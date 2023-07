875473c982

Nacional Política Ministro Jackson ante comisión de la Cámara: “La verdad hará que las personas que generaron calumnias se retracten” Durante su participación en la comisión de Desarrollo Social el secretario de Estado señaló que "el tiempo va a ir dando paso a la verdad". Por otro lado, diputados de Republicanos y RN se sumaron a las críticas en contra de la UDI. Bárbara Paillal Lunes 24 de julio 2023 19:34 hrs.

Esta tarde la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, recibió al ministro de la cartera, Giorgio Jackson, quien fue interpelado por parlamentarios de oposición integrantes de la instancia para que respondiera por el robo de 23 computadores y la caja fuerte desde dependencias de su ministerio. Pese a que correspondía que el titular de la cartera de Desarrollo Social explicara las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar este invierno, la presidenta de la instancia, Marlene Pérez (IND), insistió en que el secretario de Estado respondiera por su responsabilidad política, lo que provocó molestia entre diputados del oficialismo. Así, la diputada de Comunes, Claudia Mix, pidió que en miras de que el ministro demostró toda la disposición a responder, la Comisión no partiera enrostrándole la responsabilidad del hecho: “No se aprovechen políticamente de la situación, porque así sostiene incluso la carta firmada por la UDI. ¿Cómo es posible que se resten de una discusión sobre pensiones a cambio de la renuncia de un ministro? Es un aprovechamiento político vergonzoso“. Respecto a esos dichos, la presidenta Marlene Pérez defendió que la instancia fuese aprovechada para responder dudas de la contingencia. “Usted fue el fundador del partido RD, un partido que hoy día esta siendo vinculado con las fundaciones y nunca acá en esta comisión ha respondido ni nunca le hemos consultado, esto es algo puntual, algo que ocurrió en un ministerio del cual está es una comisión, por lo tanto, no veo cual es el problema“, emplazó al secretario de Estado. Pese a la reticencia desde el oficialismo, el ministro Jackson respondió en detalle a las especulaciones de la agenda de su viaje. El titular de Desarrollo Social aclaró que recibió “el parte policial con los detalles del robo al aterrizar en el aeropuerto de Biobío, previo a eso habíamos tenido una información genérica de que había habido un robo en el Ministerio de Desarrollo Social sin tener la magnitud, el detalle, las consideraciones de que estaban con overoles blanco, todo eso me llega en el parte policial una vez que aterrizo”. Fue ahí recién, que el ministro se dio cuenta de que “era imposible seguir con la agenda”. Respecto de la documentación que contenía la caja fuerte sustraída desde las dependencias del Ministerio, señaló que incluía documentación obsoleta “entre las que se contaba, por ejemplo, una tarjeta de crédito del ex jefe de dirección y finanzas que ya estaba cancelada, un token o pinpass de apoderados antiguos ya eliminados de la institución bancaria, un talonario de cheques del que se emitió una orden de no pago y timbres, había documentación de garantías o pólizas de seguro, la mayoría documentos en procesos de liberación por cierre o cumplimientos de contratos”. Además, de eso indicó que “solamente había tres boletas de garantías vigentes que estaban en custodia, en una de las cajas fuerte del Ministerio”. Por último, volvió a reiterar, debido a la investigación por el caso Fundaciones, que “toda la información relativa a los convenios está absolutamente respaldada, por lo tanto, no hay absolutamente ningún archivo, documento, información relevante que nosotros vamos a poner a disposición que haya sido objeto siquiera de cuestión al momento de producirse estos robos”. De esta forma, el ministro de Desarrollo Social lamentó que esto haya dado pie a imputaciones de delito y calumnias, dijo que está “tratando que todo se esclarezca, el tiempo va a ir dando paso a la verdad y la verdad hará que las personas que generaron calumnias, se retracten, eventualmente que pidan disculpas públicas por todo el daño que se ha hecho”. Así, consultado si va a presentar alguna querella al respecto, el ministro señaló esperar que el arrepentimiento, en este caso, “sea una definición voluntaria por parte de las personas que cometieron dichas calumnias, eso es lo principal para que nos podamos enfocar de buena fe a los temas de fondo que el país nos convoca y nos exige”. Además, Jackson descartó dar un paso al costado de su ministerio: “Yo la verdad estoy muy concentrado en las labores del Ministerio de Desarrollo Social“. Derecha critica a la UDI Representantes de Renovación Nacional y el Partido Republicano manifestaron su molestia a las decisiones tomadas por el gremialismo y cuestionaron además las imputaciones de delitos contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. En esa línea, el diputado Diego Schalper señaló no lograr entender “por qué los adultos mayores de Chile y sus pensiones dignas tienen que pagar el ‘pato’, nosotros cuando nos planteamos a discutir sobre el tema de pensiones no lo hacemos por simpatía o antipatía con un gobierno, lo hacemos porque tenemos la convicción de que esto es un tema prioritario en el país si queremos restablecer la confianza con el sistema político”. Además, recalcó en conversación Tele13 Radio que “nosotros creemos que hay que hacer valer la responsabilidad política del ministro Jackson, sin lugar a dudas, creemos que el Presidente está cometiendo un error político grave al perseverar en un ministro que le causa un tremendo daño a su gobierno, pero eso no obsta a seguir trabajando (…) nosotros como dirigentes políticos tenemos que ser capaces de sobreponernos a eso y ser capaces de construir una salida en seguridad y en pensiones, que son los dos temas prioritarios”. Por otro lado, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, fue más duro con sus declaraciones en entrevista con Teletrece y dijo: “creo que se equivocan profundamente al imputar delitos sin tener las pruebas necesarias, yo creo que la mayoría de los chilenos, y me incluyo, no tenemos confianza en lo que hace el ministro Jackson pero tampoco tengo pruebas para acusarle de ningún delito, no voy a caer en esa equivocación”. Cabe destacar que esta mañana el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, en conversación con Mucho Gusto vislumbró que quizás no fue la mejor manera de hacer notar su molestia con un documento que señaló injurias en contra del titular de Desarrollo Social. Imagen de Portada: Agencia ATON

