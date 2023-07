Carlos Díaz por planteamientos del Mineduc: “Son las respuestas que estábamos habituados de los gobiernos de derecha”

6f64ecd2c8

El Gobierno debe hacerse cargo de las demandas de los profesores, sostuvo el presidente del gremio, Carlos Díaz, quien hizo un positivo balance de la movilización que protagonizaron este miércoles y que en Santiago convocó a unos 18 mil docentes a marchar por el centro de la ciudad. “Debiera el ministro tener muy presente, a la luz de lo que ha ocurrido hoy día en Chile, que indudablemente tiene que cambiar el discurso y la práctica de sus respuestas”, sostuvo Díaz, quien subrayó que las respuestas del Ejecutivo hasta ahora no es satisfactorio para su sector. “El ministro puede decir que ha habido algunas respuestas durante este tiempo, pero que han sido insatisfactorias, evasivas, que no van al tema de fondo, que no tienen el sentido de urgencia que hoy día se requiere para resolver efectivamente los problemas que hoy día tenemos”, comentó. Para el dirigente gremial es necesario que “un gobierno como el de Gabriel Boric, se haga cargo de lo que hoy día están expresando las y los profesores de todo el país en las calles”. Esto porque “estamos con un Gobierno que comprometió en su programa una serie de medidas que hoy día le estamos pidiendo. Estamos con un Gobierno y con personeros que hoy día están en La Moneda y en los ministerios, que marcharon con nosotros en las calles por estos mismos temas”, recordó Díaz. Consultado por el planteamiento entregado por el ministro Ávila, en el sentido de que las soluciones a las demandas de los profesores se implementarán durante lo que queda de administración del Ejecutivo, el dirigente indicó que va en una dirección errónea. “Esas son las respuestas que estábamos habituados de los gobiernos de derecha. Llama profundamente la atención que hoy día el Gobierno y particularmente el ministro esté utilizando las mismas respuestas que en su momento nos entregaba la derecha”, subrayó. De todas formas, insistió en que “estamos dispuestos a dialogar y a encontrarnos. Lo que también hemos señalado es que no podemos seguir encontrándonos un año y medio más sin soluciones concretas a los puntos que hemos venido expresando”. Respecto a la idea de avanzar con el pago de la deuda histórica de los casos más urgentes, Carlos Díaz precisó que desconocen una iniciativa concreta en este sentido. “Cuál es la propuesta concreta, hoy día no la tenemos. No podemos entregar una opinión si no sabemos a qué se está refiriendo, cuánto es el universo de beneficiados, de cuántos recursos estamos hablando”. El titular del Colegio de Profesores indicó que de ser convocados por el Mineduc a dialogar, asistirán con las mismas propuestas que han planteado hasta ahora y que desembocaron en el paro de este miércoles, pero recordó que de no haber acercamientos está convocada la paralización de dos días para la próxima semana y uno de carácter indefinido de no lograr acuerdos. Imagen de portada: Agencia ATON

