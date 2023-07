dae206d885

Derechos Humanos Carmen Hertz: “No vamos a aceptar que se pretenda debatir sobre el Golpe de Estado que fue un crimen de lesa humanidad” La diputada del Partido Comunista recalcó además que tanto su partido como las organizaciones de DD.HH. "nunca nos hemos pronunciado ni dicho que no es necesario debatir sobre el proceso político de la Unidad Popular". Diario UChile Miércoles 12 de julio 2023 11:32 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, se refirió a los 50 años del golpe de Estado civil-militar y la discusión que se ha generado en torno al carácter que debe tener esta conmemoración. “Esta demora o una suerte de invisibilización tenue sobre los 50 años del golpe tiene raíces más profundas porque ha empezado a emerger, nuevamente, un relato que relativiza lo que significó el golpe y esto tiene raíces en que en este país las políticas públicas de memoria, que se basan en una verdad colectiva, es decir que la verdad sobre los procedimientos políticos de exterminio a población fueran conocidos por la ciudadanía, no se ha hecho nunca”, señaló la parlamentaria del PC. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del poco conocimiento de la juventud sobre los hechos ocurridos durante el golpe de Estado y la dictadura, la diputada afirmó que “ese es el resultado de haber escondido y tratar de barrer bajo la alfombra lo que ocurrió, porque en parte importante colisionaba con los pactos tácitos de impunidad en los que se basó la transición. Por eso tienes una juventud que no sabe porque no se quiere que se sepa”. Respecto de la crítica hacia el Partido Comunista y organizaciones de Derechos Humanos sobre una supuesta negativa a debatir lo que ocurrió durante la Unidad Popular, la diputada del PC explicó que “esa es otra de las mentiras, cómo sacan los debates y los instalan donde quieren instalarlos, aunque sea falsamente. Las organizaciones de DD.HH. nunca nos hemos pronunciado ni dicho que no es necesario debatir sobre el proceso político de la Unidad Popular, eso es algo falso y los comunistas tampoco”. En esa línea, la parlamentaria recalcó que “se han escrito innumerables documentos sobre el proceso político de la Unidad Popular, incluso partidos políticos en Europa decidieron su estrategia político en función de lo que ocurrió en Chile, entonces, eso es una mentira. Lo que nosotros no vamos a aceptar, porque es una barbaridad, es pretender que se tiene que debatir sobre el golpe de Estado que fue un crimen de lesa humanidad, independiente de las características del proceso de la Unidad Popular”. “Lo que ha ocurrido ahora es que, por una parte, la derecha en su conjunto se ha sacado la careta respecto de lo que son y lo que piensan porque son los herederos de los que propiciaron el exterminio en Chile. La derecha liberal y democrática brilla por su ausencia y además se unen sectores del llamado progresismo que van y corren felices a denostar a las agrupaciones de derechos humanos”, agregó Hertz. Respecto de las diferencias en torno a la conmemoración de esta fecha comparado a lo ocurrido hace 10 años atrás, la abogada sostuvo que “para los 40 años hubo una explosión de memoria, sobre todo de la sociedad civil. Ahora, vemos un retroceso brutal en relación con el tema de protección de los derechos humanos que es algo que está siendo cuestionado porque a nivel mundial este relato de la extrema derecha de relativizar este tipo de temas ha ido ganando terreno”. Sobre el carácter de la conmemoración, la diputada Hertz fue enfática en señalar que “efectivamente los 50 años del golpe no son un evento, por tanto, no se satisface como se satisfacen los eventos con convocatorias a actos artísticos”. En esa línea, añadió que “lo que tienen que tener claro todos los representantes del Estado y en particular el Ejecutivo, es que están obligados a hacerlo”. Finalmente, respecto del rol de las Fuerzas Armadas en esta conmemoración y su negativa a entregar la información respecto del paradero de las víctimas de la dictadura, la diputada Hertz recalcó que “ha existido una letanía que ha sido aceptada por todos los gobiernos democráticos y todos los ministros de Defensa. Yo tengo la convicción de que la Dirección de Inteligencia del Ejército sí tiene información porque era la costumbre dejar todo por escrito, entonces, toda esa documentación fue como una suerte de diario de vida de Manuel Contreras que se lo llevó para la casa y nunca más se supo, eso no es así, pero no ha habido ni un solo ministro de Defensa que haya exigido esos antecedentes”. Foto: ATON Chile.

