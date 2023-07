5140a623c0

Nacional Política Mario Desbordes (RN): “Cuando alguien habla de ‘derechita cobarde’ está parado desde una posición tipo Donald Trump, que descalifica, que ensucia siempre el debate” El exministro lamentó que esté llegando el lenguaje del "team patriota" con la candidatura de Francisco Orrego a presidir RN. Además, señaló que se debe realizar un mea culpa de todos los sectores por los 50 años del golpe de Estado. Diario UChile Martes 11 de julio 2023 11:23 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, abordó las elecciones internas a desarrollarse dentro del partido y las diversas declaraciones que se han dado desde la derecha en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Cabe destacar que la centro derecha enfrenta momentos complejos luego del triunfo de Republicanos en la última elección por consejeros constitucionales, ante lo cual Desbordes señaló que, desde su perspectiva, incluso la falange podría revisar las alianzas que mantienen actualmente. De hecho, ahora con esta nueva elección de directiva se podría marcar el camino a seguir de Renovación Nacional. La lista que apoya Desbordes propone a la senadora Paulina Núñez como candidata a presidir el partido, mientras que como competencia a la presidencia surge Francisco Orrego en compañía del extimonel de la tienda, Carlos Larraín, en la vicepresidencia. Desbordes señaló que de Orrego “prefiere ni opinar” y se limitó a “lamentar que está usando el lenguaje del team patriota”. Además, criticó que la colectividad con más autoridades electas a nivel comunal y parlamentario “esté al debe” porque nunca ha tenido a una mujer como líder. El exministro destacó que la senadora Núñez ha tenido una trayectoria amplia con dos períodos como diputada en la Cámara y ahora en el Senado, además se desempeñó como seremi y fue vicepresidenta del partido en comparación con Francisco Orrego quien tiene una “trayectoria acotada”. Respecto a las declaraciones del aspirante a la presidencia de Renovación Nacional en entrevista con Ex Ante, donde señaló que a la derecha más dura no le gustaba una “derechita cobarde”, Desborde respondió que “es una caricatura, Carlos Larraín y él probablemente piensan así, algunos otros pensaran así, pero es una minoría pequeña en Renovación, eso lo va a demostrar la elección, hoy día se pueden usar muchas frases grandilocuentes, todos van a decir ‘represento a las bases’”. En la misma línea, recalcó que Orrego se ha ganado un espacio y eso es legítimo pero “la militancia tendrá que decidir si eso es suficiente cómo para presidir Renovación Nacional o si la militancia quiere volver al período de Carlos Larraín”. “¿Vamos a plantearnos como un partido chico, de nicho, duro, o queremos ser un partido grande que aporte, que defienda ideas de centro derecha con nitidez? Cuando alguien habla de ‘derechita cobarde’ está parado desde una posición tipo Donald Trump, que descalifica, que insulta, que ensucia siempre el debate”. Sobre esto último, Desbordes señaló que esa es una forma de hacer política que tienen algunos sectores de derecha. “Probablemente el señor Orrego se sentirá cómodo con Pancho Malo, está bien, está en su derecho“, afirmó el expresidente de RN. En cambio, Desbordes puntualizó que es partidario de “una centro derecha que defiende ideas, defiende sus propuestas, pero es capaz de sentarse, de convocar grandes acuerdos positivos para la ciudadanía, necesarios para el país, ese es el tipo de liderazgo que a mí me gusta y que creo que debe retomarse en la centro derecha. No me gusta el histrionismo de negarle la sal y el agua al adversario”. Respecto a las diversas declaraciones que se han dado en torno a los 50 años del golpe de Estado, Desbordes señaló que “tampoco estoy de acuerdo con la posición que ha tomado Camila Vallejo, el gobierno impulsado por el PC, de que lo del 11 empezó el 11 y para atrás no había nada”. Para el exministro de Defensa durante el gobierno de Sebastián Piñera, el 11 de septiembre de 1973 es “el último acto de una tragedia que se vino dando en varios actos“. Desbordes puntualizó que “no estábamos en una situación democrática normal” y que por esa razón no se solucionaba con una acusación constitucional, por ejemplo, contra el presidente Salvador Allende, cuando según el exministro “el PS formalmente había electo de nuevo el 71 a todo su comité central pensando en enfrentamiento armado, esa la conclusión que se saca después del consejo central del PS donde se dice ‘la inevitabilidad del enfrentamiento armado’”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, sobre la justificación del golpe de Estado que hizo el diputado de la UDI Jorge Alessandri, Desbordes dijo que “ese ‘justifico’ me imagino que lo está diciendo en ese contexto de ‘¿sabe que más? en ese minuto había dos alternativas o la revolución armada con los resultados que hubo en Vietnam, Laos Camboya, Cuba, Nicaragua o la que hoy día está sufriendo la gente de Venezuela, o el golpe de Estado, ambas malas, horribles”. Desbordes aclaró que las críticas no son al gobierno del presidente Salvador Allende, sino que “es a lo que la Unidad Popular estaba planteando y hacia donde quería la UP llevar al país”. El ex ministro dijo valorar y respetar la figura de Allende. Por último, declaró que se debe hacer un mea culpa desde ambos lados por la conmemoración de los 50 años. De esta forma, Desbordes afirmó que “nada puede justificar las violaciones a los derechos humanos y nada puede justificar el asesinato por razones políticas, nada puede justificar el uso de la violencia, nada puede justificar el buscar la revolución a la cubana. Sobre todo eso hay que hacer un mea culpa porque mis muertos no son menos que los muertos de los otros y porque los jóvenes tienen que aprender que la democracia hay que cuidarla”.

