Presidente Boric por filtración de Mellado: “Será la justicia la que determine los pasos a seguir”

El Presidente de la República Gabriel Boric afirmó que será la justicia la que determine las acciones a seguir frente a la grabación y difusión de parte del diputado Miguel Mellado de una reunión privada que sostuvo en Cerro Castillo. En su visita a la Región de La Araucanía, el mandatario fue consultado por la declaración del parlamentario RN donde no sólo no se arrepiente de lo que hizo, sino que además dijo que las críticas a su accionar corresponde sólo a un 38 por ciento, mientras que el resto son más muestras de solidaridad. “No había escuchado las últimas declaraciones del diputado. Creo que se contradice cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara, después cuando dice que fue él quien las filtró y ahora cuando dice que prácticamente no se arrepiente de haber filtrado. Es claramente una contradicción y ahí que la gente tendrá que poder evaluar en su mérito”, dijo el mandatario. Boric indicó que más allá de lo que en lo personal le parece grave, será la justicia la que deberá determinar la característica del delito. “Nosotros como funcionarios públicos teníamos la obligación ante un hecho que creíamos que revestía carácter de delito presentar la denuncia. No me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado. No vamos a empezar una persecución personal, será la justicia la que determine los pasos a seguir”, expuso. Boric indicó que las actitudes de Mellado son “tremendamente irresponsables” y “no van a minar mi convicción de seguir adelante y de trabajar con el resto los parlamentarios y autoridades y de la gran mayoría de la gente, que no le cabe la menor duda, que quiere que saquemos esto adelante”. “Acá no hay una cuestión de 38% o de otro porcentaje, acá tenemos que ser una unidad de chilenos y chilenas en contra de la violencia”, dijo el Presidente. A la Comisión de Ética Por otro lado, el diputado socialista Nelson Venegas, presidente de la Comisión de Ética, aclaró que “soy yo el que lo va a pasar este martes a esa instancia, no él”. Esto porque Mellado dijo que pedirá a la Mesa de la Cámara que lo denuncie ante esa instancia. “Más allá de las intenciones que él expresa, nosotros como Comisión Ética ya lo habíamos considerado, por lo que hemos decidido que el próximo martes vamos a sesionar para ver este caso en particular”, advirtió. El legislador remarcó que “estamos frente a un hecho de la mayor gravedad. Estamos hablando de una situación que ya de por sí es poco ética, que es grabar a una persona sin su consentimiento, es poco ético, es ilegal”. “Aquí estamos hablando de un diputado que graba al Presidente de la República, en una conversación privada y que versa sobre temas que incluso tienen que ver con la seguridad nacional. Este tema lo expondré frente a la Comisión de Ética el próximo martes, porque siento que debe ser, a lo menos, acogido este requerimiento, para que se determine si es sancionable o no una conducta que considero yo que debe ser investigada como corresponde”, concluyó. Cabe recordar que RN pasó a Mellado al Tribunal Supremo, mientras que el Gobierno presentó una denuncia ante Fiscalía por la filtración debido a una posible vulneración al Artículo 161 Letra A del Código Penal. El fiscal Carlos Hoffmann advirtió que el posible autor arriesgaba hasta cinco años de cárcel.

