Nacional Política seguridad Ministra Carolina Tohá por ataques en Los Ríos: “No hay razones para decir que han aumentado” La titular de Interior reafirmó que todos los datos que entrega la cartera por este tipo de hechos es información policial. "Cuando se cuestionan esos datos, se está cuestionando los datos de Carabineros y estos son muy claros", afirmó. Diario UChile Miércoles 21 de junio 2023 9:54 hrs.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los hechos de violencia ocurridos en la Región de Los Ríos y se refirió a las cifras entregadas por la cartera al respecto. Al ser consultada por las críticas de la oposición que acusaron datos “imprecisos” sobre la situación en la zona, la secretaria de Estado aclaró que “el Ministerio del Interior no tiene datos propios sobre la condición de seguridad de la Macrozona Sur. Todos los datos que da el ministerio son datos policiales, son las estadísticas de Carabineros”. “Cuando se cuestionan esos datos, se está cuestionando los datos de Carabineros y estos son muy claros. Hay razones para preocuparse porque hay atentados que son muy graves, no perdamos de vista eso en ningún momento; no hay razones para decir que han aumentado los atentados, al revés. Como cantidad no han aumentado”, precisó. En esta línea, sostuvo que “eso no resta gravedad a los hechos que han ocurrido. El atentado que sucedió en las cercanías de Valdivia con 13 camiones quemados, con personas que pierden sus trabajos, con proyectos que son importantes para las energías limpias que quedan en entredicho, con una señal que significa para otros inversionistas el tener más cautela, el tener temor, el encarecer los proyectos, es un motivo de preocupación y requiere estrategias y la única estrategia no es el estado de excepción, hay muchas estrategias y hay que pensar la que es más apropiada para cada caso”. Por otro lado, la titular del Interior se refirió acerca del proyecto que busca reintegrar a funcionarios retirados de Carabineros. “Consiste en subir el techo para reclutar funcionarios, que hoy, es 1,5% de la dotación, se sube a 3%”, indicó. Tohá explicó que “se duplica la cantidad de personas que se pueden contratar por esta vía, pero, además, se cambian los requisitos e incentivos para estos llamados”. “Hoy, ese cupo de 877 funcionarios, no se llena porque no hay voluntarias a acudir a este llamado, entonces para que haya más voluntarios, ampliaremos el universo de los convocados, agregando a grupos que hoy no están considerados y ponerles incentivos adicionales para que sea atractivo este llamado a servicio”, complementó. Asimismo, la autoridad señaló que “con esto, vamos a lograr más de mil 100 carabineros adicionales en tres años” y agregó que “es de fácil implementación, pero dependemos 100% que este cálculo funcione en la práctica”. Por último, la ministra afirmó que “no hay ninguna razón por la cual pedirle más a los (funcionarios) que se reintegran de lo que le pedimos a los que están activos. Lo importante es que, hechos los exámenes, pasen los filtros que se le exigen a los activos para que puedan servir”. Foto por Agencia Aton

