, entre otros”. “Esta es la constitución que ha profundizado las desigualdades de nuestro país. Tenemos que avanzar hacia una constitución que garantice más y mejores derechos y le entregue mayor calidad de vida a todos los chilenos y chilenas. Más allá de lo que pueda pensar o entender el sector conservador de nuestro país que hoy día tiene la mayoría el Consejo Constitucional, debemos abrirnos al diálogo”, dijo. Con todo, la consejera dijo no estar de acuerdo con los dichos del Presidente de la República Gabriel Boric, quien hace unos días aseveró que estaría a favor de aprobar la propuesta de los expertos. “No lo comparto, creo que no podemos ir a defender a ultranza este anteproyecto, lo vuelvo a mencionar, es un buen piso, sobre todo en materia de derechos laborales, pero creo que debemos robustecer este texto constitucional para cuando lo presentemos en diciembre próximo a las y los chilenos”. Del mismo modo, planteó que en relación a las palabras del mandatario sobre descartar un tercer proceso constituyente en lo que reste de su mandato “quien debe definir si se abre o no va a ser el pueblo de Chile. Las y los chilenos dijimos hace unos años que queríamos una nueva constitución, dadas las injusticias y las desigualdades que vive nuestro país, fueron las y los chilenos quienes se manifestaron a través de un plebiscito de entrada y deben ser ellos y ellas quienes debemos manifestarnos nuevamente para abrir o cerrar un proceso”. “El proceso anterior concluyó con un rechazo el 4 de septiembre, es un proceso que ya pasó, hoy se abre una nueva posibilidad y creo que no la podemos agotar, es la instancia donde tenemos para discutir, para dialogar, para conformar unidad de país y poder finalmente entregar un texto constitucional que vaya en favor de esta inmensa cantidad de chilenos y chilenas que por años lo han pasado muy mal”.

