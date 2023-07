6a00251f59

Nacional Pensiones Política Mesa técnica de pensiones vuelve a reunirse marcada por la ausencia de la UDI En la instancia, en que se discutió el destino del 6% de la cotización adicional, quienes sí estuvieron presentes fueron los expertos designados por el Partido Republicano. Esto último, pese a las contradictorias declaraciones de sus diputados. Fernanda Araneda Martes 25 de julio 2023 17:22 hrs.

La mañana de este martes, en dependencias del Ministerio de Trabajo, se realizó la tercera reunión de la mesa técnica de pensiones, a la que llegaron parlamentarios y expertos designados de todos los partidos políticos, excepto la UDI. En el encuentro, marcado por la ausencia de la colectividad y una actitud titubeante del Partido Republicano, se abordaron “principalmente temas relativos a la distribución del 6% para el seguro social”, indicó la ministra del Trabajo, Jeannete Jara. “Además, tuvimos la posibilidad de conocer la propuesta de Renovación Nacional en la materia y, de alguna otra forma, ir despejando dudas y también manifestando voluntades en torno a la responsabilidad que nos compete, para concluir un buen acuerdo previsional”, añadió la secretaria de Estado. Consultada respecto a las diferencias entre la propuesta de RN y lo que se está planteando desde el Ejecutivo, Jara aseguró que “en ambos sectores se manifiesta la necesidad de mejorar las pensiones, particularmente de las mujeres de nuestro país, como también de hacernos cargo de los actuales jubilados. En lo que estamos un poco más lejos, es en la metodología, en cómo hacemos esa mejora, pero sin duda yo creo que hoy día ha habido un buen avance en una voluntad de diálogo importante”, dijo la ministra. En cuanto a la situación del Partido Republicano, que informó su salida de la mesa técnica a través de un comunicado del diputado Juan Irarrázaval, Jara señaló que se trató de “algo confuso”. “La verdad es que estábamos sesionando con los técnicos del partido ahí presentes y nos enteramos, entre medio, que desde el Parlamento estarían anunciando que se saldrían de la discusión”, comentó la secretaria de Estado. Para aclarar este hecho, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, conversó con la prensa y afirmó que su colectividad seguirá participando de la mesa técnica a través de sus expertos, pero no de sus parlamentarios. “La posición del Partido Republicano se mantiene exactamente igual. Van a asistir los técnicos para saber lo que pasa al interior de la mesa, porque no confiamos ya en lo que nos dice el Gobierno puertas afuera; y los representantes de la bancada no vamos a asistir, tal como ocurrió la semana pasada”, aseguró Moreno, contradiciendo así lo comunicado por Irarrázaval. En tanto, desde la UDI, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Cristián Labbé, reafirmó la posición de su partido, a pesar de los múltiples llamados, tanto del oficialismo como de la oposición, para que se reintegren a la mesa técnica. “Nosotros no vamos a estar en una mesa en donde no se está escuchando a la oposición y no vamos a estar en una mesa con un Gobierno que está incumpliendo y que tiene grandes problemas de gestión”. “La mesa válida para discutir sobre pensiones es la Comisión de Trabajo y hoy día la ministra nos hizo caso, porque los primeros que pidieron que le quitara la suma urgencia al proyecto para poder buscar ciertos acuerdos, fuimos nosotros los parlamentarios de la UDI”, agregó Labbé. La mesa técnica de pensiones seguirá funcionando durante las próximas semanas en vistas de lograr un acuerdo que el Ejecutivo espera sea adoptado por la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles. “La reforma previsional no es para el Gobierno ni para la oposición, sino que para los pensionados. Por eso, la invitación sigue estando extendida tanto para el Partido Republicano como para la UDI”, dijo la ministra Jara.

