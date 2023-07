a375bca6df

Nacional Política Rodrigo Pérez de Arce y la crisis de la derecha: “Es probable que crezcan las tensiones entre mantenerse con Evópoli o virar hacia los republicanos” Luego de la fracasada AC contra el ministro Ávila, las diferencias en la oposición resurgieron con fuerza al punto que algunos legisladores pidieron romper con Evópoli, colectividad que optó por bajar el perfil al conflicto. Osciel Moya Plaza Jueves 13 de julio 2023 20:15 hrs.

Incierto es el escenario que enfrenta la oposición luego que la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, puso de manifiesto las diferencias en Chile Vamos, particularmente por la postura asumida por Evópoli de rechazar el libelo. Después de la votación del miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario de RN, Diego Schalper, dijo que fue una “puñalada al corazón” la decisión adoptada por sus socios de coalición, Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, de votar en contra. La tensión fue escalando durante la jornada con las declaraciones de los senadores de RN Manuel José Ossandón y Paulina Núñez que plantearon derechamente romper con Evópoli. “No tiene sentido estar en la misma coalición en Evópoli, cuando tienes un mal gobierno e incluso parte del gobierno no quiere que el ministro Ávila siga y están frente a una AC donde se juegan temas tan vitales para nosotros, evidentemente los votos no pueden faltar”, dijo la senadora Núñez, quien aspira a ocupar la presidencia de RN. Por ello, indicó que “hay que repensar con quién seguimos nuestra hoja de ruta como RN. Me parece que es vital poder sentarnos a conversar. Primero redefinir al partido y luego saber con quién vamos a continuar. Si no somos capaces de unirnos, de actuar juntos, de ejercer el poder frente a un mal gobierno, frente a la izquierda, difícilmente vamos a estar cumpliendo con el rol opositor que tenemos el deber de ejercer sobre todos en estos momentos”, dijo la legisladora. Una opinión similar planteó el senador Manuel José Ossandón que en su cuenta de Twitter dijo que “la derecha hace rato tiene camino extraviado. El quiebre no es solo por la fallida acusación constitucional, sino por una serie de diferencias internas que nos obligan como RN a seguir un camino propio, representativo de un proyecto de centro derecha, enfocado en el progreso popular”. Dada las disputas, el presidente de RN, senador Francisco Chahuán, convocó para el próximo lunes a una reunión de las directivas de Chile Vamos porque “creemos que hoy día se requiere actuar con unidad y firmeza, pero por sobre todo coordinarnos dentro de nuestras respectivas bancadas parlamentarias para lograr no sólo ser una oposición firme, constructiva, sino que además, sea capaz de levantarse como alternativa frente a la gestión del actual gobierno”. Tensiones en la derecha En este contexto, Radio y Diario Universidad de Chile, conversó con el abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Rodrigo Pérez de Arce, quien evaluó la situación política que vive el país, marcada por las tensiones de las dos coaliciones que conviven en el oficialismo y los casos de corrupción del caso Convenios, crisis que aseguró “no se puede atribuir a una coordinación de la oposición”. En su opinión, “toda esta crisis por la que pasa el gobierno, podría conducir a pensar, equivocadamente, que la oposición está bien articulada, que está bien armada, que tiene claridad en su agenda y que está cohesionada para los desafíos que viene y eso no me parece que sea así”. Pérez de Arce indicó que esta situación, más la elección de consejeros constitucionales “nos da una ilusión, un espejismo de unidad. Y lo que pasó (con la AC) cristaliza y condensa eso. Un gobierno tremendamente débil, cruzado por estas tensiones, es capaz de hacerle frente a la oposición que debería estar en su mejor momento”. Asimismo, indicó que existe otro componente extra y es el hecho que la oposición “todavía no aquilata bien lo que fue el triunfo de los republicanos”. En ese sentido precisó que “uno ve a Chile Vamos (CHV) desesperado por marcar temas en agenda, por poner un tono en cierto sentido, más con afán confrontacional y no se logra. Por último hay un problema estratégico en la AC y es que tres diputados lanzan una acusación, al parecer sin mucha coordinación con el resto de los parlamentarios del bloque. Son dos diputados del Partido Social Cristiano que junto a un diputado independiente de los Republicanos deciden levantar esta agenda sin coordinarse con el resto de los actores del sector y eso más hace más improbable que tuvieran éxito en su cometido”. Respecto de cómo la oposición se rearma para hacer frente a temas de fondo que está impulsado el Ejecutivo, como la reforma de las pensiones y el pacto fiscal, Pérez de Arce indicó que lo primero que hay que preguntar es cuál es la coherencia interna de CHV. “Primero cuál es el pegamento que mantiene unido a tres partidos de identidades diferentes, pero también es importante preguntarse cuál es la identidad de RN, la UDI y Evópoli, porque mi impresión es que sus respectivos proyectos políticos no están muy claros”, indicó. El profesional agregó que “la pregunta para la UDI es qué va a defender, existiendo Republicanos. Para RN, que es un lugar donde coexisten varias corrientes de la derecha, cuál va a ser la manera de conducir la relación entre ellas y finalmente Evópoli, que es un partido nuevo, que se autodefine como liberal, pero la verdad es que todavía no entendemos muy bien qué significa el liberalismo de Evópoli porque pareciera ser un contenedor demasiado amplio para el cual no ha habido demasiada reflexión”. Por otro lado, indicó que otro componente a analizar es la situación interna de RN que deberá definir a su nueva directiva. “Es interesante lo que está pasando en Renovación Nacional porque no solamente Paulina Núñez hizo declaraciones en ese sentido. Francisco Orrego (también aspirante a ocupar la presidencia de la colectividad) también tuvo palabras bastante duras para lo que denominó la derechita cobarde que es una expresión más de los republicanos. Entonces, independiente de quién gane la presidencia de RN es esperable que dado el clima de confrontación con el gobierno, el éxito de los republicanos, hay ciertas tendencias del partido que busquen una confrontación mucho más abierta y en términos mucho más duros con el gobierno, más allá si es Paulina Núñez la presidencia o no del partido”. En todo caso, indicó que es evidente que ninguno de los partidos por sí solo puede liderar la oposición al gobierno aunque tengan mayor representación en el Congreso. “La gran pregunta que está instalada es qué hacer en concreto para las elecciones municipales del próximo año y ahí probablemente crezcan las tensiones entre mantenerse con Evópoli como socio, o virar hacia los republicanos sabiendo que por una parte la alianza con Evópoli, en términos de votos no significa mucho porque es un partido que ha tenido un rendimiento electoral escaso, no ha tenido buenos resultados, y por otra parte, que los republicanos han sabido con identidad y con un discurso más confrontacional, han logrado una marca que podría comerse a la UDI y RN”, expresó Pérez de Arce. El investigador puntualizó que en la reunión del próximo lunes “se verá qué tipo de sensibilidad prima, pero en todo caso no se va a traducir en un quiebre de inmediato de CHV”. No hay quiebre En tanto, frente a las voces en la derecha que piden alejarse de Evópoli, la presidenta de la colectividad, Gloria Hutt, afirmó que “ los principios por los cuales se creó CHV y nosotros como Evópoli somos fundadores, se mantienen plenamente vigentes y compartimos la visión de país por el cual estamos trabajando. Creemos que estos incidentes, si bien generan ruidos en el momento, no alteran la relación de largo plazo y la institucionalidad con la que tenemos que seguir adelante nuestro proyecto político”. Dijo que hay otras ocasiones en las que “hemos votado diferente, por ejemplo en el matrimonio igualitario tuvimos posturas distintas y en la medida que se respetan la autonomía de los parlamentarios para que voten por convicción, no genera ninguna ruptura, es lo que ha pasado antes y es lo que debería pasar ahora”. Sobre de las declaraciones del vicepresidente de RN, Diego Schalper, respecto a que la decisión de los parlamentarios de Evópoli “fue una puñalada al corazón”, Hutt lo atribuyó al ambiente del momento porque “cuando uno se dedica a un proyecto, se ha dedicado y no resulta, siente un grado de frustración que lo remece y lo atribuyo más bien a eso, al estado de ánimo más que a una convicción de fondo. De hecho estuvimos intercambiando mensajes, no es una ruptura. Quiero decir que no hay un quiebre en CHV. Por su puesto, nosotros pedimos que se respete la autonomía de los parlamentarios para votar en conciencia”. Puntualizó que “no hay nada que cambie el escenario del proyecto político que compartimos”. Respecto de los temas que está impulsando el gobierno como la reforma de pensiones, Hutt dijo que la posición no ha variado y que mantiene la idea de un buen sistema previsional que “habla del 6% en las cuentas individuales, la libertad de elección, de la previsión mixta, de fondos adicionales para un componente solidario y eso no ha cambiado”. Foto de portada: Agencia ATON

