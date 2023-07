51c66c01ea

823c2ad2af

Educación Nacional Política Mónica Arce: “La educación en Chile está en una crisis profunda y nadie se está haciendo cargo” La diputada integrante de la Comisión de Educación rechazó las declaraciones de su colega Gaspar Rivas y analizó el escenario político de la enseñanza pública que ha llevado al gremio docente a iniciar una paralización de actividades en todo el país. Osciel Moya Plaza Miércoles 26 de julio 2023 18:41 hrs.

Compartir en

La diputada Mónica Arce, Independientes-PPD, expresó su preocupación por los dichos del diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, ya que “nos estamos acostumbrando a decir algo, quizás sacado de contexto, o lo que a nosotros se nos ocurra, y después pedimos disculpas y eso es lo que a mí me molesta”. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada integrante de la Comisión de Educación de la Cámara abordó las recientes declaraciones del legislador que luego que se rechazara un proyecto sobre el CAE de su autoría afirmó que “a esa señorita, que se llama Constitución, hay que violarla todas las veces que sea necesario”. La legisladora del distrito 12 de la Región Metropolitana, también analizó el escenario político en materia de educación pública, las promesas incumplidas del Gobierno y el malestar que existe entre los profesores y trabajadores de la educación. Respecto a los dichos de Rivas, Arce presentó una moción de censura contra el legislador para que sea removido de la presidencia de la Comisión de Educación, instancia que discutirá y votará la próxima semana. La diputada oficialista afirmó que las y los legisladores “tenemos un rol sumamente importante porque somos representantes y en eso tenemos que tener mucha responsabilidad con nuestros actos, tanto en la vida privada o pública, en lo que decimos y en lo que hacemos, más aún cuando es presidente de una comisión”. Arce indicó que las palabras del diputado ofendieron a todas la mujeres y particularmente a quienes “han sido víctima de violencia sexual, pero además él dijo que todos lo que estábamos en esa mesa éramos defensores del sistema neoliberal, habló en contra del Presidente, en realidad fue un paquete de declaraciones, de faltas de respeto. Insisto en que nosotros no podemos pensar que podemos utilizar una tribuna tan importante como la presidencia o la vocería de una comisión, para decir lo que se nos ocurra”. La diputada agregó que durante la jornada del martes, Rivas también emitió declaraciones sobre un proyecto de ley “bien controversiales, porque decía que a los reos había que cortarle los dedos y si no era suficiente, había que cortarles todos los dedos. Estamos frente a una posición, una forma de pensar que no sólo es violenta en el actuar. Vimos cómo zamarreó, el año pasado, a quien sigue siendo su asesora, pero no sólo en sus acciones, sino también en sus palabras. Creo que su afán pasa un poco por generar polémica. Este era un proyecto bien importante (condonación deudas CAE) del que yo al menos estaba de acuerdo, pero no en la forma en cómo lo defendió”. Asimismo, la diputada afirmó que en el accionar del legislador de derecha “hay un tema de exacerbación de emociones, de desborde emocional, de no poder moderarse frente a la frustración. A todos nos pasa un poco de eso, pero hay que buscar la forma, ya sea médica, de madurez, espiritual, de moderarnos en el rol que cumplimos, esa es la responsabilidad que tenemos a cuesta. No porque un proyecto que era muy importante para mí y de mi autoría y no se va a llevar a cabo porque no fui capaz de convencer a mis compañeros o al Ejecutivo, me tengo que frustrar y voy a salir a decir lo que se me ocurra”. CAE y promesas de campaña Frente al rechazo en la comisión de educación del proyecto que buscaba condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), del diputado Rivas, pero que no derogaba el sistema de endeudamiento, la parlamentaria afirmó que a la moción “le faltaba modificar el financiamiento estudiantil, no era una mirada futurista, sino a muy corto plazo”. Al respecto comentó que “el problema es que condonaba las deudas actuales, pero para quienes están usando ahora el CAE, o los que piensan estudiar en el futuro, no van a tener esa condonación y en cinco años más a lo mejor vamos a estar legislando para lo mismo. Es decir, le faltaba esa mirada a largo plazo, pero también hay una responsabilidad de parte del Gobierno porque esto es una promesa de campaña. Llevamos un año y medio de gestión y si de parte del Ejecutivo se hubiera presentado este proyecto, no habría dado espacio ni cabida para que otras personas presentaran proyectos que no eran los más viables”. Por otro lado, considerando que existen numerosas demandas incumplidas en materia de educación lo que llevó al Colegio de Profesores a iniciar un paro de actividades, la diputada afirmó que si bien hay iniciativas del Ejecutivo, éstas “no tienen relación con las necesidades reales y de emergencia que hay en el mundo de la educación”. En esa línea, hizo un llamado al Ejecutivo a que gire hacia esas necesidades más urgentes. “Hoy los profesores no sólo se quejan de sus condiciones laborales, sino que hay un tema mucho más de fondo. Tenemos profesores en Ancud y Lota que están recibiendo el 40, 60 por ciento de las remuneraciones. Ni hablar de las imposiciones, hay lugares donde hace ocho años no se pagan. Entonces, tenemos que preocuparnos de la calidad de la educación, de la violencia que existe en los establecimientos. Pero qué pasa con esa violencia que se está ejerciendo en contra de los trabajadores o cómo hablamos de calidad, si ni siquiera nos preocupamos de la base, de que los trabajadores puedan ejercer una buena educación para tener esa calidad”. “La educación en Chile está en una crisis profunda y no solo financieramente hablando, sino también respecto de su currículum y nadie se está haciendo cargo. Eso no es noticia y eso es muy preocupante (…) nadie se está preocupando que detrás de esos trabajadores de la educación hay familias que no tiene todas sus comidas diarias y eso es grave”, destacó. Arce añadió que además, “estamos en un proceso de transición hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), pero todavía hay mucha resistencia y duda porque a los trabajadores nunca se les ha explicado en qué consisten esos cambios. Están muy angustiados porque si las condiciones actuales son precarias, cómo serán las nuevas. Hay 11 SLEP, pero tienen varios problemas de gestión. Lo que quieren hacer algunas organizaciones es que se pueda revisar y mejorar para después seguir con el sistema que con 70 servicios locales”. En relación al paro docente, la diputada indicó que entiende que los docentes y trabajadores de la educación hayan llegado hasta esta instancia “porque han sido muchas las mesas de trabajo, llevan años en ellas, pero este no es un problema de este Gobierno, es acumulativo de gestión de hace 30 años. En realidad, no hay ningún gobierno, desde la vuelta de la democracia, que realmente se haya preocupado por la educación”. Indicó que como bancada por la dignidad de los trabajadores de la educación, están trabajando en una mesa paralela para analizar todo los problemas que afectan al sector, “porque creemos que hay que darle importancia y pedí que desde la Superintendencia de la Educación y de la Asociación Chilena de Municipalidades se transparente la deuda existente de los trabajadores. Hablamos de deuda histórica, bonos al incentivo al retiro, imposiciones, sueldos, etc., y frente a esto, con el ministro que está llano a buscar soluciones, seguramente vamos a tener que proponer una ley corta para ponernos al día y dar soluciones a las demandas”.

La diputada Mónica Arce, Independientes-PPD, expresó su preocupación por los dichos del diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, ya que “nos estamos acostumbrando a decir algo, quizás sacado de contexto, o lo que a nosotros se nos ocurra, y después pedimos disculpas y eso es lo que a mí me molesta”. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada integrante de la Comisión de Educación de la Cámara abordó las recientes declaraciones del legislador que luego que se rechazara un proyecto sobre el CAE de su autoría afirmó que “a esa señorita, que se llama Constitución, hay que violarla todas las veces que sea necesario”. La legisladora del distrito 12 de la Región Metropolitana, también analizó el escenario político en materia de educación pública, las promesas incumplidas del Gobierno y el malestar que existe entre los profesores y trabajadores de la educación. Respecto a los dichos de Rivas, Arce presentó una moción de censura contra el legislador para que sea removido de la presidencia de la Comisión de Educación, instancia que discutirá y votará la próxima semana. La diputada oficialista afirmó que las y los legisladores “tenemos un rol sumamente importante porque somos representantes y en eso tenemos que tener mucha responsabilidad con nuestros actos, tanto en la vida privada o pública, en lo que decimos y en lo que hacemos, más aún cuando es presidente de una comisión”. Arce indicó que las palabras del diputado ofendieron a todas la mujeres y particularmente a quienes “han sido víctima de violencia sexual, pero además él dijo que todos lo que estábamos en esa mesa éramos defensores del sistema neoliberal, habló en contra del Presidente, en realidad fue un paquete de declaraciones, de faltas de respeto. Insisto en que nosotros no podemos pensar que podemos utilizar una tribuna tan importante como la presidencia o la vocería de una comisión, para decir lo que se nos ocurra”. La diputada agregó que durante la jornada del martes, Rivas también emitió declaraciones sobre un proyecto de ley “bien controversiales, porque decía que a los reos había que cortarle los dedos y si no era suficiente, había que cortarles todos los dedos. Estamos frente a una posición, una forma de pensar que no sólo es violenta en el actuar. Vimos cómo zamarreó, el año pasado, a quien sigue siendo su asesora, pero no sólo en sus acciones, sino también en sus palabras. Creo que su afán pasa un poco por generar polémica. Este era un proyecto bien importante (condonación deudas CAE) del que yo al menos estaba de acuerdo, pero no en la forma en cómo lo defendió”. Asimismo, la diputada afirmó que en el accionar del legislador de derecha “hay un tema de exacerbación de emociones, de desborde emocional, de no poder moderarse frente a la frustración. A todos nos pasa un poco de eso, pero hay que buscar la forma, ya sea médica, de madurez, espiritual, de moderarnos en el rol que cumplimos, esa es la responsabilidad que tenemos a cuesta. No porque un proyecto que era muy importante para mí y de mi autoría y no se va a llevar a cabo porque no fui capaz de convencer a mis compañeros o al Ejecutivo, me tengo que frustrar y voy a salir a decir lo que se me ocurra”. CAE y promesas de campaña Frente al rechazo en la comisión de educación del proyecto que buscaba condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), del diputado Rivas, pero que no derogaba el sistema de endeudamiento, la parlamentaria afirmó que a la moción “le faltaba modificar el financiamiento estudiantil, no era una mirada futurista, sino a muy corto plazo”. Al respecto comentó que “el problema es que condonaba las deudas actuales, pero para quienes están usando ahora el CAE, o los que piensan estudiar en el futuro, no van a tener esa condonación y en cinco años más a lo mejor vamos a estar legislando para lo mismo. Es decir, le faltaba esa mirada a largo plazo, pero también hay una responsabilidad de parte del Gobierno porque esto es una promesa de campaña. Llevamos un año y medio de gestión y si de parte del Ejecutivo se hubiera presentado este proyecto, no habría dado espacio ni cabida para que otras personas presentaran proyectos que no eran los más viables”. Por otro lado, considerando que existen numerosas demandas incumplidas en materia de educación lo que llevó al Colegio de Profesores a iniciar un paro de actividades, la diputada afirmó que si bien hay iniciativas del Ejecutivo, éstas “no tienen relación con las necesidades reales y de emergencia que hay en el mundo de la educación”. En esa línea, hizo un llamado al Ejecutivo a que gire hacia esas necesidades más urgentes. “Hoy los profesores no sólo se quejan de sus condiciones laborales, sino que hay un tema mucho más de fondo. Tenemos profesores en Ancud y Lota que están recibiendo el 40, 60 por ciento de las remuneraciones. Ni hablar de las imposiciones, hay lugares donde hace ocho años no se pagan. Entonces, tenemos que preocuparnos de la calidad de la educación, de la violencia que existe en los establecimientos. Pero qué pasa con esa violencia que se está ejerciendo en contra de los trabajadores o cómo hablamos de calidad, si ni siquiera nos preocupamos de la base, de que los trabajadores puedan ejercer una buena educación para tener esa calidad”. “La educación en Chile está en una crisis profunda y no solo financieramente hablando, sino también respecto de su currículum y nadie se está haciendo cargo. Eso no es noticia y eso es muy preocupante (…) nadie se está preocupando que detrás de esos trabajadores de la educación hay familias que no tiene todas sus comidas diarias y eso es grave”, destacó. Arce añadió que además, “estamos en un proceso de transición hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), pero todavía hay mucha resistencia y duda porque a los trabajadores nunca se les ha explicado en qué consisten esos cambios. Están muy angustiados porque si las condiciones actuales son precarias, cómo serán las nuevas. Hay 11 SLEP, pero tienen varios problemas de gestión. Lo que quieren hacer algunas organizaciones es que se pueda revisar y mejorar para después seguir con el sistema que con 70 servicios locales”. En relación al paro docente, la diputada indicó que entiende que los docentes y trabajadores de la educación hayan llegado hasta esta instancia “porque han sido muchas las mesas de trabajo, llevan años en ellas, pero este no es un problema de este Gobierno, es acumulativo de gestión de hace 30 años. En realidad, no hay ningún gobierno, desde la vuelta de la democracia, que realmente se haya preocupado por la educación”. Indicó que como bancada por la dignidad de los trabajadores de la educación, están trabajando en una mesa paralela para analizar todo los problemas que afectan al sector, “porque creemos que hay que darle importancia y pedí que desde la Superintendencia de la Educación y de la Asociación Chilena de Municipalidades se transparente la deuda existente de los trabajadores. Hablamos de deuda histórica, bonos al incentivo al retiro, imposiciones, sueldos, etc., y frente a esto, con el ministro que está llano a buscar soluciones, seguramente vamos a tener que proponer una ley corta para ponernos al día y dar soluciones a las demandas”.