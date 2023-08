39a3d14cad

Isapres Nacional Política “Si es o no catastrófico, todavía es difícil de dimensionar”: Las reacciones del mundo político tras nuevo fallo contra las isapres Mientras que algunos parlamentarios pusieron el énfasis en buscar soluciones para que el sistema no quiebre, otros fustigaron en contra de las aseguradoras. La ministra Ximena Aguilera, en tanto, aseguró que sabía lo que se venía. Fernanda Araneda Jueves 10 de agosto 2023 20:24 hrs.

Pese a que aún no hay un pronunciamiento oficial, durante las últimas horas se dio a conocer que la Corte Suprema volverá a fallar en contra de las isapres, esta vez fijando el precio de la prima GES a 7,2 UF anuales. Al igual que la sentencia que obliga a las aseguradoras a atenerse a la tabla de factores de la Superintendencia de Salud, esta determinación podría generar devoluciones por sobre cobros y complicar aún más la situación financiera de las compañías. Al conocer la noticia, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, aseguró que el fallo “será de gran impacto dentro del sistema privado de salud y si es o no catastrófico, si es mortal en sus alcances, todavía es difícil de dimensionar”, afirmó. De todas maneras, Castro anunció que para dar una respuesta a lo que está pasando, la Comisión de Salud del Senado prolongará su estudio de la ley corta de isapres, que se generó para viabilizar el pago de devoluciones correspondientes al fallo anterior. “El Comité Técnico que está sesionando en el Congreso, que tenía una fecha de término a día de hoy sobre la base del conflicto con las tablas de factores, ha resuelto prorrogar su vigencia de manera extraordinaria, para conocer en las próximas horas los detalles y alcances del fallo en su integralidad”. “A mí me parece que el Poder Legislativo no puede renunciar a construir una solución que evite el colapso del sistema. Nosotros queremos que exista cumplimiento de la justicia, sostenibilidad financiera y que además ningún usuario se vea desamparado y carente de un sistema de protección”, planteó. En contraste, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, solo tuvo críticas para las isapres e incluso las calificó de “monos porfiados”. “Yo le pido a mis colegas parlamentarios que nos pongamos del lado de la ciudadanía y no del lado de una industria abusiva que ha cobrado mal. Las isapres son monos porfiados dentro de la prestación de los servicios del Estado, porque aquí hay instancias máximas en la justicia que han sido categóricas, pero siguen igual”. En esa misma línea, Flores señaló que “pareciera que están esperando llegar a un borde para que finalmente el Estado no solamente les perdone lo que cobraron mal a la gente, sino que además les pase plata. Esto de verdad es la cueca al revés y yo espero que no haya ningún parlamentario que la defienda, porque entonces uno puede legítimamente suponer mal”. Mientras, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ana María Gazmuri, tuvo una opinión similar. A juicio de la parlamentaria, este nuevo fallo en contra de las isapres, “nos ratifica, lo que ya sabemos, que las isapres se han aprovechado de sus afiliados realizando cobros excesivos sin el consentimiento de los usuarios”. “Entonces, si las isapres no pueden funcionar sin aprovecharse de sus afiliados, me parece coherente señalar que este sistema no resulta sostenible en el tiempo”, agregó Gazmuri. También desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, aseguró que es positivo el que se fijara el precio de la prima GES, pero que al mismo tiempo, “esto llega en medio de una ley corta de isapres que no avanza, porque el Ejecutivo ya perdió todos los primeros seis meses y llevamos transcurridos al menos dos de los otros seis meses de prorroga”. En esa misma línea, Lagomarsino acusó que el Gobierno y en particular el Ministerio de Salud, “ha demostrado una incapacidad, inoperancia e incompetencia para avanzar en la ley corta de isapres. Esto llega a ser irrisorio cuando planteamos que en la Comisión de Salud del Senado se constituyó internamente una comisión y a la vez en esta comisión se constituyó una tercera, para poder zanjar diferencias”. En tanto, desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, instó al Gobierno a establecer mecanismos que le faciliten, a las isapres, la devolución de los cobros excesivos. “Este fallo le significa la muerte al sistema de salud privado. En lo personal, yo no defiendo a las isapres, pero el problema es que si fallece el sistema de salud privado lo que va a producir es que el sistema público va a aumentar en más de tres millones de usuarios y eso hace imposible que pueda funcionar de buena manera”. Asimismo, Celis planteó que “lo peor que podría hacer el Gobierno es decir: hay que respetar los fallos y tendrá que ser cada isapre la que resuelva el problema en cuestión. Esto es un misil y alguien tiene que hacerse cargo, pensando en la salud pública y no en las isapres”, insistió. Ministra Aguilera sobre el fallo: “Se estaba esperando que saliera” Consulta respecto al nuevo fallo contra las isapres, la ministra de Salud, Ximena Aguilera indicó que se encontraban “justamente esperando” dicha resolución y precisó que “sabíamos que mucha gente había recurrido a la Corte Suprema porque fueron alzas importantes”. En todo caso, la titular de Salud advirtió que “nosotros tenemos que esperar prudentemente a ver la sentencia, leerla y ver exactamente qué indicaciones son las que está dando la Corte y qué va a instruir a la Superintendencia”. “Así que, en este momento estamos a la espera de ver el documento, analizar lo que signifique y no nos vamos a referir al detalle hasta no tener justamente el documento analizado”, concluyó.

