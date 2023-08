4c177032ea

Nacional Política Claudia Pizarro y discusión por pacto fiscal: “Hay egoísmo en aquellos que no quieren meter la mano al bolsillo” La alcaldesa de La Pintana aseguró que "hay una gran dosis de individualismo" entre quienes tienen más recursos. Por otro parte, instó al Ejecutivo a sumar a los municipios a la discusión, pues a su juicio, en ese mundo hay más capacidad de diálogo. Diario UChile Lunes 7 de agosto 2023 11:57 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, cuestionó la falta de acuerdos de la clase política en materia tributaria e instó al Ejecutivo a sumar a los municipios a la discusión. Consultada respecto al futuro del pacto tributario, Pizarro aseguró que en la población existe un deseo de que mejore la calidad de vida, pero que al mismo tiempo hay problemas a la hora de “meterse la mano al bolsillo”. “Creo que nosotros no ponemos por delante los objetivos, sino que vemos cuánto va a pesar ese objetivo. Finalmente, al término del año, nosotros si gastamos en salud, vemos que hemos gastado en financiar la salud particular muchísimo dinero. Por lo tanto, creo que aquí no hay una mirada que relacione el objetivo que queremos perseguir, versus lo que vamos a gastar”. En esa misma línea, la alcaldesa de La Pintana señaló que “no podemos avanzar en querer vivir mejor quebrando un Estado, porque los recursos de un Estado son finitos. Cuando hablamos de que hay que financiar una pensión universal, donde las mujeres están muy castigadas por los años de vida que viven, finalmente eso hay que financiarlo y hoy día el camino no está llano para llegar a un gran acuerdo”. “Eso es lo que me complica, que siempre estamos con mezquindades y no ponemos por delante el bien común de todos los chilenos y chilenas”, agregó. En cuanto a los motivos por los que hay una reticencia a pagar por salud pública o a cooperar en sistemas solidarios, Pizarro indicó que los chilenos y chilenas se han acostumbrado al modelo neoliberal. Sin embargo, la alcaldesa hizo una distinción: “Yo diría que la gente pobre también hace bingos, también es solidaria entre ellos. Esa es finalmente la gente que tiene que asistir al sistema público, que está colapsado y que termina operándose o tomando un examen en el sistema privado”. “Entonces, creo que aquí hay una gran dosis de individualismo. Yo me rasco con lo que tengo, no me importan los demás. Aquí hay egoísmo en aquellos que no quieren meter la mano al bolsillo y me refiero a los que tienen más”, precisó. Pizarro además cuestionó la actitud de la oposición, que a su juicio “tiene otros intereses, no está fijada en el bien común de la ciudadanía, si no que tienen otros intereses que son más bien de egoísmo político, de mirar su contienda política y no está preocupado del bien del país”. Por último, la alcaldesa hizo un llamado a incorporar al mundo municipal a los diálogos en temas como la reforma tributaria y la de pensiones, argumentando que en ese sector si se está llegando a acuerdos. “Yo siento que no nos invitan, porque nosotros podemos llegar a acuerdo. El municipalismo no es un partido político, para nosotros es muy fácil llegar a un acuerdo, porque los problemas son los mismos que tiene el municipalismo. Así lo hicimos cuando fue el estallido social. Discutimos, es lógico discutir, pero al final del día renunciamos a algunas posiciones en términos de convicciones, los otros también renuncian a algunas convicciones y finalmente llegamos a un punto medio”, concluyó.

