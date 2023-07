7a8e5192d6

b1810bf60a

Internacional Nacional Política Con críticas y elogios, especialistas analizan la gira del Presidente Boric a Europa El analista Mladen Yopo, la politóloga Pamela Poo y el diputado Félix González dieron a conocer sus impresiones sobre la visita del mandatario a Europa y las ventajas, y desventajas, del convenio firmado con la UE. Osciel Moya Plaza Miércoles 19 de julio 2023 10:09 hrs.

Compartir en

En el marco de la gira del Presidente Gabriel Boric por Europa y su participación en la Cumbre CELAC-UE, expertos analizan con distintas miradas y críticas el posicionamiento del mandatario en el concierto internacional. En este marco, este martes, la Unión Europea y Chile firmaron un memorando de entendimiento para adquirir materiales críticos como el litio y el cobre provenientes de Chile y que se emplean en la composición de vehículos y baterías. A cambio el bloque establecería su industria, cadenas de valor y la creación de empleos en nuestro país. Para el analista internacional y profesor de política global de la Universidad SEK, Mladen Yopo, se trata de una gira “exitosa, el Presidente ha tenido reuniones con los principales líderes europeos y de organizaciones multilaterales en beneficio para el país”. Al respecto, identificó tres vertientes. Una relacionada con el comercio y “mostrar al país apto para las inversiones”. Otro aspecto es el tema de la democracia que ha sido recurrente por distintos motivos, “debido a gobiernos autoritarios o el auge de la extrema derecha que lleva a un populismo autoritarios”. Y una tercera arista, es “recuperar el sentido multilateral que ha estado debilitado con las guerras en Ucrania y las confrontaciones del poder global, entre EEUU y China”. Yopo agregó que en todo esto, la gira del Mandatario ha sido muy positiva positivo y que las posiciones sostenidas por Boric, “ha sido muy claro de que los DDHH se defienden aquí y en todas partes” y que en los casos de Nicaragua y Venezuela son “regímenes que tienen graves deficit democrático, sino también también una violación de los derechos básicos de las personas y eso el Presidente lo ha hecho claro en más de una oportunidad”. Por otro lado, sobre el acuerdo firmado con la UE y las críticas de sectores ecologistas, el analista afirmó que “Chile está en proceso de reciente incorporación de los modelos ambientales en lo que son la estructura y modelo de desarrollo y es un tema que ha ido creciendo de manera persistente”. Además, indicó que los “principales niveles exportación son de productos primarios, de materias primas, fundamentalmente productos minero y extractivistas que de alguna forma hoy se pondera el uso y la posibilidad de agregarle valor tecnológico a ese extractivismo, y es un avance importante”. Yopo añadió que si se combina ese avance en política ambiental, de regulaciones ambientales, sobre todo en la Comunidad Europea que son aspectos fundamentales como los temas político ambientales y laborales, y no sólo el comercio, “eso tiene un plus en general para el desarrollo del modelo chileno. Ahí el Presidente está en un camino y en una agenda correcta” Asimismo, afirmó que el acuerdo del país con la UE responde a que “el litio se está convirtiendo hacia lo que son los energéticos limpios, en la electromovilidad, que es un valor primario fundamental y eso implica aprovechar esas posibilidades. Es una conversión de lo que es la industria contaminante, de lo que son los combustibles fósiles, y Chile debe aprovechar este momento”. Aclaró que no se trata de “vender la materia prima para que se hagan las baterías y de otros instrumentos afuera, sino ojalá en el país o con algún nivel de incorporación de industrialización más avanzada” y que la UE, en el contexto de la guerra con Ucrania, “está buscando una nueva inserción en el mundo no sólo para tener acceso a los recursos, sino tener una opción política para mediar entre los bloques más antagónicos, como son caso China y EE.UU”. Por ello, Yopo destacó la firma de este convenio porque “apoya las producciones limpias, nos coloca en un sentido de tener un concepto de industrialización, es decir darle valor agregado a nuestras producciones, aprovechar un momento estratégico y generar políticas públicas en pro de un desarrollo más equitativo e igualitario”. Modelo extractivista En tanto, con una mirada distinta, la integrante de la Red de Politólogas y directora de políticas públicas e incidencias de la Fundación Ecosur, Pamela Poo, expresó su preocupación por el giro del Ejecutivo “desde una lógica de Gobierno ecologista a un gobierno extractivista” que quedó de manifiesto en la gira del Presidente Gabriel Boric a Europa y su participación en la Cumbre CELAC – UE. La politóloga indicó que el viraje que ha dado el Ejecutivo en esta materia se expresa en “ir a vender cobre, litio y ahora con esta apuesta con el hidrógeno verde a Europa y eso es tremendamente preocupante, porque la lógica que vamos a tener conflictos socioambientales, de la profundización del modelo de desarrollo, que va en la lógica de vender recursos naturales y no pegarnos un salto hacia otras lógicas económicas, es lo preocupante de esta gira”. “El tema de hidrógeno verde es tremendamente complejo lo que está ocurriendo y eso es lo que se fue a vender a Europa, que es una especie de neocolonialismo nuevamente y seguimos en la misa trampa del desarrollo económico, vendiendo, que en este caso no es recursos natural, pero está fabricado y eso implica grandes problemas para nuestro país”, expresó. Pamela Poo precisó que “el hidrógeno verde trae emplazamiento de desalinizadoras, grandes proyectos energético, líneas de transmisión, puertos, o sea, en lo que hemos topado siempre de la conflictividad socioambiental que existe en nuestro país. No hay ordenamiento territorial y eso es tremendamente más profundo y es lo que me preocupa de esta gira, porque vamos a ver una profundización del modelo que implica sacrificar territorios”. Relaciones entre iguales En tanto, el integrante de la Comisión de RREE de la Cámara, diputado Félix González (Partido Ecologista Verde), analizó el tema desde una perspectiva más global y destacó que el planteamiento del Gobierno en esta gira haya sido de que las relaciones entre los países deben ser de igual a igual. González lamentó las críticas de la oposición desde el primer momento al viaje del Mandatario, debido a un supuesta crisis política, pero “se han ido apagando porque se ha visto la importancia de la cumbre a la que Chile no podía estar ausente, porque hay desafíos globales que se tienen que enfrentar en colaboración de los países presentes”. Indicó que los desafíos como las crisis climática, alimentaria, energética, la guerra en Ucrania y la crisis migratoria, “ninguno de ellos se va poder resolver de manera unilateral por parte de Chile y por eso es importante que el Presidente asista a este tipo de instancias”. Asimismo, el legislador valoró que “el planteamiento del Gobierno haya sido que se necesita una relación de igual a igual, incluso considerando que existen grandes potencias ahí, económicas y militares, y que tiene que ser una relación en que un país no puede someter al otro a través de la propia economía, o explotar a otro país, a propósito de los recursos que pudieran ser de interés de esas potencias y que Chile tiene, como es el caso del litio, el cobre el molibdeno u otras materias primas”. Por otro lado, el diputado rechazó las críticas de la derecha por el reconocimiento al abogado Baltazar Garzón. “No los veo reclamando por un reconocimiento a Joan Manuel Serrat. Lo que veo es un reclamo a la figura al abogado Garzón y porque les tocó a Pinochet. Esa es la realidad, ellos siguen defendiendo la figura de Pinochet a pesar de que a nivel internacional está entre los grandes tiranos de la historia de la humanidad y por eso les molesta que haya un reconocimiento a la defensa de los DDHH que ha hecho de manera consistente el ex juez Garzón”, precisó. Boric en la Cumbre Durante su intervención la Cumbre CELAC-UE el Presidente Gabriel Boric cuestionó las sanciones internacionales a Venezuela y Cuba y llamó a los países del continente a condenar de forma unánime la invasión de Rusia a Ucrania. “Uno de los sentidos principales de esta cumbre es constatar que no queremos pasar desde el supuesto fin de la historia a una nueva guerra fría de dos potencias. Europa y América Latina y el Caribe no quieren depender de nadie, ni de Estados Unidos ni de China y creo que los valores comunes que tenemos en esta gran mesa redonda nos llaman a profundizar nuestra relación, no solo en términos económicos, sino también en términos culturales, políticos y sociales”, dijo el Mandatario. Agregó que “me siento en el deber de decir que no son tolerables, en América Latina ni en ninguna parte del mundo, situaciones como las que ocurren en Nicaragua o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de seis millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria, donde hemos acogido más de un millón de ellos”. Foto de Portada: Presidencia de Chile.

En el marco de la gira del Presidente Gabriel Boric por Europa y su participación en la Cumbre CELAC-UE, expertos analizan con distintas miradas y críticas el posicionamiento del mandatario en el concierto internacional. En este marco, este martes, la Unión Europea y Chile firmaron un memorando de entendimiento para adquirir materiales críticos como el litio y el cobre provenientes de Chile y que se emplean en la composición de vehículos y baterías. A cambio el bloque establecería su industria, cadenas de valor y la creación de empleos en nuestro país. Para el analista internacional y profesor de política global de la Universidad SEK, Mladen Yopo, se trata de una gira “exitosa, el Presidente ha tenido reuniones con los principales líderes europeos y de organizaciones multilaterales en beneficio para el país”. Al respecto, identificó tres vertientes. Una relacionada con el comercio y “mostrar al país apto para las inversiones”. Otro aspecto es el tema de la democracia que ha sido recurrente por distintos motivos, “debido a gobiernos autoritarios o el auge de la extrema derecha que lleva a un populismo autoritarios”. Y una tercera arista, es “recuperar el sentido multilateral que ha estado debilitado con las guerras en Ucrania y las confrontaciones del poder global, entre EEUU y China”. Yopo agregó que en todo esto, la gira del Mandatario ha sido muy positiva positivo y que las posiciones sostenidas por Boric, “ha sido muy claro de que los DDHH se defienden aquí y en todas partes” y que en los casos de Nicaragua y Venezuela son “regímenes que tienen graves deficit democrático, sino también también una violación de los derechos básicos de las personas y eso el Presidente lo ha hecho claro en más de una oportunidad”. Por otro lado, sobre el acuerdo firmado con la UE y las críticas de sectores ecologistas, el analista afirmó que “Chile está en proceso de reciente incorporación de los modelos ambientales en lo que son la estructura y modelo de desarrollo y es un tema que ha ido creciendo de manera persistente”. Además, indicó que los “principales niveles exportación son de productos primarios, de materias primas, fundamentalmente productos minero y extractivistas que de alguna forma hoy se pondera el uso y la posibilidad de agregarle valor tecnológico a ese extractivismo, y es un avance importante”. Yopo añadió que si se combina ese avance en política ambiental, de regulaciones ambientales, sobre todo en la Comunidad Europea que son aspectos fundamentales como los temas político ambientales y laborales, y no sólo el comercio, “eso tiene un plus en general para el desarrollo del modelo chileno. Ahí el Presidente está en un camino y en una agenda correcta” Asimismo, afirmó que el acuerdo del país con la UE responde a que “el litio se está convirtiendo hacia lo que son los energéticos limpios, en la electromovilidad, que es un valor primario fundamental y eso implica aprovechar esas posibilidades. Es una conversión de lo que es la industria contaminante, de lo que son los combustibles fósiles, y Chile debe aprovechar este momento”. Aclaró que no se trata de “vender la materia prima para que se hagan las baterías y de otros instrumentos afuera, sino ojalá en el país o con algún nivel de incorporación de industrialización más avanzada” y que la UE, en el contexto de la guerra con Ucrania, “está buscando una nueva inserción en el mundo no sólo para tener acceso a los recursos, sino tener una opción política para mediar entre los bloques más antagónicos, como son caso China y EE.UU”. Por ello, Yopo destacó la firma de este convenio porque “apoya las producciones limpias, nos coloca en un sentido de tener un concepto de industrialización, es decir darle valor agregado a nuestras producciones, aprovechar un momento estratégico y generar políticas públicas en pro de un desarrollo más equitativo e igualitario”. Modelo extractivista En tanto, con una mirada distinta, la integrante de la Red de Politólogas y directora de políticas públicas e incidencias de la Fundación Ecosur, Pamela Poo, expresó su preocupación por el giro del Ejecutivo “desde una lógica de Gobierno ecologista a un gobierno extractivista” que quedó de manifiesto en la gira del Presidente Gabriel Boric a Europa y su participación en la Cumbre CELAC – UE. La politóloga indicó que el viraje que ha dado el Ejecutivo en esta materia se expresa en “ir a vender cobre, litio y ahora con esta apuesta con el hidrógeno verde a Europa y eso es tremendamente preocupante, porque la lógica que vamos a tener conflictos socioambientales, de la profundización del modelo de desarrollo, que va en la lógica de vender recursos naturales y no pegarnos un salto hacia otras lógicas económicas, es lo preocupante de esta gira”. “El tema de hidrógeno verde es tremendamente complejo lo que está ocurriendo y eso es lo que se fue a vender a Europa, que es una especie de neocolonialismo nuevamente y seguimos en la misa trampa del desarrollo económico, vendiendo, que en este caso no es recursos natural, pero está fabricado y eso implica grandes problemas para nuestro país”, expresó. Pamela Poo precisó que “el hidrógeno verde trae emplazamiento de desalinizadoras, grandes proyectos energético, líneas de transmisión, puertos, o sea, en lo que hemos topado siempre de la conflictividad socioambiental que existe en nuestro país. No hay ordenamiento territorial y eso es tremendamente más profundo y es lo que me preocupa de esta gira, porque vamos a ver una profundización del modelo que implica sacrificar territorios”. Relaciones entre iguales En tanto, el integrante de la Comisión de RREE de la Cámara, diputado Félix González (Partido Ecologista Verde), analizó el tema desde una perspectiva más global y destacó que el planteamiento del Gobierno en esta gira haya sido de que las relaciones entre los países deben ser de igual a igual. González lamentó las críticas de la oposición desde el primer momento al viaje del Mandatario, debido a un supuesta crisis política, pero “se han ido apagando porque se ha visto la importancia de la cumbre a la que Chile no podía estar ausente, porque hay desafíos globales que se tienen que enfrentar en colaboración de los países presentes”. Indicó que los desafíos como las crisis climática, alimentaria, energética, la guerra en Ucrania y la crisis migratoria, “ninguno de ellos se va poder resolver de manera unilateral por parte de Chile y por eso es importante que el Presidente asista a este tipo de instancias”. Asimismo, el legislador valoró que “el planteamiento del Gobierno haya sido que se necesita una relación de igual a igual, incluso considerando que existen grandes potencias ahí, económicas y militares, y que tiene que ser una relación en que un país no puede someter al otro a través de la propia economía, o explotar a otro país, a propósito de los recursos que pudieran ser de interés de esas potencias y que Chile tiene, como es el caso del litio, el cobre el molibdeno u otras materias primas”. Por otro lado, el diputado rechazó las críticas de la derecha por el reconocimiento al abogado Baltazar Garzón. “No los veo reclamando por un reconocimiento a Joan Manuel Serrat. Lo que veo es un reclamo a la figura al abogado Garzón y porque les tocó a Pinochet. Esa es la realidad, ellos siguen defendiendo la figura de Pinochet a pesar de que a nivel internacional está entre los grandes tiranos de la historia de la humanidad y por eso les molesta que haya un reconocimiento a la defensa de los DDHH que ha hecho de manera consistente el ex juez Garzón”, precisó. Boric en la Cumbre Durante su intervención la Cumbre CELAC-UE el Presidente Gabriel Boric cuestionó las sanciones internacionales a Venezuela y Cuba y llamó a los países del continente a condenar de forma unánime la invasión de Rusia a Ucrania. “Uno de los sentidos principales de esta cumbre es constatar que no queremos pasar desde el supuesto fin de la historia a una nueva guerra fría de dos potencias. Europa y América Latina y el Caribe no quieren depender de nadie, ni de Estados Unidos ni de China y creo que los valores comunes que tenemos en esta gran mesa redonda nos llaman a profundizar nuestra relación, no solo en términos económicos, sino también en términos culturales, políticos y sociales”, dijo el Mandatario. Agregó que “me siento en el deber de decir que no son tolerables, en América Latina ni en ninguna parte del mundo, situaciones como las que ocurren en Nicaragua o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de seis millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria, donde hemos acogido más de un millón de ellos”. Foto de Portada: Presidencia de Chile.