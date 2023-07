44d9639071

50 años del Golpe Nacional Política “Será la historia quien juzgue”: Centroizquierda condena postura de Chile Vamos ante llamado a firmar declaración por los 50 años del golpe Desde el oficialismo señalan que "la derecha le debe al país un nunca más". Mientras que en el centro esperan que todas las fuerzas políticas evalúen su actuar en el pasado y se sumen a un compromiso por la democracia. Bárbara Paillal Lunes 17 de julio 2023 20:54 hrs.

Con un tono crítico analizaron los partidos de Gobierno las declaraciones emitidas desde la oposición, luego del anuncio que realizó el Presidente Gabriel Boric de convocar a todos los partidos políticos a suscribir una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado. En el marco de su gira por Europa, el mandatario anticipó en entrevista con Cadena Ser de España que para definir si hay consensos en nuestro país respecto a que un golpe de Estado es “injustificable” y que “nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos“, se invitará a firmar una declaración al respecto, lo que provocó un rechazo rotundo de la oposición. De esta forma y luego del comité político ampliado de La Moneda, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, alzó la voz para criticar la actitud tomada desde Chile Vamos y el Partido Republicano. La timonel del PPD dijo que es preocupante que antes de conocer o ser invitado siquiera a confluir en este acuerdo, ya hayan voces en contra: “¿quién podría estar en contra de señalar que los vicios de la democracia se sortean con más democracia y que es absolutamente reprochable las violaciones a los derechos humanos?”. “Creemos nuevamente que la derecha le debe al país un nunca más y, en ese sentido, creemos que todas las fuerzas políticas tenemos que estar a la altura de una conmemoración”, afirmó Piergentili. Además, la presidenta del PPD declaró que “no había visto a nadie que antes de confluir a redactar un acuerdo diga que no quiere acuerdo, me parece una mala señal. Creo que el Presidente nos ha invitado a una declaración conjunta y si, a pesar de aquello, hay personas que no quieren firmar, bueno, será la historia quien juzgue quiénes están por declararle al país su buena voluntad en materia de democracia”. En la misma línea, el Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a las críticas respecto a que esta declaración haya sido anunciada desde Europa y no en nuestro país. Ante esto, Carmona señaló que le llama “profundamente la atención que haya sectores que a priori se plantean no participar de esto solo porque viene con la promoción desde el lugar, o sea un tema formal y no un tema de contenido”. En su lugar, dijo que desde el oficialismo “le damos mucho valor a esa convocatoria, creemos que son las dos grandes conclusiones a las que se puede llegar como sociedad sin renunciar nadie a su identidad, a su mirada, a su estrategia, a su propuesta de sociedad”. Por su parte, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, señaló que la propuesta no ha sido redactada aún y que el Presidente Boric prepara la invitación para tener al menos un “mínimo común civilizatorio” a septiembre. Además, Latorre agregó que si algún partido decide restarse definitivamente del acuerdo “tendrán que ellos explicarle al país si es que en una eventual crisis de la democracia estarían dispuestos a llamar nuevamente a un golpe de Estado y violar los derechos humanos”. DC acoge el acuerdo transversal En la Democracia Cristiana, por su parte, recibieron de buena manera el anuncio de una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado. De hecho, el timonel del partido y diputado, Alberto Undurraga, señaló que “es necesario firmar un acuerdo amplio transversal de todas las fuerzas políticas por la democracia y por el respeto irrestricto a los derechos humanos, tal como firmamos un acuerdo por la Paz y el Entendimiento a propósito del conflicto en La Araucanía en la macrozona Sur”. Sin embargo, el parlamentario recalcó que para que ello funcione el Gobierno debe partir conversando y no anunciando esta iniciativa mediante la prensa, lo que planteó como una equivocación desde el Ejecutivo. Por su lado, el diputado DC, Eric Aedo, igualmente valoró la medida y declaró que “cada partido político en Chile, tanto de izquierda, de centro, de derecha, de extrema izquierda y extrema derecha, debemos hacer una evaluación de lo que fue nuestro actuar hace 50 años”. “En ese sentido valoro profundamente la carta del Presidente Boric para que todos los sectores políticos: aquellos que fueron artífices del golpe de Estado, aquellos que padecieron el golpe de Estado, aquellos que miraron al techo durante el golpe, todos hagamos un compromiso que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, nunca con violencia, nunca con golpes de Estado, nunca por la vía de las armas, ese llamado, la Democracia Cristiana lo acoge con buen corazón”, concluyó el diputado Aedo. Imagen de Portada: Agencia ATON

