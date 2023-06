25380e57c6

Entrevista Nacional Política Alberto Mayol y análisis del caso Democracia Viva: “Es muy complejo para cualquier formación reciente soportar golpes de gran tamaño” El sociólogo y académico de la Universidad de Santiago comentó sobre las debilidades que afectan al Frente Amplio tras este eventual hecho de corrupción que involucra a Revolución Democrática y fue crítico de su trabajo doctrinario. Diario UChile Viernes 30 de junio 2023 11:05 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, se refirió a la crisis que se ha desatado en el Frente Amplio, a raíz del escándalo del caso de Democracia Viva, el cual tiene como principales involucrados a militantes de Revolución Democrática. Según el también cientista política “es muy complejo para cualquier formación de reciente creación, con poca historia, soportar golpes de gran tamaño, requieren cuidados especiales. Esa es la problemática, la complejidad de llegar de tener un éxito tan importante en tan poco tiempo”. “Considerando esto, una crisis de un cierto tamaño no es igual para una fuerza con un contenido histórico, con una larga data respecto de lo que es una fuerza reciente. En segundo lugar, para aquellas fuerzas políticas que nacen como relevantes en tanto un contenido fundamentalmente moral, sin tener mucho más que ofrecer que ese contenido, una caída en la dimensión moral es muy grave”, señaló. Por lo mismo, planteó que esta crisis “no sólo es la más grande, sino que tiene efectos devastadores y el principal efecto es que el gobierno del Presidente Boric pasa de convertirse de un continente de formulaciones de poder a archipiélagos de algunos liderazgos específicos que son capaces de jugar el juego y de no naufragar en medio del océano y, por tanto, ya no es un gobierno, sino que es un conjunto de líderes que van a tener que tener la capacidad de sostener todo el proyecto”. Para Mayol “es cierto que el valor de la juventud tiene muchas gracias, entre otras cosas, que no cargas justamente con los males del pasado de tu fuerza política y tienes la posibilidad de ofrecer este discurso moral que muchos partidos sencillamente no tienen posibilidad de hacerlo, porque tienen una historia difícil. El Partido Comunista de Chile tiene el problema de que tiene que cargar con la Unión Soviética, no carga con su nombre, carga con el nombre de un país que queda al otro lado del mundo y, sin embargo, es suficiente para que sea muy complejo”. “Entonces, no tener historia tiene sus ventajas, pero tiene esta gran desventaja. Por lo tanto, los niveles de cuidado tienen que ser muy importantes. Son las cosas que tienes que saber cuando has armado una fuerza nueva y tienes que tener las prolijidades del caso”, apuntó. Asimismo, Mayol cuestionó la falta de un trabajo contundente respecto de las ideas sostenidas por el Frente Amplio, graficando para aquello las primarias presidenciales de 2017: “El Partido Liberal y el Movimiento Libertario apoyaban la misma candidatura dentro del Frente Amplio, para decirle en simple, los anarquistas y los liberales estaban apoyando a Beatriz (Sánchez) desde el principio”, dijo. Por tanto, consideró que, frente a ese panorama, “ese trabajo doctrinario nunca tuvo un peso, nunca configuró ese espacio político, nunca importó y, dado eso, es que también hay un factor de debilidad estructural porque lo que interesaba era mantener el entorno. En realidad, por ejemplo, a Giorgio Jackson como líder del Frente Amplio, siempre lo ha sido, tenía la tesis en el fondo de que le incomodaba cualquier fuerza política que no fuera heredera del movimiento estudiantil, o sea, era más bien un entorno más bien social, más que un entorno intelectual y político”. Revisa la entrevista acá:

