15f27fef0b

be1f2ca5c3

50 años del Golpe Nacional Política Acuerdo por 50 años del golpe de Estado provoca ácida reacción de Chile Vamos mientras el oficialismo se suma a la convocatoria del Presidente Boric Desde Republicanos dijeron que esperarán conocer el fondo de la iniciativa, aunque adelantaron que no rubricarán un documento "que imponga la visión del PC". Diputada Lorena Pizarro señaló que con esa postura se busca censurar a la colectividad. Diario UChile Sábado 15 de julio 2023 18:01 hrs.

Compartir en

Una dura reacción generó en Chile Vamos la convocatoria del Presidente Gabriel Boric a todos los sectores políticos a firmar un acuerdo transversal que condene el golpe de Estado de 1973 y las posteriores violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. El diputado de la UDI Daniel Lilayú, señaló que “es impresentable e inaceptable que el Presidente Boris (sic) plantee algo tan delicado como la firma de una declaración conjunta con todos los entes políticos estando en el extranjero”. El legislador agregó que “las temáticas internas se debaten y analizan aquí en Chile con todos los involucrados, en este caso los partidos políticos. Y hasta el momento además de este anuncio de lanzamiento en España, no tenemos ninguna información oficial como partido UDI respecto de lo que el Presidente pretende hacer”. Mientras, el diputado José Carlos Meza de Republicanos, señaló que “si esta propuesta es redactada por el Partido Comunista que fue capaz de censurar a Patricio Fernández que era el coordinador de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre por parte del Gobierno y que se impuso por la fuerza y que ha buscado por ejemplo a través del empuje de una ley que sancionaba el negacionismo que afortunadamente el Tribunal Constitucional frenó, si lo que se va a imponer es la visión del Partido Comunista, no van a contar con nosotros”. De todas formas, puntualizó que “nosotros vamos a esperar que el Presidente Boric haga una propuesta concreta y va a depender del contenido de esta propuesta”. Desde el oficialismo, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, valoró la convocatoria del mandatario ya que apunta a ser una declaración de respaldo a la democracia por parte de los partidos políticos. “Los 50 años del golpe son una oportunidad para un consenso civilizatorio en dos cosas: que la democracia es fundamental y bajo ningún concepto es justificable terminar con ella y que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura nunca más se deben repetir”, dijo el legislador socialista. En tanto, la diputada Lorena Pizarro, sostuvo que “la mejor excusa de la derecha, adjudicar la presencia del Partido Comunista en cualquier acuerdo. ¡Perdón! Se les olvidó parece que el PC tiene muchas víctimas, que el PC fue perseguido desde el golpe y los 17 años de dictadura”. La expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos agregó que “a ellos les parece que se debe censurar a uno de los partidos precisamente perseguidos durante la dictadura. Me parece una desvergüenza”. De todas formas, puntualizó que “no me extraña porque creo que ellos no están disponibles para hacer compromisos por la causa de la verdad, de la justicia, para las garantías de no repetición. Aquí hay que sincerar de una vez quién es cada uno, qué representa y qué les interesa”. Para Pizarro, el problema de fondo es que la derecha no está dispuesta a condenar el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile. “Ese es el problema de fondo”, destacó. Imagen de portada: Agencia ATON

Una dura reacción generó en Chile Vamos la convocatoria del Presidente Gabriel Boric a todos los sectores políticos a firmar un acuerdo transversal que condene el golpe de Estado de 1973 y las posteriores violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. El diputado de la UDI Daniel Lilayú, señaló que “es impresentable e inaceptable que el Presidente Boris (sic) plantee algo tan delicado como la firma de una declaración conjunta con todos los entes políticos estando en el extranjero”. El legislador agregó que “las temáticas internas se debaten y analizan aquí en Chile con todos los involucrados, en este caso los partidos políticos. Y hasta el momento además de este anuncio de lanzamiento en España, no tenemos ninguna información oficial como partido UDI respecto de lo que el Presidente pretende hacer”. Mientras, el diputado José Carlos Meza de Republicanos, señaló que “si esta propuesta es redactada por el Partido Comunista que fue capaz de censurar a Patricio Fernández que era el coordinador de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre por parte del Gobierno y que se impuso por la fuerza y que ha buscado por ejemplo a través del empuje de una ley que sancionaba el negacionismo que afortunadamente el Tribunal Constitucional frenó, si lo que se va a imponer es la visión del Partido Comunista, no van a contar con nosotros”. De todas formas, puntualizó que “nosotros vamos a esperar que el Presidente Boric haga una propuesta concreta y va a depender del contenido de esta propuesta”. Desde el oficialismo, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, valoró la convocatoria del mandatario ya que apunta a ser una declaración de respaldo a la democracia por parte de los partidos políticos. “Los 50 años del golpe son una oportunidad para un consenso civilizatorio en dos cosas: que la democracia es fundamental y bajo ningún concepto es justificable terminar con ella y que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura nunca más se deben repetir”, dijo el legislador socialista. En tanto, la diputada Lorena Pizarro, sostuvo que “la mejor excusa de la derecha, adjudicar la presencia del Partido Comunista en cualquier acuerdo. ¡Perdón! Se les olvidó parece que el PC tiene muchas víctimas, que el PC fue perseguido desde el golpe y los 17 años de dictadura”. La expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos agregó que “a ellos les parece que se debe censurar a uno de los partidos precisamente perseguidos durante la dictadura. Me parece una desvergüenza”. De todas formas, puntualizó que “no me extraña porque creo que ellos no están disponibles para hacer compromisos por la causa de la verdad, de la justicia, para las garantías de no repetición. Aquí hay que sincerar de una vez quién es cada uno, qué representa y qué les interesa”. Para Pizarro, el problema de fondo es que la derecha no está dispuesta a condenar el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile. “Ese es el problema de fondo”, destacó. Imagen de portada: Agencia ATON