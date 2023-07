cfe745aa82

Economía Medio Ambiente Nacional Política Boric y el impacto de la industria del litio: "Uno no puede asegurar que no puede haber afectación" El Mandatario conversó con las comunidades indígenas de la Región de Antofagasta, donde abordó las preocupaciones de los pueblos originarios por la explotación del litio y donde garantizó que serán escuchadas todas las voces. Osciel Moya Plaza Viernes 30 de junio 2023 17:38 hrs.

El Presidente Gabriel Boric se reunió con las comunidades indígenas de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta donde abordó la Estrategia Nacional del Litio, oportunidad en la que afirmó que todas las decisiones que se adopten serán en función del bien común y no guiados por un interés particular. Las comunidades collas, quechuas y aymaras han expresado su preocupación por el impacto que tendrá la industria del litio en la región, donde ya tienen serios problemas con el uso de agua potable que hacen las empresa mineras. Tras reunirse con representantes del Consejo de Pueblos Atacameños, el mandatario destacó que es en los territorios donde se debe discutir con las comunidades, lo que refleja “el espíritu y la voluntad que tiene nuestro gobierno”. Indicó que al convocar a todos los sectores relevantes para escuchar a todas las partes y avanzar en conjunto, no se puede hacer desde una oficina en Santiago y por eso “tenemos que ir a meternos al territorio y eso significa escuchar críticas, vencer desconfianzas, superar el escepticismo, pero eso sólo lo vamos a superar conversando”. Boric indicó que “hemos avanzado aquí con las comunidades donde plantean temas de mucha historia. Cómo es posible que en un lugar como este que tanta riqueza le ha dado nuestro país, el norte de Chile, tengamos todavía comunidades sin agua y sin luz. Son preguntas que nos hacemos y que como Estado hoy día tenemos el deber de resolver y es parte de lo que tenemos conversado y de lo que estamos trabajando”. El mandatario agregó que este primer paso en el marco de la Estrategia Nacional del Litio continuará con el despliegue del Ministerio de Minería, que encabeza Marcela Hernando que “está trabajando en el proceso de participación y diálogo de la estrategia nacional del litio donde van a ser incluidas las comunidades y otras organizaciones de la zona”. Añadió que después de esta reunión con las comunidades, “me voy más optimista porque todos concordamos que el desarrollo debe ser integral y debe ir de la mano con el respeto al medioambiente y a las comunidades”. Sobre la explotación del litio para no afectar el ecosistema, Boric indicó que en la estrategia se propusieron que “haya un sector de los salares que esté destinado a la extracción del litio, que es un mineral crítico para enfrentar la crisis climática, por tanto es importante darle ese sentido de largo plazo. Una parte dedicada a la investigación y otra a la conservación, donde hay mucha preocupación y disposición a conversar. Uno no puede asegurar que no puede haber afectación, el tema es que todos los impactos sean conversados con perspectiva de sostenibilidad y el agua esté garantizado para las familias”. En tanto, el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Vladimir Reyes, afirmó que uno de los aspectos principales que les preocupa es la participación de las organizaciones sociales en esta política nacional del litio y en ese sentido, cuestionó el papel que ha jugado la empresa estatal Codelco por el daño que ha generado al medioambiente. El dirigente de las comunidades indicó que la cuprífera estatal ha tenido un comportamiento irrespetuoso con las comunidades. “Ha despojado de las aguas a las comunidades de Alto Loa, ha contaminado la comuna de Calama, no atendió a las reclamaciones de la ciudadanía y pueblos indígenas respecto del tranque de relaves Talabre, de la carretera y viaducto en el valle de Yalquincha”, señaló, algo que deberá ser abordado en las futuras conversaciones en el marco de esta política para la explotación del mineral. Imagen de portada: Presidencia de la República.

