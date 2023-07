“Nos inspiró, nos enseñó y nos mostró caminos nuevos”: Universidad de Chile se despide de Francisco Brugnoli Bailoni

9dc755dcb2

1da9dc2a89

Este sábado 29 de julio, falleció a los 87 años quien fuera director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) por más de dos décadas. Licenciado en Artes por esta Casa de Estudios, además de recibir la Medalla Rectoral en 2022, es considerado uno de los principales expositores y precursores de la vanguardia artística nacional. “Lo primero fue el desconcierto de que el museo iba a estar cerrado, y asumir la contradicción de lo que significaba que una institución destinada a un ejercicio público permanente frente a la sociedad, iba a tener que estar cerrada”. Estas son parte de las palabras del egresado y académico de la U. de Chile, Francisco Brugnoli Bailoni, en respuesta a cómo cambió el panorama del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), con la pandemia iniciada el 2020; mismo recinto que el académico que falleció este sábado 29 de julio vio evolucionar a lo largo de más de 20 años. Licenciado en Artes de la U. de Chile, el profesor Brugnoli realizó sus estudios de postgrado en la Universidad Internacional de Arte, Florencia, Italia. Brugnoli ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en 1959 y egresó en 1964. Fue profesor de pintura en la Facultad de Artes hasta 1973 y desarrolló su labor docente también en otras instituciones, como la Universidad Católica y la Arcis. Asumió la dirección del Museo de Arte Contemporáneo en 1998, cargo que mantuvo hasta el año 2021. Su carrera artística se inicia en los años 60, década donde lideró el grupo “Los Diablos”, asociado al Pop Art. También su trabajo se materializó en el grabado y el collage. Entre sus reconocimientos, está el Premio del Jurado del concurso International Print Biennial, realizado en Noruega, el año 1980; reconocimiento Mejor Docente de su Facultad en 2004; la Medalla Valentín Letelier de la U. de Chile, otorgada el 2005; la Distinción Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque, mención Artes, Letras y Humanidades en 2011; y la Medalla Rectoral de la U. de Chile el año 2022. En la ceremonia de entrega de esta última medalla, realizada en marzo de ese año, se destacó su trayectoria como artista, así como su legado en el ámbito de la docencia, su contundente aporte como director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), y su labor como primer vicerrector de Extensión de nuestro plantel. La distinción, aprobada por decreto en octubre de 2021, fue solicitada por el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco, quien en su discurso destacó la capacidad de Brugnoli para cruzar los ámbitos de la lucha política y la resistencia durante la dictadura con la construcción de un imaginario artístico y colectivo, así como su desempeño en materias de gestión como director del MAC, y como formador de generaciones de artistas. “Creo que me va a costar mucho dejar la docencia. Creo que es el espacio más grato que he tenido en mi vida en la Universidad (…) Ser docente y estar repitiendo conocimiento sancionado a mi me parece una lata, pero estar pensando que todo es posible de otra forma, es muy entretenido, es muy seductor, todo puede ser de otra manera, nada tiene que ser como te lo dicen”, aseguró Brugnoli en el marco del reconocimiento. El artista realizó docencia en la Facultad de Artes, en cátedras y cursos como Taller Vertical de Pintura, Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte, y el Taller Análisis Visual, en el caso del Magíster en Artes Visuales; y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con el Curso de Formación General: Lecturas de Ciudad. También, fue invitado a desarrollar docencia en universidades como la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; Universidad de San Juan, Argentina; Escuela de Artes A.K.I. Amsterdam, Países Bajos; Sorbonne, en Francia; Universidad de Neuchatel, Suiza; y la Universidad de Maryland, Estados Unidos; entre otras. La despedida al profesor Brugnoli La Rectora Rosa Devés expresó el pesar de la comunidad universitaria al indicar que “Francisco Brugnoli representó, quiso y defendió a la Universidad de Chile como ninguno. Comprendía su esencia y la expresaba en cada uno de sus actos. Profesor excepcional, reconocido por la entrega profunda a sus estudiantes y un creador en todos los ámbitos en que se desempeñó. Un soñador capaz de construir realidades, ya fuera una nueva institucionalidad académica o un museo. Nos inspiró, nos enseñó y nos mostró caminos nuevos. Su espíritu se funde con el de nuestra Universidad“. Por su parte, el decano de la Facultad de Artes de la U. de Chile, Fernando Carrasco, también enalzó la figura del profesor Brugnoli que “es vital para nuestra facultad, nuestra universidad y nuestro país. Es un referente artístico y académico de la cultura y las artes a nivel nacional e internacional. Su partida deja un gran vacío en nuestra comunidad. Extrañaremos su amplía mirada y profundo compromiso con nuestra cultura siempre ligada a la realidad social. Como académico y maestro formó a generaciones de artistas quienes mantendrán vivo su legado”, y agregó que “esta noticia me golpea profundamente pues siento un afecto muy grande por el profesor Brugnoli a quien admiro no sólo por su categoría artística y académica sino sobre todo por su gran calidad humana. Nuestra facultad honrará su legado que pervivirá en nuestra memoria”. El director del Museo de Arte Contemporáneo, Daniel Cruz, sucesor de Brugnoli en el MAC, aseguró que “despedimos con profunda tristeza al profesor Francisco Brugnoli Bailoni, profesor y artista disponible para conversar y poner en crisis todo lo que se le cruzara, siempre desde una reflexión profunda y sincera. Su generosidad, compromiso y capacidad de gestión, dejaron huella indeleble. Esa misma generosidad que se extendió en el proceso de transición en la Dirección del MAC, cuando tuvimos innumerables conversaciones, donde siempre estuvo presente la mirada aguda que lo caracterizaba. Hoy, junto al equipo del MAC, convoca el legado del profesor Francisco Brugnoli, y honramos sus enormes aportes a la cultura del país”. Junto con su rol como director del MAC, el profesor Brugnoli fue miembro del Senado Universitario, cohorte 2003 – 2005; vicedecano de la Facultad de Artes; y vicerrector de Extensión. El profesor Brugnoli fue además director de la Revista de Teoría y Crítica, editada por el Departamento de Teoría de las Artes. El Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile abrirá sus puertas especialmente para despedir a Francisco Brugnoli Bailoni. Su velorio se realizará este domingo 30 de julio, entre las 12:00 y 17:00 hrs. en el hall central del MAC Parque Forestal, ubicado en Ismael Valdés Vergara 506, Santiago.

Este sábado 29 de julio, falleció a los 87 años quien fuera director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) por más de dos décadas. Licenciado en Artes por esta Casa de Estudios, además de recibir la Medalla Rectoral en 2022, es considerado uno de los principales expositores y precursores de la vanguardia artística nacional. “Lo primero fue el desconcierto de que el museo iba a estar cerrado, y asumir la contradicción de lo que significaba que una institución destinada a un ejercicio público permanente frente a la sociedad, iba a tener que estar cerrada”. Estas son parte de las palabras del egresado y académico de la U. de Chile, Francisco Brugnoli Bailoni, en respuesta a cómo cambió el panorama del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), con la pandemia iniciada el 2020; mismo recinto que el académico que falleció este sábado 29 de julio vio evolucionar a lo largo de más de 20 años. Licenciado en Artes de la U. de Chile, el profesor Brugnoli realizó sus estudios de postgrado en la Universidad Internacional de Arte, Florencia, Italia. Brugnoli ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en 1959 y egresó en 1964. Fue profesor de pintura en la Facultad de Artes hasta 1973 y desarrolló su labor docente también en otras instituciones, como la Universidad Católica y la Arcis. Asumió la dirección del Museo de Arte Contemporáneo en 1998, cargo que mantuvo hasta el año 2021. Su carrera artística se inicia en los años 60, década donde lideró el grupo “Los Diablos”, asociado al Pop Art. También su trabajo se materializó en el grabado y el collage. Entre sus reconocimientos, está el Premio del Jurado del concurso International Print Biennial, realizado en Noruega, el año 1980; reconocimiento Mejor Docente de su Facultad en 2004; la Medalla Valentín Letelier de la U. de Chile, otorgada el 2005; la Distinción Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque, mención Artes, Letras y Humanidades en 2011; y la Medalla Rectoral de la U. de Chile el año 2022. En la ceremonia de entrega de esta última medalla, realizada en marzo de ese año, se destacó su trayectoria como artista, así como su legado en el ámbito de la docencia, su contundente aporte como director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), y su labor como primer vicerrector de Extensión de nuestro plantel. La distinción, aprobada por decreto en octubre de 2021, fue solicitada por el decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco, quien en su discurso destacó la capacidad de Brugnoli para cruzar los ámbitos de la lucha política y la resistencia durante la dictadura con la construcción de un imaginario artístico y colectivo, así como su desempeño en materias de gestión como director del MAC, y como formador de generaciones de artistas. “Creo que me va a costar mucho dejar la docencia. Creo que es el espacio más grato que he tenido en mi vida en la Universidad (…) Ser docente y estar repitiendo conocimiento sancionado a mi me parece una lata, pero estar pensando que todo es posible de otra forma, es muy entretenido, es muy seductor, todo puede ser de otra manera, nada tiene que ser como te lo dicen”, aseguró Brugnoli en el marco del reconocimiento. El artista realizó docencia en la Facultad de Artes, en cátedras y cursos como Taller Vertical de Pintura, Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte, y el Taller Análisis Visual, en el caso del Magíster en Artes Visuales; y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con el Curso de Formación General: Lecturas de Ciudad. También, fue invitado a desarrollar docencia en universidades como la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina; Universidad de San Juan, Argentina; Escuela de Artes A.K.I. Amsterdam, Países Bajos; Sorbonne, en Francia; Universidad de Neuchatel, Suiza; y la Universidad de Maryland, Estados Unidos; entre otras. La despedida al profesor Brugnoli La Rectora Rosa Devés expresó el pesar de la comunidad universitaria al indicar que “Francisco Brugnoli representó, quiso y defendió a la Universidad de Chile como ninguno. Comprendía su esencia y la expresaba en cada uno de sus actos. Profesor excepcional, reconocido por la entrega profunda a sus estudiantes y un creador en todos los ámbitos en que se desempeñó. Un soñador capaz de construir realidades, ya fuera una nueva institucionalidad académica o un museo. Nos inspiró, nos enseñó y nos mostró caminos nuevos. Su espíritu se funde con el de nuestra Universidad“. Por su parte, el decano de la Facultad de Artes de la U. de Chile, Fernando Carrasco, también enalzó la figura del profesor Brugnoli que “es vital para nuestra facultad, nuestra universidad y nuestro país. Es un referente artístico y académico de la cultura y las artes a nivel nacional e internacional. Su partida deja un gran vacío en nuestra comunidad. Extrañaremos su amplía mirada y profundo compromiso con nuestra cultura siempre ligada a la realidad social. Como académico y maestro formó a generaciones de artistas quienes mantendrán vivo su legado”, y agregó que “esta noticia me golpea profundamente pues siento un afecto muy grande por el profesor Brugnoli a quien admiro no sólo por su categoría artística y académica sino sobre todo por su gran calidad humana. Nuestra facultad honrará su legado que pervivirá en nuestra memoria”. El director del Museo de Arte Contemporáneo, Daniel Cruz, sucesor de Brugnoli en el MAC, aseguró que “despedimos con profunda tristeza al profesor Francisco Brugnoli Bailoni, profesor y artista disponible para conversar y poner en crisis todo lo que se le cruzara, siempre desde una reflexión profunda y sincera. Su generosidad, compromiso y capacidad de gestión, dejaron huella indeleble. Esa misma generosidad que se extendió en el proceso de transición en la Dirección del MAC, cuando tuvimos innumerables conversaciones, donde siempre estuvo presente la mirada aguda que lo caracterizaba. Hoy, junto al equipo del MAC, convoca el legado del profesor Francisco Brugnoli, y honramos sus enormes aportes a la cultura del país”. Junto con su rol como director del MAC, el profesor Brugnoli fue miembro del Senado Universitario, cohorte 2003 – 2005; vicedecano de la Facultad de Artes; y vicerrector de Extensión. El profesor Brugnoli fue además director de la Revista de Teoría y Crítica, editada por el Departamento de Teoría de las Artes. El Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile abrirá sus puertas especialmente para despedir a Francisco Brugnoli Bailoni. Su velorio se realizará este domingo 30 de julio, entre las 12:00 y 17:00 hrs. en el hall central del MAC Parque Forestal, ubicado en Ismael Valdés Vergara 506, Santiago.