Cultura Gonzalo Montoya y FIL Macul: “Es una oportunidad real y gratuita de acceso a la cultura y al conocimiento” El edil de la comuna encabezó la inauguración de la primera Feria Internacional del Libro de Macul, en donde asistirán exponentes como Noam Chomsky, Dora Barrancos y Hernán Rivera Letelier. Diario UChile Jueves 29 de junio 2023 18:24 hrs.

Noam Chomsky, Enzo Traverso, Dora Barrancos, Hernán Rivera Letelier, Elsa Drucaroff, Gabriel Salazar, Elisa Loncón, el comediante Diego Urrutia y el freestalero Metalingüística son algunos de los invitados, autores y académicos que asistirán a la primera Feria Internacional del Libro de Macul desde el jueves 29 de junio hasta el 02 de julio, en el Gimnasio Techado Municipal. El acalde de Macul, Gonzalo Montoya, encabezó la ceremonia de inauguración del evento y señaló que la primera Feria Internacional del Libro de Macul busca “no solo celebrar la palabra impresa, sino que también celebrar la vida, la libertad, el conocimiento, la empatía y la democracia que promueve el libro”. Montoya se refirió al proceso constituyente afirmando que hoy Chile enfrenta un desafío importante donde es vital la capacidad de repensarnos y de releernos como sociedad. “Por eso es tan relevante para nuestro municipio generar esta feria internacional del libro con el objetivo de entregar a nuestras diversas comunidades de Macul y de la Región Metropolitana una oportunidad real y gratuita de acceso a la cultura y al conocimiento”, dijo. “La literatura es la memoria de la humanidad en sus más diversas formas. No tiene clase social, no tiene fronteras, no tiene sexo ni dictadura. No es un espacio en donde se encienden ideas hasta convertirse en brasas, sino un universo que alberga sueños y anhelos que deseamos compartir o guarda en nuestras memorias”, destacó. Durante cuatro días, quienes visiten la feria podrán recorrer las más de 30 editoriales nacionales e internacionales que contarán con descuentos especiales. Además, podrán visitar las presentaciones de libros y asistir a las más de 30 ponencias donde las y los diversos autores invitados aportarán su visión desde la perspectiva de los derechos humanos, los pueblos originarios, el enfoque de género, del deporte y el humor. La feria ha preparado varias sorpresas que le darán una característica especial al encuentro, los visitantes disfrutarán durante los cuatros días del lanzamiento del libro de Mirko Macari “ Señor Director: Memorias desde el anti-periodismo” o del destacado sociólogo Italiano Enzo Traverso “Revolución. Una Historia Universal”, así como también de presentaciones como la de los destacados comediantes Diego Urrutia y Marcelo Valverde. El edil de la comuna expuso que esta actividad se enmarca en el desarrollo de una política pública que le ha permitido al municipio la compra de 16 mil libros para niños y niñas, entendiendo que el aprendizaje y la lectura son una oportunidad real para la disminución de las brechas sociales. “Es por eso que desde lo más profundo de nuestras emociones y convicciones queremos impulsar la literatura en Macul (…). Esta feria del libro se convierte así en un paso necesario en la construcción de la historia de nuestra joven, hermosa y rebelde comuna, más aún en un año de profundo simbolismo para nuestro país cuando se conmemoran 50 del Golpe de Estado”, declaró. En ese sentido, Montoya comentó que lo que se conmemora este año es un “hito doloroso en nuestra historia, del que revivimos el dolor de muchas y muchos para aprender de él, para generar memoria que nos permita entregar a las nuevas generaciones un aprendizaje que nos recuerde lo fundamental de ésta para construir futuro, para recordar la importancia de la democracia, de la unidad, de la lealtad, la importancia de nuestra libertad para pensar, cuestionar y criticar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Feria Internacional Libro Macul (@filchile) Premios nacionales y cultura pop presentes en FIL Macul La primera Feria Internacional del Libro de Macul también contará con la participación del Premio Nacional de Humanidades Gabriel Salazar y el último Premio Nacional de Literatura Hernán Rivera Letelier, quien después de mucho tiempo vuelve a presentarse en una feria del libro en Santiago. Igualmente, durante los cuatro días que durará la feria el periodismo de investigación de Darío Quiroga, Pedro Brieguer y Alejandra Matus se tomará el escenario, junto con Josefa Errazuriz y el lanzamiento de su polémico último libro “¿Quién quemó el metro?”. Los niños y adolescentes tendrán un espacio en esta feria del libro con la presentación de los cuentacuentos de Carol Neumann o Valentina Muñoz, Chica Rosadita y la gran Hackatón. La entrada es liberada, pero algunas ponencias requieren descargar entrada gratuita en el link https://linktr.ee/filchile o en la plataforma https://www.eventrid.cl/eventos. La feria abrirá sus puertas desde el jueves 29 de junio hasta el 02 de julio en horario contino desde 11.30 horas hasta 20.00 horas.

