Nacional Política Vivienda Ministro Carlos Montes entregó tres archivadores a Fiscalía por caso Democracia Viva Tras una reunión con el persecutor de Antofagasta, la autoridad sostuvo que "hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones” y afirmó que "van a revisar" las denuncias ante un supuesto aumento en los tratos directos con el Minvu. Diario UChile Miércoles 28 de junio 2023 12:05 hrs.

En un hecho que sigue generando coletazos desde distintos frentes, hoy el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió con el fiscal (s) de Antofagasta, Cristián Aguilar, para entregar antecedentes por parte de los equipos de la cartera en el caso de Democracia Viva, en el que se encuentran involucrados el exseremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras, también exjefe de gabinete de la diputada RD Catalina Pérez, y Daniel Andrade, entonces pareja de la parlamentaria. Bajo ese contexto, el secretario de Estado afirmó que se realizó la entrega de tres archivadores “con toda la información que tenemos en el marco normativo, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos de las obras que se están realizando acá”. “A nosotros no nos corresponde determinar qué es irregular o qué es regular, eso es un tema del fiscal. Nosotros le hemos entregado toda la información necesaria, la han acogido como un apoyo y hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones”, sostuvo. Asimismo, sobre los alcances de los trabajos efectuados por Democracia Viva –para los cuales se adjudicó los más de 420 millones de pesos y que el propio titular de Vivienda dijo la semana pasada se ha rendido solo el 3% del monto total- mencionó que, si bien ese es un aspecto que también lo están analizando en la cartera, el avance de las obras “lo tendrá que ver la Fiscalía”. Por otra parte, descartó haber tenido contacto con la diputada Catalina Pérez sobre esta situación y se refirió a uno de los testimonios que entregó la Fundación Campamento Ideas, la cual en un reportaje de T13 acusó que desde el Minvu les instruyeron usar fondos propios para contratar a una persona mediante boleta de honorarios. “Iniciamos un proceso de investigación de qué es lo que es, quién es, qué responsabilidades, cómo surgió. No teníamos esa información y estamos recabando todos los antecedentes, no voy a opinar de eso hasta no tener toda la información del caso”, aseveró Montes. Mientras que ante los cuestionamientos que se han levantado sobre el supuesto aumento del trato directo en los contratos del Minvu “vamos a revisarlo, no voy a contestar eso ahora, porque depende de la naturaleza de las obras. Hablar de un 46% si tiene que ver con un proyecto de las características del (Parque) Mapocho Río, por ejemplo, que es un proyecto muy grande, de alto costo, eso es distinto a que si es para pequeñas y medianas obras”. Consultado sobre si deben haber modificaciones en los métodos de traspaso de recursos del Estado para evitar intereses, el exsenador socialista subrayó que siempre “hay vínculos” y advirtió que “el método que hoy día tenemos se ha ido construyendo en el tiempo, ha ido cambiando. Tiene defectos grandes, hoy día tenemos una propuesta para modificarlo y lo vamos a poner en discusión”. En esa línea, valoró que “hoy día, en la noche en Santiago, invitamos a 23 fundaciones para conversar con ellos sobre el rol que están cumpliendo, los vacíos que esto tiene, la necesidad de perfeccionar. Porque creemos que es muy importante la relación pública, privada, de organizaciones sociales”. Foto por Agencia Aton

