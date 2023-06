e8f8432a13

Cultura Derechos Humanos Comienza ciclo de teatro gratuito en el Museo de la Memoria y los DDHH El ciclo 6 historias de dictadura y derechos humanos presenta una selección de obras que abordan formas de resistencia individual y colectiva frente a la dictadura, y se presentará entre el 6 de julio y el 12 de agosto. Diario UChile Martes 13 de junio 2023 10:32 hrs.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Museo de la Memoria y los DDHH presenta su tradicional ciclo de teatro, esta vez con una programación con seis obras que abordan tanto la necesidad de la organización colectiva para enfrentar a la dictadura, a través de obras como “La Victoria” y “Cero”, como la resistencia individual en diversas dimensiones, retratada en los montajes “Cuerpo presente”, “La tranquilidad no se paga con nada”, “Bajo tierra” y “La mujer de los perros”. María Fernanda García, relevó la importancia de este ciclo que lleva años ofreciéndose de manera gratuita en el Museo “Este ciclo de teatro está ya muy asentado en nuestra programación, desde donde también visibilizamos este arte tan necesario para el desarrollo de nuestra sociedad, que interpela y produce cuestionamientos, incomoda y denuncia los abusos de los distintos poderes del Estado”. Las obras “La Victoria” y “Cero”, con dramaturgia de Gerardo Oettinger y Juan Saravia, respectivamente, abordan la realidad de pobladores que se articularon en ollas comunes para solventar la alimentación de sus familias. En este acto, también construían estrategias frente a la represión que sufrían en sus propias casas. A través de ambos montajes queda en evidencia de qué manera este tipo de movilizaciones sociales se convirtieron en una herramienta vital de sobrevivencia y resistencia. Otros aspectos que aborda el ciclo 2023 son las vivencias personales desde la desilusión, el trauma o el horror. En “Bajo tierra” y “La mujer de los perros” se retrata el daño de quienes sufrieron y ejercieron violencia político sexual, estableciendo un contrapunto que promueve lo inaceptable e injustificable de estos actos. “Cuerpo presente” y “La tranquilidad no se paga con nada”, finalmente, proponen un debate y reflexión a partir de las consecuencias individuales y sociales del período de la dictadura. En la primera obra, la reflexión se propone desde la biografía de un ex militante del MIR que narra su historia como detenido, torturado y exiliado de la dictadura, mientras que “La tranquilidad no se paga con nada” aparece la responsabilidad colectiva frente a los hechos ocurridos en los últimos 50 años en nuestro país. Programación: 6,7 y 8 de julio: “La Victoria” – Teatro Síntoma

13, 14 y 15 de julio: “La mujer de los perros” – Teatro El Padre

20, 21 y 22 de julio: “Cero” – Colectivo Teatro de Operaciones

27, 28 y 29 de julio: “Bajo Tierra” – Cia. Bajo Tierra

3, 4 y 5 de agosto: “La tranquilidad no se paga con nada” – Cia. Asociación

10,11 y 12 de agosto: “Cuerpo presente” – Igor Cantillana Las funciones son con entrada gratuita, de jueves a sábado a las 20 horas, en el Auditorio del Museo. Cada día sábado, al terminar la función se abrirá un espacio de conversación entre el público y la compañía a cargo de la obra. Ingreso por orden de llegada, hasta completar aforo.

