Política Javier Macaya: “Sin responsabilidades políticas por corrupción no habrá pacto fiscal” El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, insistió en la línea dura de su partido y aseguró ayer que sin responsabilidades políticas en el Caso Convenios no habrá pacto fiscal, en referencia a una eventual renuncia del ministro Giorgio Jackson. Diario UChile Miércoles 2 de agosto 2023 9:04 hrs.

El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, insistió en la línea dura de su partido y aseguró ayer que sin responsabilidades políticas en el Caso Convenios no habrá pacto fiscal, en referencia a la demanda gremialista de renuncia del ministro Giorgio Jackson. “Para que exista un pacto fiscal tiene que haber acuerdo y no una imposición unilateral de otra reforma tributaria con otro nombre. Además, nos parece que el gobierno del Presidente Boric no se hace cargo de los hechos de corrupción más graves de las últimas décadas en Chile”, señaló en el Congreso El parlamentario añadió que “no se asumen responsabilidades políticas y el caiga quien caiga solo ha llegado a seremis y subsecretarias. El planteamiento que hemos hecho es que hay que marcar un antes y un después y asumir responsabilidades políticas”. Agregó que “desde la oposición hemos señalado que mientras no haya responsabilidades políticas no habrá pacto fiscal. No obstante, sí estamos disponibles a subir las pensiones de los más vulnerables y le hemos pedido al gobierno que presente una indicación a la ley corta de pensiones para subir la PGU a 250 mil pesos. Eso es algo factible y está financiado”. En tanto, el presidente de Renovación Nacional, senador Francisco Chahuán, aseveró que “hemos visto que el Presidente escuchó las interpelaciones de la oposición: que no estábamos dispuestos a una reforma tributaria como la que se había rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados y que abogamos por una agenda pro crecimiento, pro empleo y pro inversión y no hemos visto ninguna bajada respecto de esa propuesta”. En esa línea, manifestó que “espero que el gobierno no esté generando una cortina de humo respecto a los graves hechos que están siendo investigados y en las que Renovación Nacional ha interpuesto acciones ante la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia”. “¿Cómo le vamos a dar más recursos al Estado si no hay trazabilidad del gasto público, no sabemos en qué y cómo se gasta y aun no hay responsables respecto de los recursos entregados a fundaciones y organizaciones no gubernamentales?”, preguntó. Fuente y foto: ATON Chile.

