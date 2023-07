2c7be5a787

Nacional Pensiones Política Jeannette Jara reconoce que Gobierno evalúa suspender urgencia a proyecto de reforma de pensiones “siempre que sea dentro de un plazo muy acotado” La titular del Trabajo reiteró que existe una ventana de oportunidad para avanzar con la iniciativa. Al mismo tiempo llamó a dejar las posiciones particulares para poner a los pensionados por delante. Bárbara Paillal Lunes 17 de julio 2023 15:20 hrs.

En medio de las reuniones que se están organizando con las fuerzas políticas para destrabar los nudos críticos de la reforma previsional, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a las solicitudes expresadas desde la oposición quienes instan a suspender o retirar la urgencia del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados mientras no se logre un gran acuerdo. Ante este requerimiento, la secretaria de Estado señaló que el Ejecutivo se encuentra analizando la petición de la oposición “siempre que esto sea dentro de un plazo muy acotado en el cual podamos llegar a algunas conclusiones porque la verdad es que los primeros ocho, nueve, meses de tramitación del proyecto de ley fueron demasiados largos, sin avances concretos”. Asimismo, señaló que esta serie de reuniones encabezadas por el Ministerio del Trabajo con los partidos políticos, cuya primera cita se llevó a cabo el pasado viernes, es “un hecho bastante importante porque en los 10 años que se ha estado debatiendo el tema de la reforma de las pensiones ha habido harto atrincheramiento de los distintos sectores políticos y poco espacio para conversar realmente estos temas de fondo, pensando y poniendo por delante siempre a las personas mayores del país”. Pese a un primer traspié en su trabajo por sacar adelante la reforma, la ministra Jara hoy se mostró firme en su cometido y declaró que “estamos con una ventana de oportunidad para poder lograr un acuerdo, no ha sido fácil y no lo va a ser tampoco, lamentablemente, pero sí creemos que es posible porque las personas mayores del país no pueden seguir viviendo así, es una angustia muy grande la que viven todos los meses”. Cabe recordar que la titular de la cartera notificó que tanto esta semana como la siguiente se mantendrán reuniones los días martes y viernes con los expertos técnicos de cada partido, a quienes también les pidió “orientarse en las decisiones técnicas a lo que genere el efecto en subir pensiones, en particular de las mujeres“. “Vamos a recibirlos en el Ministerio del Trabajo, varios partidos ya han nombrado a sus representantes, y esperamos que entre todos prime este objetivo al cual nos ha llamado el Presidente Gabriel Boric: poner a las personas por delante de cada una de nuestras propias posiciones“, recalcó la ministra Jara. Además, realizó un segundo llamado en general a los partidos y declaró que “cuando se cede en una negociación política, no se pierde nada si se hace por el bien de Chile“. Imagen de portada: Agencia ATON

