Nacional Política Ricardo Lagos Weber sobre reformas tributaria y de pensiones: Hay que “ajustar la dimensión de lo soñado” El senador del PPD además advirtió "una mayor rigidez de la derecha política", que no querría nuevos triunfos para el Ejecutivo. "Lo que ellos ven como un avance en la reforma, lo ven como un beneficio para el Gobierno", planteó. Diario UChile Miércoles 5 de julio 2023 11:07 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardos Lagos Weber, se refirió al complejo escenario político en el que el Gobierno pretende avanzar en las reformas tributaria y de pensiones. Lagos Weber, quien llegó al Congreso Nacional hace 10 años, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera advirtió que: “Nunca habíamos tenido un cuadro como el de hoy, porque en ese entonces, siendo uno de oposición, era una oposición que tenía una cierta estructura (…) había una mayor homogeneidad a la hora de poder enfrentar decisiones, votaciones y debates programáticos sobre el contenido de las leyes”, dijo. A ese problema de fragmentación, el parlamentario agregó la crisis causada por el Caso Convenios, por el cual “el oficialismo, del cual yo soy parte, está severamente afectado”. “El cuadro no es auspicioso, pero para ser franco, yo todavía veo y detecto espacios para entendimientos, aunque va a ser a un costo alto. O sea, si yo quiero una reforma tributaria o una reforma de pensiones, voy a tener que (…) ajustar la dimensión de lo soñado”, señaló. En esa misma línea, el senador del PPD e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, indicó que se tendrán que hacer importantes consensos, tal como ocurrió con otros proyectos del Gobierno. “Desde el punto de vista del contenido de proyectos como la reforma tributaria y la reforma de pensiones, vamos a tener que avanzar como se hizo en el royalty, en el proyecto de 40 horas, y en el proyecto del ingreso mínimo a 500 mil pesos, en los cuales hubo que hacer entendimientos, ponerse de acuerdo, madurar políticamente porque no tengo mayoría”, declaró. “En otro momento se decía que se transan principios, pero yo lo que veo es que en política, no teniendo mayoría siendo Gobierno, uno tiene la obligación de avanzar en la agenda. En la medida en que no comprometa temas muy fundamentales, que vaya a las convicciones más profundas de uno, hay que ir encontrando la gradualidad y la forma de ir avanzando, y esos avances también tomarlos como propios, no aceptarlos a regañadientes y refunfuñando”, agregó. En el caso específico de la reforma tributaria, Lagos Weber aseguró que ve disposición de una parte del empresariado, y al mismo tiempo una reticencia importante de la oposición. “Veo una mayor rigidez en la derecha política y eso obedece, a mi juicio, a que lo que ellos ven como un avance en la reforma lo ven como un beneficio para el Gobierno, como que le da agua al Gobierno y yo siento que ahí están errando”, Por último, respecto al argumento de algunos parlamentarios de oposición que se están negando a aumentar la recaudación fiscal, a propósito del caso de la fundación Democracia Viva, Lagos Weber planteó que no se puede “dejar sin el alza de la PGU a centenares de miles de jubilados en Chile, o dejar sin financiar más recursos para reducir las listas de espera o dejar sin recursos el combate contra la delincuencia (…). “Me parece que desde el punto de vista técnico, político y de prioridades, sí, yo condeno, investiguemos, sancionemos, la ley es laxa, pero esa no puede ser la razón para dejar sin financiamiento el alza en las pensiones o los otros temas que he señalado”, expresó.

