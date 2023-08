ec3f6fc223

aad4295445

Nacional Política Paulina Vodanovic: “Esperamos que la derecha termine con su intransigencia y quiera conversar” La presidenta del Partido Socialista despejó dudas respecto de la relación actual entre su partido y el Gobierno. Además, señaló que van a trabajar incesantemente para avanzar en las reformas del Ejecutivo pese a la negativa de la oposición. Diario UChile Jueves 3 de agosto 2023 10:59 hrs.

Compartir en

Vamos a seguir colaborando con La Moneda, sostuvo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, más allá de las declaraciones del exministro y extitular de esa tienda, Osvaldo Andrade en el sentido de que este “es un Gobierno de mierda, pero es mi Gobierno”, frase que fue secundada por el senador de la misma colectividad Juan Luis Castro. En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, Vodanovic indicó que estas son afirmaciones a título personal y no representan el trabajo ni el norte trazado por la organización. “Aquellos roces que no podemos desconocer, palabras, dichos, que van y vienen, creo que son evidentemente a título personal de quienes los emiten, pero sobre todo tener la claridad de que el Partido Socialista como directiva vamos a seguir en la senda que nos hemos trazado como partido que es la de colaborar con el Gobierno”, precisó la senadora por la Región del Maule. Si bien insistió en que “no representan la voz del partido”, Vodanovic reconoció que pueden causar malestar. De todas formas, subrayó que “no quiero excusarlos pero en el caso de los parlamentarios siempre los votos de ellos han estado donde deben estar, del lado de los proyectos del Gobierno”. La legisladora dijo que esto último es relevante porque “los parlamentarios pueden hablar muy bonito, pero finalmente los votos no están y acá hemos perdido proyectos por uno o dos votos porque los parlamentarios de nuestro sector no han estado presentes. No estoy excusando las faltas de respeto y de criterio, sino solamente poniendo las cosas donde deben estar porque los votos de los parlamentarios también cuentan”. Respecto de cómo analiza el manejo del Ejecutivo sobre el Caso Convenios, Vodanovic afirmó que este hecho ha golpeado a todos los sectores por la gravedad en el uso de recursos que estaban destinados “a las personas más pobres de nuestro país ¿Quién más desposeído que alguien que vive en un campamento?”. De esa forma, la senadora sostuvo que “más que ser crítica de lo que ha hecho el Gobierno, yo creo que siempre podemos hacer un poco más y en ese camino estamos trabajando distintas iniciativas para ponerlas a disposición del Gobierno para que las evalúe en términos legislativos, administrativos, para que podamos avanzar y sobre todo impedir que situaciones tan graves como las que han ocurrido vuelvan a pasar”. Respecto a las renuncias dadas a conocer este último tiempo desde distintas subsecretarías del Ejecutivo en el marco del Caso Convenios, Vodanovic declaró que “cuando uno es una autoridad nombrada por el Presidente de la República su estándar de conducta tiene que ser uno mucho más alto que el normal porque está la confianza del Presidente depositada en una persona, por lo tanto, lo que uno esperaría que frente a hechos de esta envergadura y gravedad si hay una persona que tiene conocimiento y eventualmente tuvo participación en algunos de estos hechos y que van a investigarlo posiblemente la justicia, yo creo que están obligados a poner su cargo a disposición para que no siga este tema día a día”. Además, dijo que en vista de que los procesos judiciales demoran años, “nosotros políticamente no podemos estar en la inactividad, tenemos que trabajar incesantemente por sacar adelante con todas las dificultades que tiene una derecha que se niega a sentarse a la mesa, que cuando se enoja, se van y dejan el tema de seguridad botado, que cuando se enojan y se van patean la mesa de reforma previsional”. En esa línea y respecto a la negativa de la oposición en avanzar en el pacto fiscal, la senadora señaló que “esperamos que la derecha termine con su intransigencia y quiera conversar, y busquemos la fórmula finalmente de llegar a un acuerdo para satisfacer las necesidades de tantos chilenos y chilenas, particularmente en materia previsional donde la promesa de entregar una pensión de 250 mil pesos está ahí, está la posibilidad de que la PGU Universal exista al igual que la sala cuna universal y un régimen de cuidados”. Revisa la entrevista completa acá: Imagen del Portada: Agencia ATON

Vamos a seguir colaborando con La Moneda, sostuvo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, más allá de las declaraciones del exministro y extitular de esa tienda, Osvaldo Andrade en el sentido de que este “es un Gobierno de mierda, pero es mi Gobierno”, frase que fue secundada por el senador de la misma colectividad Juan Luis Castro. En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, Vodanovic indicó que estas son afirmaciones a título personal y no representan el trabajo ni el norte trazado por la organización. “Aquellos roces que no podemos desconocer, palabras, dichos, que van y vienen, creo que son evidentemente a título personal de quienes los emiten, pero sobre todo tener la claridad de que el Partido Socialista como directiva vamos a seguir en la senda que nos hemos trazado como partido que es la de colaborar con el Gobierno”, precisó la senadora por la Región del Maule. Si bien insistió en que “no representan la voz del partido”, Vodanovic reconoció que pueden causar malestar. De todas formas, subrayó que “no quiero excusarlos pero en el caso de los parlamentarios siempre los votos de ellos han estado donde deben estar, del lado de los proyectos del Gobierno”. La legisladora dijo que esto último es relevante porque “los parlamentarios pueden hablar muy bonito, pero finalmente los votos no están y acá hemos perdido proyectos por uno o dos votos porque los parlamentarios de nuestro sector no han estado presentes. No estoy excusando las faltas de respeto y de criterio, sino solamente poniendo las cosas donde deben estar porque los votos de los parlamentarios también cuentan”. Respecto de cómo analiza el manejo del Ejecutivo sobre el Caso Convenios, Vodanovic afirmó que este hecho ha golpeado a todos los sectores por la gravedad en el uso de recursos que estaban destinados “a las personas más pobres de nuestro país ¿Quién más desposeído que alguien que vive en un campamento?”. De esa forma, la senadora sostuvo que “más que ser crítica de lo que ha hecho el Gobierno, yo creo que siempre podemos hacer un poco más y en ese camino estamos trabajando distintas iniciativas para ponerlas a disposición del Gobierno para que las evalúe en términos legislativos, administrativos, para que podamos avanzar y sobre todo impedir que situaciones tan graves como las que han ocurrido vuelvan a pasar”. Respecto a las renuncias dadas a conocer este último tiempo desde distintas subsecretarías del Ejecutivo en el marco del Caso Convenios, Vodanovic declaró que “cuando uno es una autoridad nombrada por el Presidente de la República su estándar de conducta tiene que ser uno mucho más alto que el normal porque está la confianza del Presidente depositada en una persona, por lo tanto, lo que uno esperaría que frente a hechos de esta envergadura y gravedad si hay una persona que tiene conocimiento y eventualmente tuvo participación en algunos de estos hechos y que van a investigarlo posiblemente la justicia, yo creo que están obligados a poner su cargo a disposición para que no siga este tema día a día”. Además, dijo que en vista de que los procesos judiciales demoran años, “nosotros políticamente no podemos estar en la inactividad, tenemos que trabajar incesantemente por sacar adelante con todas las dificultades que tiene una derecha que se niega a sentarse a la mesa, que cuando se enoja, se van y dejan el tema de seguridad botado, que cuando se enojan y se van patean la mesa de reforma previsional”. En esa línea y respecto a la negativa de la oposición en avanzar en el pacto fiscal, la senadora señaló que “esperamos que la derecha termine con su intransigencia y quiera conversar, y busquemos la fórmula finalmente de llegar a un acuerdo para satisfacer las necesidades de tantos chilenos y chilenas, particularmente en materia previsional donde la promesa de entregar una pensión de 250 mil pesos está ahí, está la posibilidad de que la PGU Universal exista al igual que la sala cuna universal y un régimen de cuidados”. Revisa la entrevista completa acá: Imagen del Portada: Agencia ATON