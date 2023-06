Miguel Mellado arremete contra críticos por filtrar audio de reunión con Presidente Boric: “El repudio que ha generado es de un 38 por ciento”

430ccd2cb0

Sin señas de arrepentimiento, el diputado Miguel Mellado salió a justificar la filtración de un audio que hizo durante el encuentro que parlamentarios de la Macrozona Sur sostuvieron con el Presidente Gabriel Boric el martes recién pasado en donde abordaron los últimos hechos de violencia que han afectado a las regiones del Biobío y la Araucanía. Mellado planteó que al llegar a la reunión en Cerro Castillo, “no estuve presente cuando dicen que dieron esas instrucciones de no grabar. Raro, pero la dieron”. Agregó que “grabé 10 minutos de duración de una reunión que duró tres horas. Y fueron los diez minutos finales en donde el Presidente presentó las conclusiones y los compromisos de la Macrozona Sur”. El legislador RN justificó que “es por esto y como lo mencioné en la declaración, me parece relevante guardar para recordar. Y frente a la petición de diferentes medios me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos”. A eso sumó que al ser solicitado por medios de comunicación que no estaban a la espera de que concluyera la reunión, envió la grabación de esa parte final que contenía las palabras del Presidente Boric. “Los compartí de buena fe”, aseguró. Además comentó que “el audio no contenía información distinta a la ya expuesta por diversas autoridades a la salida de la reunión”. Mellado puntualizó que “estoy acá dando la cara” y agregó que todos “han visto mi lucha por la Región de la Araucanía”. A lo anterior adelantó que “voy a asumir las consecuencias del partido en Renovación Nacional si es que ellos quieren pasarme al tribunal supremo, voy a asumir las consecuencias con mi bancada de acuerdo a lo que ellos quieran hacer. Ayer les envié mi declaración y me fui momentáneamente del grupo para que pudieran conversar”. También dijo que “voy a pedir al presidente de la cámara que pase mis antecedentes a la comisión de Ética. Creo que es importante autodenunciarme y además voy a defenderme con la denuncia judicial que hicieron”. Respecto a las críticas que levantó este hecho, sostuvo que “el repudio que ha generado es de un 38 por ciento, el resto han sido más bien muestras de solidaridad, muestras de que fue algo que incluso habrían hecho. He sentido el respaldo del partido, de mis compañeros de bancada y ha sido muy grato que efectivamente, si bien no comparten la forma, sí respaldan a este diputado”. Miguel Mellado reconoció que con su actuar “se dañan las confianzas, aunque no hemos tenido mucha confianza con el Gobierno, porque ellos no han querido tener más confianza con nosotros. Pero no se ha dañado más que lo que está dañado”, sentenció. También aclaró que “yo no voy a renunciar porque yo me debo a la Región de la Araucanía”. Imagen de portada: Agencia Aton

