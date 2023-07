73c926676b

Cultura Darío Sztajnszrajber y el amor: “Si vas en busca de tu media naranja, vas en busca de ti mismo” El autor de "El amor es imposible. Ocho tesis filosóficas" -uno de libros más vendidos en Argentina actualmente-, comentó las ideas que aborda sobre tal sentimiento. Así, destacó que su obra es la deconstrucción del amor hegemónico. Diario UChile Lunes 24 de julio 2023 15:20 hrs.

“El amor de hecho subvierte todo buen funcionamiento, hace añicos cualquier grado de estabilidad, derriba cualquier acuerdo, destituye nuestra mismidad. El amor es imposible porque, si lo hay, ninguna institución lo representaría: nada quedaría en pie”, afirma Darío Sztajnsrajber, en la contra portada del libro “El amor es imposible. Ocho tesis filosóficas”, del cual conversó esta mañana en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. El licenciado en Filosofía relevó la importancia de cuestionar “las formas instituidas de cualquier cosa”, porque “la maquinaria de homogenización” es muy clara en nuestra sociedad. “Creo que el amor es una posibilidad, dada su inasibilidad, su espíritu dionisiaco y su impulso de salirse de esa maquina (…). Vos hablas del amor y parece ser un tema banal, un tema de telenovela, y hablar de amor es recuperar algo de la vocación originaria de la filosofía”, expuso. En ese sentido, Sztajnszrajber explicó que figuras reconocidas como los grandes pensadores de los años antes de Cristo, como Platón y Aristóteles, “no hacían investigaciones académicas hiper eruditas e hiper citadas, sino que discutían cosas como el amor, la amistad, la justicia“. El filósofo argentino expuso que los temas que más le gusta abordar son justamente aquellos que el sistema y la cultura dicen que no son importantes, porque cuando “te rascas donde no pica te das cuenta de un montón de cosas”. “Primero, el placer, que no es poco. Segundo, salir de esa lógica causalista según la cual solo tiene sentido rascarse donde pica. Tercero, y me parece lo más importante, todo pica. Y cuando te rascas donde no pica te das cuenta que tienes la mitad del cuerpo anestesiado”, dijo. “Con el amor me pasa algo así, hay un formato del amor que está ya instituido, definido, al que estamos arrojados y que no puede ser de otro modo supuestamente necesario. Eso es una versión más, que tiene la fuerza de la costumbre, de la educación y de esa intervención previa que nuestros cuerpos sufren desde siempre“, añadió. De esa manera, el autor de “El amor es imposible” señaló que “la deconstrucción de esa forma hegemónica del amor empieza a darle lugar a que afloren muchas otras perspectivas. Y no es casual que esas otras perspectivas históricamente han sido no solo diezmadas, sino que domesticadas, puestas en el lugar de lo infantil, de lo promiscuo, de lo patológico“. El filósofo destacó que la obra es una “deconstrucción de la idea de la media naranja”. “Me interesa mucho desarmar la equivalencia amorosa, de todas las ideas que peor me han hecho en mis vínculo amorosos es la idea cuantificadora de que el otro te tiene que dar la misma cantidad de amor que vos das. Y obvio que no, porque tú no eres igual a mí, si sientes lo mismo que yo es porque eres yo. Si uno es media naranja y va en busca de su media naranja, va en busca de uno mismo”, detalló. “Si somos media naranja, nada más interesante que del otro lado haya medio kiwi, media sandía, medio pomelo, pero que sea muy diferente. Lo propio del amor es el encuentro con el otro y el otro es la diferencia”, planteó. Escucha la entrevista completa aquí:

