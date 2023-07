Francisco Undurraga (Evópoli) y rechazo a AC contra ministro Ávila: “Pediría respeto por las decisiones, sobre todo a Renovación Nacional”

El diputado pidió contestó a sus pares de Chile Vamos. "Nosotros nos debemos al texto acusatorio y este no contemplaba el supuesto desfalco de los 3 mil 500 millones de pesos de la Junaeb", afirmó.

Desconcierto generó en Chile Vamos que el rechazo a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, contara con votos de la oposición provenientes de la Democracia Cristiana pero, particularmente, de Evópoli.

De esta forma, el líbelo acusatorio fue declinado con votos de los diputados, Jorge Guzmán y Francisco Undurraga. Sobre esto, la primera edición de Radioanálisis conversó con el parlamentario Undurraga quién abordó los resultados de la acusación constitucional contra el titular de Educación.

Así, aún cuando votó de manera desfavorable al líbelo, el diputado señaló tener una visión crítica del ministro Ávila. “Nosotros creemos que es un pésimo ministro, que le ha hecho daño a la educación chilena y le solicitamos tanto a él, en la sala directamente, como al Presidente de la República que retire a Marco Antonio Ávila y que dé paso a un ministro que se dedique no a nivelar hacia abajo, no a buscar atajos para no evaluar a los profesores”, declaró Undurraga.

El diputado por la Región Metropolitana afirmó que desde Evópoli, hicieron esfuerzos para encontrar vínculos entre el texto acusatorio y las causales estipuladas en el capítulo 52 de la Constitución para acusar a las y los secretarios de Estado.

“La verdad es que no pudimos encontrar las causales que detonaran esto, lo hicimos además dado que no habíamos encontrado las causales en el texto, no en los comentarios posteriores y acusaciones incluso de una persona que llegó a la comisión. Nosotros nos debemos al texto acusatorio y, ese texto, no contemplaba el supuesto desfalco de los 3 mil 500 millones de pesos de la Junaeb”, admitió el parlamentario.

Respecto a la molestia explicitada públicamente desde el resto de los partidos de Chile Vamos, especialmente Renovación Nacional, donde algunos de sus pares incluso pusieron en duda la continuidad de Evópoli en la coalición, el diputado recordó que de haber votado a favor del libelo acusatorio tampoco habría alcanzado para que pasara al Senado, pero además pidió un mínimo de respeto a la decisión que adoptaron.

De esta forma, Undurraga espera que las palabras dichas al calor de la contienda pasen con los días y, por lo demás, destacó también el rol de Evópoli como fundador de Chile Vamos. “Yo lo único que pediría es respeto por las decisiones así como nosotros hemos respetado diferentes y diversas decisiones que han tomado, sobre todo Renovación Nacional, en este caso, que es el partido que ha salido más virulentamente a atacar la decisión nuestra“, solicitó el diputado.

Ante esto último, recordó que Evopoli ha respetado por ejemplo la negociación que está “emprendiendo de forma solitaria” Renovación Nacional con la ministra del Trabajo. A propósito de la reunión convocada para evaluar el futuro del proyecto de reforma de pensiones este viernes, Undurraga afirmó que no ha sido invitado personalmente.

Siguiendo con lo relativo a la acusación constitucional, el parlamentario enfatizó en que las bancadas de la UDI y RN fueron avisadas con anterioridad que los dos militantes de Evópoli iban a votar en contra. “Esto no es un ataque por sorpresa ni mucho menos. Nosotros estamos juzgando la posibilidad de los destinos de un ministro para que no solamente quede suspendido de su cargo sino que no pueda trabajar en el Estado durante cinco años“, recalcó Undurraga.

Respecto a la pregunta de cuánto afectaron las declaraciones en contra del ministro de Educación emitidas por la diputada María Luisa Cordero y de Marcela Aranda en la comisión dedicada a analizar el libelo acusatorio, el diputado señaló que esas situaciones no tuvieron relevancia porque lo importante para ellos era el texto.

“Evidentemente no estoy de acuerdo con los ataques arteros a la condición del ministro, creo que eso no debería haber sido y no debió haber sido nunca parte siquiera del debate. Pero sí seamos claros que aquí hubo un uso y un abuso por parte de los parlamentarios del Gobierno que más que defender lisa y llanamente la acusación constitucional defendieron la condición sexual del ministro y en eso también, lamentablemente, cayó el Presidente de la República y la ministra Vallejo”, advirtió el diputado.

Sobre el futuro del ministro Ávila en la cartera de Educación, Undurraga planteó que deben haber cambios profundos. Así, para el diputado “aunque un sector más bien conservador de la sociedad nos critique por la decisión de haber votado correctamente, eso no elude la responsabilidad que tiene el ministro en la crisis educacional que existe y no nos podemos seguir escudando en que durante años los niños estuvieron en la casa y no volvieron a las escuelas”.

Ese cambio profundo, afirmó el diputado, incluye un cambio de ministro. “Por cierto, el ministro no da el ancho, el ministro no está dando garantías ni está impulsando una política educacional, no digo que de tono liberal o de tono conservador, sino que una política educacional que efectivamente remezca los cimientos de la educación en Chile”, concluyó el parlamentario.

Imagen: Agencia ATON