Nacional Pensiones Política Jeannette Jara y debate por reforma de pensiones: “Hay varios partidos que han mostrado disposición” La ministra del Trabajo indicó eso sí que el debate “no está fácil” y sostuvo que las posiciones se han ido “endureciendo”. Además, precisó que la capitalización individual del 6% adicional solo beneficia a los hombres con altos ingresos. Diario UChile Sábado 15 de julio 2023 16:41 hrs.

El cansancio luego de un largo día de funciones en el Parlamento hizo que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, no reparara en incluir al Partido Laboral en la lista de llamados para convocar a su presidente al encuentro para buscar un acuerdo para avanzar con la reforma al sistema de pensiones. Así lo reconoció la propia secretaria de Estado en entrevista con Mega donde pidió disculpas a los dirigentes de la colectividad que no estuvieron en la reunión realizada este viernes donde participaron desde Republicanos al Partido Comunista, con la excepción de Evópoli cuyos representantes tenían problemas de agenda. Aún así, la ministra Jara destacó el ambiente que se ha dado en el sentido de buscar puntos que permitan impulsar un cambio al sistema previsional que dijo ha demorado más de diez años. Para Jara hoy “hay varios partidos que han mostrado disposición” para avanzar con la iniciativa. “No había visto esta ventana de oportunidad”, comentó luego de describir que en su paso como subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet también se hubo dificultades para empujar un cambio en este tema. Por eso reconoció que el debate ahora “no está fácil porque las posiciones se han ido extremado y endureciendo. Cuando pensábamos que íbamos a hacer una cotización individual, mantener una cotización individual del 10 por ciento y crear solidaridad con una cotización del empleador, hay algunos que siguen creyendo que todo esto tiene que ir a las AFP completo, individual”. Jara precisó que el problema de esa postura es que “como los que ya jubilaron no están cotizando, si la solución va a ser crear una nueva cotización para el futuro, para el millón y medio de jubilados no va a haber aumento de pensiones”. La titular de Trabajo sostuvo que la discusión no está puesta en lo importante que son las bajas pensiones que paga el sistema. “El debate está en las AFP, en la industria, en la heredabilidad. La heredabilidad no sube un peso las pensiones; en la libertad de elegir, no sube un peso las pensiones. Lo que sube las pensiones es un seguro social”, subrayó. Además, recalcó que “nadie le va a quitar el 10 por ciento, nadie le va a pegar un manotazo, esta plata no es para el Estado, todos esos mitos que se levantan, se levantan para generar un estado que genere cierto temor en la población y se entorpezcan los cambios”. Por eso aprovechó de puntualizar que “un seguro social va a permitir que hombres y mujeres quedemos en igualdad de condiciones frente a la expectativa de vida. Un seguro de vida va a permitir también que a los que cotizaron y siguen cotizando se les reconozca un aporte de una UF por cada diez años cotizado, aparte de lo que cotice con su 10 por ciento”. Consultada por el beneficio que acarrea la iniciativa que impulsa el Gobierno, afirmó que “para las mujeres, indistintamente de cuántos años nos queden por cotizar y cuánto ganemos, siempre nos conviene más un seguro social”, ya que “con el seguro social, además de reconocer nuestros años cotizados, se nos compensa la diferencia en la expectativa de vida”. Por otra parte, apuntó que en el caso de los hombres, “la gran mayoría de los casos les conviene más el seguro social. ¿Por qué? Porque les da una garantía por cada año cotizado desde el 0,1 UF por año cotizado”. La ministra del Trabajo agregó: “¿A quiénes les podría convenir matemáticamente más la capitalización individual del 6 por ciento? A los que están en los sueldos más altos siendo hombres y que les queden muchos años para cotizar”. La secretaria de Estado argumentó que “cuando uno crea un seguro social, uno tiene que pensar en cómo ese seguro social se cubre colectivamente los riesgos de las personas. A la gran mayoría, y acá hay una mayoría amplia, más del 50, más del 60 por ciento, casi el 80 y el 90 por ciento que les conviene más el seguro social porque la gente tiene muy poca plata en las AFP”. En el encuentro del viernes, los partidos políticos acordaron enviar expertos de cada una de las colectividades para continuar el debate que permita coronar un acuerdo, reunión que se concretará el próximo día martes. Imagen de portada: Agencia ATON

