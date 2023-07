73c926676b

Cultura Lanzan en Chile el libro “Cuarto de desechos. Diario de una favelada” de Carolina Maria de Jesus Este viernes 28 de julio se desarrollará la presentación del volumen que reúne este primer libro con el segundo texto de la trascendental autora brasileña, que llegan por primera vez al país como una de las pocas ediciones en español. Diario UChile Lunes 24 de julio 2023 10:56 hrs.

Relevar el completo trabajo de Carolina Maria de Jesus como creadora e intelectual negra del cono sur. Este es uno de los objetivos principales de la publicación en Chile del libro “Cuarto de desechos. Diario de una favelada & Cuarto de ladrillos”, a cargo de Ediciones Libros del Cardo. El volumen, ya en circulación en librerías y ferias del libro, será lanzado oficialmente este viernes 28 de julio a las 18:30 hrs. en una actividad conjunta con el Instituto Guimarães Rosa de la Embajada de Brasil en Santiago, presentación a cargo de las docentes Fernanda Oliveira Matos, del mismo Instituto, y Daiana Nascimento dos Santos, académica de la Universidad de Playa Ancha. “La circulación y publicación de la obra de Carolina Maria de Jesus fuera de Brasil es una acción muy valiosa, a pesar de las redes sociales, y su inmediatez, se mantienen cánones culturales colonialistas en la literatura latinoamericana. Acercarnos a las obras escritas en portugués, como ésta, nos permite conocer la historia de la trata trasatlántica y las raíces afrodescendientes, así como una narrativa de la subalternidad, y su otro lado, que debería ser objeto de estudio sistemático en los ámbitos educativos”, señala Gladys González, editora de Los Libros del Cardo. Sobre el legado literario de Carolina María de Jesus Carolina María de Jesús, habitante de una favela de Sao Paulo, se transformó en una de las autoras más vendidas de la literatura brasileña. En una historia “imposible” -que una mujer de una favela pudiera retratar su vida críticamente contextualizando política, social y culturalmente a todo un país- sus diarios fueron dados a conocer a una sociedad brasileña de los años ‘60 y su primer libro, “Cuarto de desechos. Diario de una favelada”, vendió en los primeros seis meses más de 90 mil copias. Tal fue el impacto y éxito de su propuesta rupturista, que fue traducido a 14 idiomas y fue vendido en cuarenta países; además de ser llevada al teatro. ¿Cómo es que una favelada, dedicada a la recolección de chatarra, latas y papeles para subsistir al día a día se convirtió en un fenómeno literario mundial? Varias razones confluyeron en la historia de Carolina María de Jesus. Madre de tres hijos -João José, José Carlos y Vera Eunice- Carolina conoció al reportero Audálio Dantas en la favela Canindé, ubicada en las orillas del río Tiete, en Sao Paulo, mientras vociferaba que incluiría a sus vecinos en unos escritos. Fue ese casual encuentro a partir del cual fragmentos de su diario fueron publicados en el periódico por la gestión de Dantas. Pero esta historia comienza a escribirse mucho antes, con una pequeña Carolina oriunda de la ciudad de Sacramento, en el estado de Minas Gerais, que con solo dos años de escolaridad, proveniente del mundo rural, negro y descendiente de ex esclavos, se apasionó por la lectura, la que encontró en su adultez en el trabajo doméstico en la casa de un médico, y luego en la recolección de papeles para su subsistencia. Años después de sus primeros escritos en la prensa paulista, en 1960, una prestigiosa editorial publicó su libro, editado por Audálio Dantas, iniciando así un viaje -literal y simbólico- de la autora, y una serie de cambios que también serían reflejados en su producción literaria. Sobrevivencia y prejuicios Madre soltera, negra, favelada. Diferentes son las dimensiones de Carolina Maria de Jesus por las cuales, según relata en su primer y segundo libro, fue cuestionada. Razones de género, el racismo y la aporofobia atraviesan el primer relato, marcado por el sueño de una vivienda digna -la casa de ladrillos- y el fin del hambre y la precariedad: algo que pudo experimentar la autora y sus hijos, pero a un alto precio. “Con la divulgación de mi libro recibo a varias personas. Me transformé en una atracción turística”, es parte de su relato marcado por sus diferentes viajes por Brasil para promocionar el texto, ruta que también la trajo a la región, incluyendo a Chile, como recoge el trabajo de Marcelle Ferreira Leal. En 1961, salió a la venta su segundo libro, “Casa de ladrillos: diario de una ex favelada”, texto que, como señala la investigadora e integrante del equipo traductor de esta edición, Raffaela Fernández, es “una etnografía absolutamente inusual de una parte de la clase media y alta de Brasil”. Esto a partir del relato personal de Carolina y su cambio de vida, del paso de la favela a una casa construida con materiales sólidos; su aproximación al mundo cultural y político de su país, así como las constantes visitas que recibía de personas comunes en busca de ayuda. “Ahora que tengo dinero soy buscada igual que un personaje destacado. Me transformé en la abeja reina de una colmena que no quiere miel, quiere dinero”, señala en su segundo libro. Rescate de la literatura de Carolina “El presente volumen sigue ese movimiento de recuperación de la obra de Carolina, desde una nueva perspectiva, y busca ayudar a ampliarlo más allá de las fronteras brasileñas”, señala la investigadora Raffaela Fernández, integrante del equipo traductor de la presente edición: el Laboratorio de Traducción de Unila, un proyecto de extensión de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, ubicada en la ciudad de Foz do Iguaçu (Brasil). Todo esto porque, a pesar de su primer éxito, las siguientes publicaciones, incluyendo el texto “Cuarto de Ladrillos” que forma parte de este volumen publicado por Ediciones Los Libro del Cardo, no tuvieron el mismo impacto. Entre ellas se encuentran Pedaços da fome [Pedazos de hambre], Proverbios, Meu estranho diário [Mi extraño diario], entre otros. Y es que, como advierte la investigadora, queda mucho del imaginario de la autora por descubrir, en un variado registro, que incluye poesía, cantos, diarios, entre otros. En la actualidad, señala Raffaela Fernández, “el nombre de la autora ya no es vinculable a un único texto, sino que se reconoce la existencia de una vasta y variada producción, cuya mayor parte aún está por editar”. Coordenadas del lanzamiento El lanzamiento de “Cuarto de desechos. Diario de una favelada & Cuarto de ladrillos”, se desarrollará el próximo viernes 28 de julio a las 18:30 hrs. en el Instituto Guimarães Rosa de la Embajada de Brasil en Santiago, ubicado en Mac Iver, 225, piso 15, Santiago Centro. La actividad es abierta y gratuita a todo público. Más información del libro, acá: https:// edicioneslibrosdelcardo.cl/ product/cuarto-de-desechos- diario-de-una-favelada-cuarto- de-ladrillos-carolina-maria- de-jesus/

