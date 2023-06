8a4945c456

Justicia Nacional Mauricio Weibel por formalización del ex comandante Humberto Oviedo: “Esto se descubrió, y eso es lo grave, casi por casualidad” El ex general del Ejército fue formalizado esta mañana por supuesto lavado de activos y se mantendrá estos seis meses de investigación con firma mensual y arraigo nacional. Diario UChile Miércoles 14 de junio 2023 20:21 hrs.

Esta mañana se realizó la audiencia de formalización de quien ostentó el cargo de comandante en jefe del Ejército de Chile hasta el año 2018, Humberto Oviedo. Durante la sesión, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, José Morales, dio el detalle de la forma en habría actuado Oviedo para malversar caudales públicos mientras se mantuvo en el cargo. Según Morales, Oviedo habría instruido al director de Finanzas del Ejército entregar al jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe, coronel Sergio Vásquez Undurraga, un porcentaje de los gastos reservados del Ejército “en forma parcializada y en requerimiento verbal del propio imputado, por una cantidad de $2.900 millones en razón de $745.200.000 anuales, provenientes de gastos reservados en moneda nacional y dólar con el objeto de ser destinados a lo que se denominaba ‘recursos extraordinarios del comandante en jefe del Ejército o recursos de libre disposición del comandante en jefe del Ejército’”. Ante esto, según lo relatado por el fiscal, el propio Oviedo mandó destruir “cualquier documento de respaldo que diera cuenta del verdadero destino de los fondos fiscales”. Oviedo, además, habría hecho movimientos financieros como la compra de bienes raíces, cuentas bancarias en Chile y el extranjero, y habría utilizado tarjetas de crédito y depósitos en la cuenta de Marianne Stegmann, su cónyuge. En total, Oviedo habría recibido depósitos desde los gastos reservados del Ejército por $191.343.645 a una cuenta de BCI, $11.100.000 a una cuenta de Banco Estado y $8.164.118 a la cuenta de su esposa. Por esta razones, se le imputa a Oviedo el delito de lavado de activos por cerca de 240 millones de pesos, quedando con firma mensual y arraigo nacional según el 7° Juzgado de Garantía de Santiago durante los seis meses de investigación. En tanto, el periodista y autor del libro “Traición a la patria” que relata el desfalco del Ejército de Chile, Mauricio Weibel, declaró que esta noticia “es una forma de construir mejor y más democracia”. “Nuestro sistema institucional se ha deteriorado mucho por el avance de la corrupción, por el deterioro de las instituciones, y creo que avanzar en que quienes cometan delitos públicos, con fondos públicos, sean procesados, me parece que es tremendamente relevante” comentó Weibel. El periodista, que dio a conocer distintos casos en el marco del fraude en el Ejército, explicó que estos casos existieron “porque el Estado dejó de estar presente en una parte importante de la gestión pública. Esto ocurrió básicamente porque las autoridades civiles decidieron no investigar, no fiscalizar, no monitorear qué es lo que se estaba haciendo con los fondos públicos”. Weibel agregó que para que el ex comandante Oviedo, según fiscalía, desfalcara estos montos “tuvo que existir una institucionalidad que lo permitiera“. Esto, además, dijo Weibel, considerando que “las autoridades del Ejército siempre negaron los hechos en profundidad, más allá de que reconocieran uno u otro pequeño desfalco, siempre negaron los hechos, el propio general Oviedo fue al Congreso y negó los hechos. Esto se descubrió, y eso es lo grave, casi por casualidad“.

