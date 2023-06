6e6c9b3233

Nacional Política Pueblos originarios Huenchumilla por anuncio de inversión en La Araucanía hecha por el Presidente Boric: “Es muy potente” El senador afirmó que los 32 alcaldes “le han manifestado al Presidente los agradecimientos porque se ha inyectado en la región más de 400 mil millones de pesos, una cifra que no se ha conocido en años anteriores”. Osciel Moya Plaza Viernes 16 de junio 2023 19:44 hrs.

El senador de la Región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC), destacó los anuncios hechos por el Presidente Gabriel Boric en materia de seguridad e inversión. En el marco de la visita del mandatario a la Macrozona Sur, el legislador afirmó que los recursos anunciados hacían mucha falta para todos los pequeños grandes problemas que tiene la gente. El mandatario encabezó la firma del acuerdo de colaboración para el Programa Socioproductivo e Infraestructura por el Buen Vivir de la Provincia de Cautín 2023 – 2025, que considera una inversión total de más 446 mil millones de pesos. “Más de 400 mil millones de pesos significa tres veces lo que es el presupuesto regional, entonces creo que es una inversión muy importante, muy potente y eso va caminando bien y creo que es uno de los tres elementos necesarios para el desarrollo de La Araucanía. Uno es la seguridad, la inversión y el otro es que dialogando entre todos podamos sacar adelante esta región”, precisó. Huenchumilla indicó que lo más importante es que “los alcaldes están contentos, los 32 alcaldes de la región que es el Estado con los pies en la tierra. Es la primera puerta que toca la gente cuando tiene necesidades, que son los municipios”. Agregó que unánimemente los alcaldes “le han manifestado al Presidente los agradecimientos porque se ha inyectado a la región 400 mil millones de pesos, una cifra que no se ha conocido en años anteriores, respecto de la necesidad de inversión en la región. Creo que ha sido una jornada completamente redonda y bien por el Presidente y la gestión que ha demostrado, en este caso concreto, de invertir por intermedio de las municipalidades de la región”. Respecto de los hechos de violencia en la zona, Huenchumilla afirmó que “tenemos una violencia política de hace 27 años. Siempre he señalado que la fórmula para salir de esto es salir de la pobreza, pero al mismo tiempo, dialogar acerca de las causas profundas que esta situación y que es una respuesta que el Estado tiene que dar al pueblo mapuche respecto de la usurpación de la tierras. Y para eso, el Presidente va a anunciar pronto, entiendo que el 21 de este mes, una comisión de alto nivel de Estado para tratar de buscar una salida por ese lado”. El senador afirmó que “la violencia no es el método en democracia. El método en democracia es el diálogo y la confrontación de ideas y la seguridad de las personas, pero cuando hay violencia no hay que justificarla, pero hay que buscarle una explicación de por qué se produce esto y para eso la solución es política y de esa manera podamos enfrentar, no los síntomas de la enfermedad, sino las causas profundas de esta enfermedad social que tenemos acá en la región de la Araucanía”.

